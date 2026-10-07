Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Απίστευτος καβγάς στην Ιερά Οδό: Οδηγός βαν απείλησε με… τσεκούρι 49χρονο για την προτεραιότητα
Απίστευτος καβγάς στην Ιερά Οδό: Οδηγός βαν απείλησε με… τσεκούρι 49χρονο για την προτεραιότητα
Σε βάρος του 55χρονου οδηγού βαν, σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων - Προκάλεσε και φθορές στο όχημα του άνδρα
Επεισόδιο μεταξύ δύο οδηγών σημειώθηκε την Τετάρτη (7/10) στη συμβολή της Ιεράς Οδού με τη Σπύρου Πάτση, με αφορμή διαφωνία για το ποιος είχε προτεραιότητα στον δρόμο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 55χρονος οδηγός βαν διαπληκτίστηκε με 49χρονο οδηγό ΙΧ και στη συνέχεια φέρεται να τον απείλησε με τσεκούρι. Μάλιστα, με το ίδιο αντικείμενο προκάλεσε φθορές και στο αυτοκίνητο του 49χρονου.
Ο 55χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Ζ και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 55χρονος οδηγός βαν διαπληκτίστηκε με 49χρονο οδηγό ΙΧ και στη συνέχεια φέρεται να τον απείλησε με τσεκούρι. Μάλιστα, με το ίδιο αντικείμενο προκάλεσε φθορές και στο αυτοκίνητο του 49χρονου.
Ο 55χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Ζ και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
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