Ο Πλακιάς ζήτησε τη συσχέτιση δικογραφιών για τα Τέμπη: Να ελεγχθούν και τα υπόλοιπα υποέργα για την υπόθεση Αγοραστού

«Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το τι έγινε εκείνη τη μέρα με τα οικονομικά τιμολόγια» - Τι είπε για την αναφορά του Κωνσταντόπουλου και γιατί τον ενόχλησε ο πληθυντικός