Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Ο Πλακιάς ζήτησε τη συσχέτιση δικογραφιών για τα Τέμπη: Να ελεγχθούν και τα υπόλοιπα υποέργα για την υπόθεση Αγοραστού
Ο Πλακιάς ζήτησε τη συσχέτιση δικογραφιών για τα Τέμπη: Να ελεγχθούν και τα υπόλοιπα υποέργα για την υπόθεση Αγοραστού
«Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το τι έγινε εκείνη τη μέρα με τα οικονομικά τιμολόγια» - Τι είπε για την αναφορά του Κωνσταντόπουλου και γιατί τον ενόχλησε ο πληθυντικός
Στο αίτημα για συσχέτιση των δύο δικογραφιών που αφορούν την υπόθεση του Κώστα Αγοραστού αναφέρθηκε ο Νίκος Πλακιάς μετά την παρουσία του στη δίκη για τα Τέμπη, εξηγώντας ότι ζητήθηκε να ελεγχθούν και τα υπόλοιπα υποέργα που έγιναν εκείνες τις ημέρες στο σημείο.
Όπως δήλωσε, «Η παρουσία μου εδώ σήμερα έχει να κάνει με το αίτημα στις εισαγγελικές Αρχές για τη συσχέτιση των δύο δικογραφιών για την υπόθεση του κυρίου Αγοραστού. Είναι η γνωστή υπόθεση για τα τιμολόγια. Εφόσον έχει ελεγχθεί για το ένα υποέργο, ζητήσαμε με τον δικηγόρο μου να ελεγχθούν και για τα τέσσερα υπόλοιπα υποέργα τα οποία έγιναν εκείνες τις ημέρες στο σημείο».
Ο Νίκος Πλακιάς πρόσθεσε ότι «ζητήσαμε τη συσχέτιση των δύο μηνύσεων και ευελπιστούμε ότι θα γίνει δεκτό γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το τι έγινε εκείνη τη μέρα με τα οικονομικά τιμολόγια.»
Παράλληλα, αναφέρθηκε σε τοποθέτηση του κ. Κωνσταντόπουλου και ειδικότερα στη φράση για «μία μπάλα στάχτη και ένα κόκκαλο», εκφράζοντας την έντονη ενόχλησή του.
«Όταν λέει ότι πήραμε μία μπάλα στάχτη και ένα κόκκαλο, αυτά δεν λέγονται στο δικαστήριο κυρίως σε ένα πατέρα που έχει χάσει τρία παιδιά. Μεγαλύτερη προσβολή δεν μπορείς να κάνεις. Να πεις τι έχω πάρει εγώ. Είναι δυνατό να μην ξέρω τι έχω πάρει εγώ και ξέρει ο κ. Κωνσταντόπουλος.»
Κλείνοντας, ζήτησε να υπάρχει προσοχή στις αναφορές που γίνονται εκ μέρους συγγενών θυμάτων, σημειώνοντας: «Να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Ο πληθυντικός με ενοχλεί, το σωστό είναι ο καθένας να μιλάει με τον εντολέα του».
Όπως δήλωσε, «Η παρουσία μου εδώ σήμερα έχει να κάνει με το αίτημα στις εισαγγελικές Αρχές για τη συσχέτιση των δύο δικογραφιών για την υπόθεση του κυρίου Αγοραστού. Είναι η γνωστή υπόθεση για τα τιμολόγια. Εφόσον έχει ελεγχθεί για το ένα υποέργο, ζητήσαμε με τον δικηγόρο μου να ελεγχθούν και για τα τέσσερα υπόλοιπα υποέργα τα οποία έγιναν εκείνες τις ημέρες στο σημείο».
Ο Νίκος Πλακιάς πρόσθεσε ότι «ζητήσαμε τη συσχέτιση των δύο μηνύσεων και ευελπιστούμε ότι θα γίνει δεκτό γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το τι έγινε εκείνη τη μέρα με τα οικονομικά τιμολόγια.»
Παράλληλα, αναφέρθηκε σε τοποθέτηση του κ. Κωνσταντόπουλου και ειδικότερα στη φράση για «μία μπάλα στάχτη και ένα κόκκαλο», εκφράζοντας την έντονη ενόχλησή του.
«Όταν λέει ότι πήραμε μία μπάλα στάχτη και ένα κόκκαλο, αυτά δεν λέγονται στο δικαστήριο κυρίως σε ένα πατέρα που έχει χάσει τρία παιδιά. Μεγαλύτερη προσβολή δεν μπορείς να κάνεις. Να πεις τι έχω πάρει εγώ. Είναι δυνατό να μην ξέρω τι έχω πάρει εγώ και ξέρει ο κ. Κωνσταντόπουλος.»
Κλείνοντας, ζήτησε να υπάρχει προσοχή στις αναφορές που γίνονται εκ μέρους συγγενών θυμάτων, σημειώνοντας: «Να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Ο πληθυντικός με ενοχλεί, το σωστό είναι ο καθένας να μιλάει με τον εντολέα του».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα