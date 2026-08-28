Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς κατηγόρησε τον πατέρα της ότι την ανάγκαζε να εμφανίζεται στη σκηνή ενώ ο κόσμος της προκαλούσε άσθμα και τρέμουλο

«Έχασα την ευαισθησία της ψυχής μου», έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα του βίντεο που δημοσίευσε φορώντας εσώρουχα





Η 44χρονη τραγουδίστρια εμφανίστηκε με μαύρα εσώρουχα σε νέο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram την Πέμπτη 27 Αυγούστου και αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχει κάνει στη ζωή της, από τότε που ήταν «ντροπαλή» μέχρι την περίοδο κατά την οποία έπρεπε να εμφανίζεται μπροστά σε «τόσους πολλούς ανθρώπους».



μετά από μια σειρά δημόσιων κρίσεων ψυχικής υγείας και νοσηλειών μέχρι το 2021 , την έβαζε να συναντά «70 ανθρώπους», κάτι που, όπως είπε την έκανε να αισθάνεται «σαν ρομπότ». Πρόσθεσε ότι είναι περήφανη για τον εαυτό της επειδή «έβαλε τέλος σε όλα αυτά», καθώς «για πάρα πολλά χρόνια ήταν εξαναγκαστικό».



«Η φίλη μου είπε: "Γιατί φοράς σουτιέν ροκ εν ρολ; Δεν σου ταιριάζει καθόλου". Και έχει δίκιο. Είναι κάτι που δεν θα φορούσα ποτέ, αν και ως performer το φορούσα κάθε βράδυ για το "I Love Rock 'n' Roll"», έγραψε. «Ας πούμε απλώς ότι έχω αλλάξει πολύ. Ειλικρινά δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποτε μπορούσα να εμφανίζομαι μπροστά σε τόσους πολλούς ανθρώπους. Θεέ μου. Είμαι τόσο ευαίσθητη και περήφανη για τον εαυτό μου που έβαλα τέλος σε όλα αυτά, γιατί για πάρα πολλά χρόνια ήταν εξαναγκαστικό», συνέχισε.



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«Όταν δούλευα με τη Φελίσια στις πρώτες μέρες της καριέρας μου, πάθαινα άσθμα και άρχιζα να τρέμω αν έπρεπε να συναντήσω περισσότερα από 10 άτομα σε μια συνάντηση με θαυμαστές. Μπορούσε να δει στα μάτια μου πόσο φοβισμένη γινόμουν. Ο πατέρας μου με έβαζε να συναντώ 70 ανθρώπους, νομίζω, εκείνη την περίοδο. Έχασα την ευαισθησία της ψυχής μου. Και κυριολεκτικά πονούσε. Ένιωθα σαν ρομπότ», τόνισε.



Η Σπίαρς συνέχισε λέγοντας ότι εκείνη την περίοδο «έχασε μια ιερότητα που είχε κάποτε με τους ανθρώπους, επειδή κρυφά ήταν πολύ ευαίσθητη και οδυνηρά ντροπαλή»: «Μου λείπει η αληθινή σχέση που είχα κάποτε με τους ανθρώπους. Ειλικρινά, ένιωθα σαν ρομπότ, σαν μηχανή. Και δόξα τω Θεώ τελείωσε», έγραψε.



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«Νιώθω ότι ακόμη και σήμερα οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται την πραγματική ζημιά που έγινε στην καρδιά και την ψυχή μου κατά τη διάρκεια της επιτροπείας. Αλλά είναι παράξενο. Ήμουν οδυνηρά ντροπαλή, αλλά μπορούσα να γίνομαι κάποια διαφορετική πάνω στη σκηνή. Μετά την απόκτηση των παιδιών μου, όμως, νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι είχε παραγίνει. Ένιωθα τόσο ανόητη και ντροπιασμένη», συμπλήρωσε.



Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ανέφερε ακόμη: «Νομίζω ότι είναι πιο εύκολο όταν είσαι νεότερος να μπεις σε αυτόν τον ρόλο. Τέλος πάντων, αυτό το βίντεο είναι πραγματικά τρελό, γιατί είναι πανομοιότυπο με το βίντεο του "Gimme More", αλλά με μια εκδοχή μου με πόδια έξι ετών και που δείχνει πολύ νεότερη. Τρελό».



Η τραγουδίστρια έγραψε στη συνέχεια ότι «είναι μόνη για τόσο πολύ καιρό», προσθέτοντας: «Δεν έχω δείξει πραγματικά το σώμα μου, εκτός από μία φορά με το πράσινο μαγιό μου» και πρόσθεσε: «Μπορείτε να δείτε εδώ ότι είμαι στην πραγματικότητα εξαιρετικά κοντή. Για κάποιο λόγο, στις φωτογραφίες των παπαράτσι και στο σαλόνι μου, φαίνεται να έχω πολύ μακριά πόδια. Ίσως είναι μια ψευδαίσθηση… το μπροστινό μέρος του σπιτιού μου είναι η σκηνή της παράστασης!!!!! Όμως στα παρασκήνια φαίνομαι αρκετά διαφορετική».



Τον πατέρα της κατηγόρησε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ότι την ανάγκαζε να πραγματοποιεί επαγγελματικές εμφανίσεις ενώ βρισκόταν υπό δικαστική επιτροπεία, παρά το γεγονός ότι φοβόταν, αναλογιζόμενη τη «ζημιά» που, όπως υποστηρίζει, υπέστη κατά τη διάρκεια των 13 ετών που διήρκεσε το καθεστώς.Η 44χρονη τραγουδίστρια εμφανίστηκε με μαύρα εσώρουχα σε νέο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram την Πέμπτη 27 Αυγούστου και αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχει κάνει στη ζωή της, από τότε που ήταν «ντροπαλή» μέχρι την περίοδο κατά την οποία έπρεπε να εμφανίζεται μπροστά σε «τόσους πολλούς ανθρώπους».Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Σπίαρς έγραψε ότι στην αρχή της καριέρας της πάθαινε «άσθμα και άρχιζε να τρέμει» αν έπρεπε να συναντήσει περισσότερα από 10 άτομα. Η τραγουδίστρια υποστήριξε ότι ο πατέρας της, Τζέιμι, ο οποίος ήταν ο κύριος διαχειριστής της επιτροπείας που της επιβλήθηκε, την έβαζε να συναντά «70 ανθρώπους», κάτι που, όπως είπε την έκανε να αισθάνεται «σαν ρομπότ». Πρόσθεσε ότι είναι περήφανη για τον εαυτό της επειδή «έβαλε τέλος σε όλα αυτά», καθώς «για πάρα πολλά χρόνια ήταν εξαναγκαστικό».«Η φίλη μου είπε: "Γιατί φοράς σουτιέν ροκ εν ρολ; Δεν σου ταιριάζει καθόλου". Και έχει δίκιο. Είναι κάτι που δεν θα φορούσα ποτέ, αν και ως performer το φορούσα κάθε βράδυ για το "I Love Rock 'n' Roll"», έγραψε. «Ας πούμε απλώς ότι έχω αλλάξει πολύ. Ειλικρινά δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποτε μπορούσα να εμφανίζομαι μπροστά σε τόσους πολλούς ανθρώπους. Θεέ μου. Είμαι τόσο ευαίσθητη και περήφανη για τον εαυτό μου που έβαλα τέλος σε όλα αυτά, γιατί για πάρα πολλά χρόνια ήταν εξαναγκαστικό», συνέχισε.«Όταν δούλευα με τη Φελίσια στις πρώτες μέρες της καριέρας μου, πάθαινα άσθμα και άρχιζα να τρέμω αν έπρεπε να συναντήσω περισσότερα από 10 άτομα σε μια συνάντηση με θαυμαστές. Μπορούσε να δει στα μάτια μου πόσο φοβισμένη γινόμουν. Ο πατέρας μου με έβαζε να συναντώ 70 ανθρώπους, νομίζω, εκείνη την περίοδο. Έχασα την ευαισθησία της ψυχής μου. Και κυριολεκτικά πονούσε. Ένιωθα σαν ρομπότ», τόνισε.Η Σπίαρς συνέχισε λέγοντας ότι εκείνη την περίοδο «έχασε μια ιερότητα που είχε κάποτε με τους ανθρώπους, επειδή κρυφά ήταν πολύ ευαίσθητη και οδυνηρά ντροπαλή»: «Μου λείπει η αληθινή σχέση που είχα κάποτε με τους ανθρώπους. Ειλικρινά, ένιωθα σαν ρομπότ, σαν μηχανή. Και δόξα τω Θεώ τελείωσε», έγραψε.Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια δημοσίευσε ξανά το ίδιο βίντεο, αυτή τη φορά συνοδεύοντάς το με νέα λεζάντα. «Στην πραγματικότητα μου λείπει ο τρόπος με τον οποίο σεβόμουν τόσο πολύ τους ανθρώπους, ώστε υπήρχε ένα γνήσιο μυστήριο απόλυτης ενότητας όταν ήμασταν μαζί, κάτι ιερό», έγραψε.«Νιώθω ότι ακόμη και σήμερα οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται την πραγματική ζημιά που έγινε στην καρδιά και την ψυχή μου κατά τη διάρκεια της επιτροπείας. Αλλά είναι παράξενο. Ήμουν οδυνηρά ντροπαλή, αλλά μπορούσα να γίνομαι κάποια διαφορετική πάνω στη σκηνή. Μετά την απόκτηση των παιδιών μου, όμως, νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι είχε παραγίνει. Ένιωθα τόσο ανόητη και ντροπιασμένη», συμπλήρωσε.Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ανέφερε ακόμη: «Νομίζω ότι είναι πιο εύκολο όταν είσαι νεότερος να μπεις σε αυτόν τον ρόλο. Τέλος πάντων, αυτό το βίντεο είναι πραγματικά τρελό, γιατί είναι πανομοιότυπο με το βίντεο του "Gimme More", αλλά με μια εκδοχή μου με πόδια έξι ετών και που δείχνει πολύ νεότερη. Τρελό».Η τραγουδίστρια έγραψε στη συνέχεια ότι «είναι μόνη για τόσο πολύ καιρό», προσθέτοντας: «Δεν έχω δείξει πραγματικά το σώμα μου, εκτός από μία φορά με το πράσινο μαγιό μου» και πρόσθεσε: «Μπορείτε να δείτε εδώ ότι είμαι στην πραγματικότητα εξαιρετικά κοντή. Για κάποιο λόγο, στις φωτογραφίες των παπαράτσι και στο σαλόνι μου, φαίνεται να έχω πολύ μακριά πόδια. Ίσως είναι μια ψευδαίσθηση… το μπροστινό μέρος του σπιτιού μου είναι η σκηνή της παράστασης!!!!! Όμως στα παρασκήνια φαίνομαι αρκετά διαφορετική».

Η ερμηνεύτρια του «Toxic» αναφέρθηκε επίσης στην εμπειρία της από τη γνωριμία της με τη Σακίρα και στο γεγονός ότι η Κολομβιανή τραγουδίστρια την έκανε να αισθανθεί «φυσιολογική»: «Θυμάμαι όταν πρωτοήρθα στο Λος Άντζελες, πάντα ένιωθα ότι ήμουν η νεότερη και η πιο κοντή στο δωμάτιο. Μετά γνώρισα τη Σακίρα και είχε ακριβώς το ίδιο μέγεθος με εμένα. Ήμασταν ειλικρινά δίδυμες. Ήταν τρελό. Ακόμη περισσότερο και από την Κριστίνα, η οποία είναι στην πραγματικότητα πιο κοντή από εμένα. Θυμάμαι που γνώρισα τη Σακίρα για το βίντεό της "Whenever, Wherever". Είχε όλες αυτές τις υπέροχες πλεξούδες και τα χρώματα στα μαλλιά της, κι εγώ μόλις είχα ξυπνήσει από έναν υπνάκο και πήγαινα εκεί με το αυτοκίνητο, ενώ εκείνη μόλις είχε ξυπνήσει από έναν υπνάκο στο τροχόσπιτό της. Όπως και να έχει, τελικά ένιωσα φυσιολογική».