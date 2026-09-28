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Ισχυρή έκρηξη στο κατεχόμενο Μανσούρι στο νότιο Λίβανο, ακούστηκε έως την Τύρο
Ισχυρή έκρηξη στο κατεχόμενο Μανσούρι στο νότιο Λίβανο, ακούστηκε έως την Τύρο
Πυκνές στήλες γκρίζου καπνού υψώθηκαν πάνω από την κατεστραμμένη σε μεγάλο βαθμό πόλη – Η έκρηξη ακούστηκε έως την Τύρο, περίπου 10 χιλιόμετρα μακριά
Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε μια «τεράστια» έκρηξη σήμερα στην πόλη Μανσούρι, την οποία κατέχει στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης και ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου στην περιοχή της Τύρου.
Ανταποκριτές είδαν πυκνές στήλες γκρίζου καπνού να υψώνονται από την κατεστραμμένη σε μεγάλο βαθμό παράκτια πόλη μετά την ισχυρή έκρηξη.
Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνoυ (ANI γαλλικά, NNA στα αγγλικά) ανέφερε ότι μια τεράστια έκρηξη που προκλήθηκε από ισραηλινές δυνάμεις συγκλόνισε το Μανσούρι, προκαλώντας ισχυρές δονήσεις, και ότι οι εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη της Τύρου, περίπου 10 χιλιόμετρα μακριά, και στα γύρω χωριά.
Κατά τη στιγμή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ τον Ιούνιο, ο ισραηλινός στρατός ήλεγχε μέρος του Μανσούρι και κατείχε μια συνοριακή λωρίδα πλάτους περίπου 10 χιλιομέτρων.
Στις 22 Ιουνίου, ο δήμος ενημέρωσε τους κατοίκους ότι μπορούσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ζητώντας τους παράλληλα να αποφύγουν την περιοχή εντός της «ζώνης ασφαλείας» που κατέχει το Ισραήλ.
Στις αρχές Αυγούστου, ο ισραηλινός στρατός διέταξε τους κατοίκους του Μανσούρι να απομακρυνθούν από την περιοχή πριν καταλάβει πλήρως την πόλη, που βρίσκεται περίπου δέκα χιλιόμετρα βόρεια των ισραηλινών συνόρων.
Έκτοτε, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί συστηματικές κατεδαφίσεις στην περιοχή, κάτι που οι κάτοικοι μπορούν να δουν καθαρά από την περιοχή της Τύρου, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.
Ανταποκριτές είδαν πυκνές στήλες γκρίζου καπνού να υψώνονται από την κατεστραμμένη σε μεγάλο βαθμό παράκτια πόλη μετά την ισχυρή έκρηξη.
Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνoυ (ANI γαλλικά, NNA στα αγγλικά) ανέφερε ότι μια τεράστια έκρηξη που προκλήθηκε από ισραηλινές δυνάμεις συγκλόνισε το Μανσούρι, προκαλώντας ισχυρές δονήσεις, και ότι οι εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη της Τύρου, περίπου 10 χιλιόμετρα μακριά, και στα γύρω χωριά.
Another massive demolition in what is left of the town of Mansouri, Lebanon. This is an act of genocide. https://t.co/v1PjYdZdnG pic.twitter.com/D6R9AInn7M— courtneybonneauimages (@cbonneauimages) September 28, 2026
Κατά τη στιγμή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ τον Ιούνιο, ο ισραηλινός στρατός ήλεγχε μέρος του Μανσούρι και κατείχε μια συνοριακή λωρίδα πλάτους περίπου 10 χιλιομέτρων.
Στις 22 Ιουνίου, ο δήμος ενημέρωσε τους κατοίκους ότι μπορούσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ζητώντας τους παράλληλα να αποφύγουν την περιοχή εντός της «ζώνης ασφαλείας» που κατέχει το Ισραήλ.
Breaking | Israeli occupation forces detonate displaced Lebanese homes in the town of Al-Mansouri, southern Lebanon. pic.twitter.com/0714d9yJUK— Quds News Network (@QudsNen) September 28, 2026
Στις αρχές Αυγούστου, ο ισραηλινός στρατός διέταξε τους κατοίκους του Μανσούρι να απομακρυνθούν από την περιοχή πριν καταλάβει πλήρως την πόλη, που βρίσκεται περίπου δέκα χιλιόμετρα βόρεια των ισραηλινών συνόρων.
Έκτοτε, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί συστηματικές κατεδαφίσεις στην περιοχή, κάτι που οι κάτοικοι μπορούν να δουν καθαρά από την περιοχή της Τύρου, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.
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