Απίστευτος καβγάς στην Ιερά Οδό: Οδηγός βαν απείλησε με… τσεκούρι 49χρονο για την προτεραιότητα
ΕΛΛΑΔΑ
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Απίστευτος καβγάς στην Ιερά Οδό: Οδηγός βαν απείλησε με… τσεκούρι 49χρονο για την προτεραιότητα

Σε βάρος του 55χρονου οδηγού βαν, σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων - Προκάλεσε και φθορές στο όχημα του άνδρα

Απίστευτος καβγάς στην Ιερά Οδό: Οδηγός βαν απείλησε με… τσεκούρι 49χρονο για την προτεραιότητα
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Επεισόδιο μεταξύ δύο οδηγών σημειώθηκε την Τετάρτη (7/10) στη συμβολή της Ιεράς Οδού με τη Σπύρου Πάτση, με αφορμή διαφωνία για το ποιος είχε προτεραιότητα στον δρόμο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 55χρονος οδηγός βαν διαπληκτίστηκε με 49χρονο οδηγό ΙΧ και στη συνέχεια φέρεται να τον απείλησε με τσεκούρι. Μάλιστα, με το ίδιο αντικείμενο προκάλεσε φθορές και στο αυτοκίνητο του 49χρονου.

Ο 55χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Ζ και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
28 ΣΧΟΛΙΑ

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