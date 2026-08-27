Η Άννα Κορακάκη και ο σύζυγός της βάφτισαν την κόρη τους: «Η αρχή μιας ζωής γεμάτης δικές σου όμορφες ιστορίες»
Η Άννα Κορακάκη και ο σύζυγός της βάφτισαν την κόρη τους: «Η αρχή μιας ζωής γεμάτης δικές σου όμορφες ιστορίες»
Προσευχόμαστε να έχεις φως και χαρά στην ψυχή σου, να μοιράζεις αγάπη και αλληλεγγύη, έγραψε στο Instagram η Ολυμπιονίκης της σκοποβολής
Την κόρη τους βάφτισαν η Άννα Κορακάκη και ο σύζυγός της, Γιάννης Χαλκιαδάκης, δίνοντάς της το όνομα Αθηνά. Η Ολυμπιονίκη της σκοποβολής δημοσίευσε εικόνες στα social media και περιέγραψε τα συναισθήματά της για την ξεχωριστή μέρα.
Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, η Άννα Κορακάκη εξέφρασε την ευχή το παιδί τους να μεγαλώσει με υγεία, φως, χαρά και αγάπη, έχοντας πάντα δίπλα του ανθρώπους που το αγαπούν αληθινά. Για εκείνη, η βάφτιση της κόρης της σηματοδοτεί την αρχή μιας ζωής γεμάτης όμορφες στιγμές και ιστορίες.
Μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της έγραψε: «Η μέρα που το όνομά σου πήρε τη θέση του ανάμεσα στις αμέτρητες ευχές, στα χαμόγελα και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Από αυτές τις μέρες που θέλεις να κρατήσεις λίγο παραπάνω… Τις αγκαλιές, το φως, τους δικούς σου ανθρώπους και κάθε μικρή λεπτομέρεια που την έκανε δική σου. Κι αν προσευχόμαστε για κάτι για τη ζωή σου είναι να είσαι τετράγερη, να έχεις φως και χαρά στην ψυχή σου, να μοιράζεις αγάπη και αλληλεγγύη, να κάνεις πάντα το καλό και να συναντάς στον δρόμο σου ανθρώπους που θα σε αγαπούν αληθινά. Ανυπομονούμε να σε βλέπουμε να κάνεις όλα τα όμορφα βήματά σου, ένα-ένα, λατρεία μας. Η βάφτισή σου ήταν μόνο η αρχή μιας ζωής γεμάτης δικές σου όμορφες ιστορίες. Κι εμείς θα είμαστε εκεί, να τις βλέπουμε να γράφονται».
Δείτε φωτογραφίες
Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, η Άννα Κορακάκη εξέφρασε την ευχή το παιδί τους να μεγαλώσει με υγεία, φως, χαρά και αγάπη, έχοντας πάντα δίπλα του ανθρώπους που το αγαπούν αληθινά. Για εκείνη, η βάφτιση της κόρης της σηματοδοτεί την αρχή μιας ζωής γεμάτης όμορφες στιγμές και ιστορίες.
Μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της έγραψε: «Η μέρα που το όνομά σου πήρε τη θέση του ανάμεσα στις αμέτρητες ευχές, στα χαμόγελα και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Από αυτές τις μέρες που θέλεις να κρατήσεις λίγο παραπάνω… Τις αγκαλιές, το φως, τους δικούς σου ανθρώπους και κάθε μικρή λεπτομέρεια που την έκανε δική σου. Κι αν προσευχόμαστε για κάτι για τη ζωή σου είναι να είσαι τετράγερη, να έχεις φως και χαρά στην ψυχή σου, να μοιράζεις αγάπη και αλληλεγγύη, να κάνεις πάντα το καλό και να συναντάς στον δρόμο σου ανθρώπους που θα σε αγαπούν αληθινά. Ανυπομονούμε να σε βλέπουμε να κάνεις όλα τα όμορφα βήματά σου, ένα-ένα, λατρεία μας. Η βάφτισή σου ήταν μόνο η αρχή μιας ζωής γεμάτης δικές σου όμορφες ιστορίες. Κι εμείς θα είμαστε εκεί, να τις βλέπουμε να γράφονται».
Δείτε φωτογραφίες
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