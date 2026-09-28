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Αποζημίωση 5,7 δισ. δολάρια θα καταβάλει η Apple για παραβίαση πατέντας
Αποζημίωση 5,7 δισ. δολάρια θα καταβάλει η Apple για παραβίαση πατέντας
Αφορά την τεχνολογία δόνησης (haptics) όταν ο χρήστης λαμβάνει μήνυμα ή για ειδοποιήσεις
Δικαστήριο στις ΗΠΑ καταδίκασε την Apple σε καταβολή αποζημίωσης ύψους 5,7 δισ. δολαρίων γιατί έκρινε ότι είχε χρησιμοποιήσει την τεχνολογία άλλης εταιρείας χωρίς άδεια.
Η εταιρεία Taction Technology, που δραστηριοποιείται στον τομέα του ήχου, ισχυρίστηκε το 2021 ότι η Apple είχε παραβιάσει δύο από τις πατέντες της για συστήματα απτικής ανάδρασης (haptics), τα οποία ενεργοποιούν δονήσεις για ενέργειες όπως η λήψη ενός μηνύματος ή το πάτημα ενός κουμπιού.
Πρόκειται για τεχνολογία που επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με τις συσκευές προσομοιώνοντας την αίσθηση της αφής ή της αίσθησης μέσω δονήσεων, σημειώνει το BBC.
Η τεχνολογία είναι ενσωματωμένη στο iPhone και το Apple Watch, αλλά και σε συσκευές άλλων εταιρειών όπως τα χειριστήρια βιντεοπαιχνιδιών
Από την πλευρά της η Apple ισχυρίζεται ότι δεν είχε χρησιμοποιήσει την τεχνολογία της Taction και τονίζει ότι θα ασκήσει έφεση. «Το Taptic Engine της Apple διαφέρει ριζικά από την τεχνολογία της Taction, κάτι που επιβεβαίωσαν οι ίδιες οι δοκιμές της Taction στα προϊόντα της Apple κατά τη διάρκεια της δίκης», αναφέρει η εταιρεία.
Η Taptic Engine της Apple εμφανίστηκε με το Apple Watch το 2014 και έκτοτε έχει επεκταθεί.
Η Taction, κατασκευάζει ακουστικά και ακουστικά για παιχνίδια, ισχυρίστηκε το 2021 ότι αυτές οι βελτιώσεις παραβίαζαν διπλώματα ευρεσιτεχνίας που της είχαν χορηγηθεί το 2020.
Στην αγωγή της ανέφερε ότι, παράγοντας καλύτερες απτικές δονήσεις στις συσκευές της, η Apple κατάφερε να βελτιώσει τη συνολική εμπειρία χρήστη. Ως εκ τούτου, η Apple «εκμεταλλευόταν την καινοτομία και την επιτυχία της Taction, πωλώντας συσκευές που παραβιάζουν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας» που έχει.
Επίσης, κατηγόρησε την Apple ότι χρησιμοποιούσε τις εφευρέσεις της «χωρίς άδεια ή εξουσιοδότηση».
Δικαστήριο στο Σαν Ντιέγκο αποφάνθηκε το 2023 ότι η Apple δεν παραβίασε τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της Taction, αλλά η Taction άσκησε έφεση σε ομοσπονδιακό εφετείο.
Τον Νοέμβριο του 2025, δικαστήριο επέβαλε στην Apple να καταβάλει 634 εκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας Masimo, γιατί είχε παραβιάσει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογία μέτρησης του οξυγόνου στο αίμα.
Η εταιρεία Taction Technology, που δραστηριοποιείται στον τομέα του ήχου, ισχυρίστηκε το 2021 ότι η Apple είχε παραβιάσει δύο από τις πατέντες της για συστήματα απτικής ανάδρασης (haptics), τα οποία ενεργοποιούν δονήσεις για ενέργειες όπως η λήψη ενός μηνύματος ή το πάτημα ενός κουμπιού.
Πρόκειται για τεχνολογία που επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με τις συσκευές προσομοιώνοντας την αίσθηση της αφής ή της αίσθησης μέσω δονήσεων, σημειώνει το BBC.
Η τεχνολογία είναι ενσωματωμένη στο iPhone και το Apple Watch, αλλά και σε συσκευές άλλων εταιρειών όπως τα χειριστήρια βιντεοπαιχνιδιών
Από την πλευρά της η Apple ισχυρίζεται ότι δεν είχε χρησιμοποιήσει την τεχνολογία της Taction και τονίζει ότι θα ασκήσει έφεση. «Το Taptic Engine της Apple διαφέρει ριζικά από την τεχνολογία της Taction, κάτι που επιβεβαίωσαν οι ίδιες οι δοκιμές της Taction στα προϊόντα της Apple κατά τη διάρκεια της δίκης», αναφέρει η εταιρεία.
Η Taptic Engine της Apple εμφανίστηκε με το Apple Watch το 2014 και έκτοτε έχει επεκταθεί.
Η Taction, κατασκευάζει ακουστικά και ακουστικά για παιχνίδια, ισχυρίστηκε το 2021 ότι αυτές οι βελτιώσεις παραβίαζαν διπλώματα ευρεσιτεχνίας που της είχαν χορηγηθεί το 2020.
Στην αγωγή της ανέφερε ότι, παράγοντας καλύτερες απτικές δονήσεις στις συσκευές της, η Apple κατάφερε να βελτιώσει τη συνολική εμπειρία χρήστη. Ως εκ τούτου, η Apple «εκμεταλλευόταν την καινοτομία και την επιτυχία της Taction, πωλώντας συσκευές που παραβιάζουν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας» που έχει.
Επίσης, κατηγόρησε την Apple ότι χρησιμοποιούσε τις εφευρέσεις της «χωρίς άδεια ή εξουσιοδότηση».
Δικαστήριο στο Σαν Ντιέγκο αποφάνθηκε το 2023 ότι η Apple δεν παραβίασε τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της Taction, αλλά η Taction άσκησε έφεση σε ομοσπονδιακό εφετείο.
Τον Νοέμβριο του 2025, δικαστήριο επέβαλε στην Apple να καταβάλει 634 εκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας Masimo, γιατί είχε παραβιάσει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογία μέτρησης του οξυγόνου στο αίμα.
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