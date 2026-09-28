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Μαθήτρια 11 ετών έγινε η νεότερη γυναίκα γκρανμάστερ στο σκάκι
Μαθήτρια 11 ετών έγινε η νεότερη γυναίκα γκρανμάστερ στο σκάκι
Η Μποντάνα Σιβαναντάν από το βορειοδυτικό Λονδίνο εκπροσώπησε την Αγγλία
Μια 11χρονη μαθήτρια έγινε η νεότερη γκρανμάστερ όλων των εποχών, μετά από μια εξαιρετική εμφάνιση στην 46η ολυμπιάδα σκακιού.
Η Μποντάνα Σιβαναντάν από το βορειοδυτικό Λονδίνο εκπροσώπησε την Αγγλία στο τουρνουά στη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν, το οποίο ολοκληρώθηκε την Κυριακή, σύμφωνα με το CNN.
Σε συνέντευξή της, η 11χρονη είπε στη Διεθνή Ομοσπονδία Σκακιού (FIDE) ότι επιθυμεί να «συνεχίσει να γράφει ιστορία».
«Είμαι χαρούμενη που το πέτυχα, αλλά θέλω να συνεχίσω και να γράφω ιστορία, αντί να σταματήσω εδώ», δήλωσε η Σιβανάνταν, η οποία στο παρελθόν είχε αναδειχθεί η νεότερη πρωταθλήτρια σκακιού της Βρετανίας και το νεότερο άτομο που εκπροσώπησε την Αγγλία σε διεθνές τουρνουά σε οποιοδήποτε άθλημα.
Όταν ρωτήθηκε αν ένιωσε την πίεση του να παίζει στο πρώτο τραπέζι του τουρνουά, η Σιβανάνταν απάντησε: «Όχι ιδιαίτερα, απλώς προσπάθησα να το απολαύσω». Εξήγησε ότι αυτή ήταν η δεύτερη ολυμπιάδα της. «Μου φάνηκε κάπως πολύ παρόμοια με την προηγούμενη, εκτός από το ότι έπαιζα σε διαφορετικό σκακιέρα», είπε.
Όταν ρωτήθηκε για την αγάπη της για το σκάκι, η Σιβαναντάν είπε ότι της άρεσαν τα ταξίδια καθώς και τα οφέλη που προσφέρει το άθλημα στις σχολικές της επιδόσεις. «Συνδέεται με πολλά σχολικά μαθήματα, οπότε είναι πραγματικά χρήσιμο και σε αυτό το επίπεδο», πρόσθεσε.
Το τελευταίο τουρνουά σηματοδοτεί τη συνέχιση της ραγδαίας ανόδου της Σιβαναντάν, η οποία τον Αύγουστο του 2025 έγινε η νεότερη παίκτρια που νίκησε γκρανμάστερ. Νίκησε τον 60χρονο γκραντμάστερ Πιτ Γουέλς σε ηλικία μόλις 10 ετών, πέντε μηνών και τριών ημερών, σπάζοντας το ρεκόρ που είχε καταρρίψει η Αμερικανίδα Καρίσα Γιπ, η οποία ήταν 10 ετών, 11 μηνών και 20 ημερών όταν νίκησε έναν γκραντμάστερ το 2019, σύμφωνα με τη FIDE.
Η Σιβαναντάν είπε ότι άρχισε να ασχολείται με το σκάκι κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19, όταν ήταν πέντε ετών, αφού ένας φίλος του πατέρα της χάρισε στην οικογένεια μερικά παιχνίδια και βιβλία. «Σε μία από τις τσάντες, είδα μια σκακιέρα και με ενδιέφεραν τα πιόνια», είπε στο BBC. «Ήθελα να χρησιμοποιήσω τα πιόνια ως παιχνίδια. Αντ’ αυτού, ο πατέρας μου μου είπε ότι μπορούσα να παίξω το παιχνίδι, και έτσι ξεκίνησα από εκεί», συμπλήρωσε.
Η Μποντάνα Σιβαναντάν από το βορειοδυτικό Λονδίνο εκπροσώπησε την Αγγλία στο τουρνουά στη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν, το οποίο ολοκληρώθηκε την Κυριακή, σύμφωνα με το CNN.
Σε συνέντευξή της, η 11χρονη είπε στη Διεθνή Ομοσπονδία Σκακιού (FIDE) ότι επιθυμεί να «συνεχίσει να γράφει ιστορία».
«Είμαι χαρούμενη που το πέτυχα, αλλά θέλω να συνεχίσω και να γράφω ιστορία, αντί να σταματήσω εδώ», δήλωσε η Σιβανάνταν, η οποία στο παρελθόν είχε αναδειχθεί η νεότερη πρωταθλήτρια σκακιού της Βρετανίας και το νεότερο άτομο που εκπροσώπησε την Αγγλία σε διεθνές τουρνουά σε οποιοδήποτε άθλημα.
Όταν ρωτήθηκε αν ένιωσε την πίεση του να παίζει στο πρώτο τραπέζι του τουρνουά, η Σιβανάνταν απάντησε: «Όχι ιδιαίτερα, απλώς προσπάθησα να το απολαύσω». Εξήγησε ότι αυτή ήταν η δεύτερη ολυμπιάδα της. «Μου φάνηκε κάπως πολύ παρόμοια με την προηγούμενη, εκτός από το ότι έπαιζα σε διαφορετικό σκακιέρα», είπε.
Όταν ρωτήθηκε για την αγάπη της για το σκάκι, η Σιβαναντάν είπε ότι της άρεσαν τα ταξίδια καθώς και τα οφέλη που προσφέρει το άθλημα στις σχολικές της επιδόσεις. «Συνδέεται με πολλά σχολικά μαθήματα, οπότε είναι πραγματικά χρήσιμο και σε αυτό το επίπεδο», πρόσθεσε.
Το τελευταίο τουρνουά σηματοδοτεί τη συνέχιση της ραγδαίας ανόδου της Σιβαναντάν, η οποία τον Αύγουστο του 2025 έγινε η νεότερη παίκτρια που νίκησε γκρανμάστερ. Νίκησε τον 60χρονο γκραντμάστερ Πιτ Γουέλς σε ηλικία μόλις 10 ετών, πέντε μηνών και τριών ημερών, σπάζοντας το ρεκόρ που είχε καταρρίψει η Αμερικανίδα Καρίσα Γιπ, η οποία ήταν 10 ετών, 11 μηνών και 20 ημερών όταν νίκησε έναν γκραντμάστερ το 2019, σύμφωνα με τη FIDE.
Η Σιβαναντάν είπε ότι άρχισε να ασχολείται με το σκάκι κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19, όταν ήταν πέντε ετών, αφού ένας φίλος του πατέρα της χάρισε στην οικογένεια μερικά παιχνίδια και βιβλία. «Σε μία από τις τσάντες, είδα μια σκακιέρα και με ενδιέφεραν τα πιόνια», είπε στο BBC. «Ήθελα να χρησιμοποιήσω τα πιόνια ως παιχνίδια. Αντ’ αυτού, ο πατέρας μου μου είπε ότι μπορούσα να παίξω το παιχνίδι, και έτσι ξεκίνησα από εκεί», συμπλήρωσε.
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