Η φωτογραφία της Άννας Κορακάκη με την κόρη της για τις Απόκριες
Ντοματίτσα τριών εβδομάδων, έγραψε η Ολυμπιονίκης για το μωρό της
Μία φωτογραφία με την κόρη της ανέβασε η Άννα Κορακάκη για τις Απόκριες.
Η Ολυμπιονίκης δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο όπου ποζάρει αγκαλιά με το μωρό της, εξηγώντας πως έκαναν ένα πρόχειρο καρναβάλι στο σπίτι τους φέτος, ντύνοντας το παιδί της κέτσαπ.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Άννα Κορακάκη έγραψε: «Ντοματίτσα τριών εβδομάδων. Καρναβαλάκι (πρόχειρο) στο σπίτι τις φετινές Απόκριες. Λοχεία γαρ».
Η Ολυμπιονίκης γέννησε στις αρχές Φεβρουαρίου και σε συνέντευξη που έδωσε στο «Πρωινό» την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου δήλωσε: «Αχ, τι συναισθήματα, όλα στον υπέρτατο βαθμό. Είμαστε τόσο χαρούμενοι, τόσο ανακουφισμένοι, που όλα πήγανε καλά. Νιώθουμε πάρα πολύ ευλογημένοι. Νιώθουμε από τους πολύ τυχερούς ανθρώπους και πραγματικά εύχομαι σε όποιο ζευγάρι, όποιον άνθρωπο θέλει και επιζητά τη γονεϊκότητα, να τα καταφέρει. Είναι κάτι, που το σχεδιάζαμε και το ονειρευόμασταν από τον πρώτο καιρό που είχαμε γνωριστεί με τον Γιάννη και ήρθε σε μια στιγμή, πολύ συνειδητά και μια πολύ καλή στιγμή, που ήμασταν και οι δύο έτοιμοι. Εγώ και λόγω Ολυμπιακών αγώνων το 2024 στο Παρίσι, της προετοιμασίας και όλου του αγωνιστικού προγράμματος, που ήταν πολύ βεβαρημένο, σίγουρα έπρεπε να το βάλω και αυτό μέσα, να το υπολογίσω, γιατί όπως και στον αθλητισμό, θέλω να είμαι, όταν κάνω κάτι, 100% εκεί και παραγωγική και καλή, οπότε έτσι και αυτό… ήμασταν πολύ τυχεροί και όταν το θέλαμε την στιγμή, που το θέλαμε ήρθε όμορφα και καλά».
Όταν ρωτήθηκε σε ποιον μοιάζει το μωρό, απάντησε: «Εντάξει, έχουμε μια πρώτη εικόνα, γιατί είναι μελαχρινούλα, οπότε θα πούμε ότι μοιάζει στον μπαμπά. Έχω εκπλαγεί με τον εαυτό μου, γιατί πίστευα ότι δεν θα τα καταφέρω με τον ύπνο, γιατί είμαι πολύ του ύπνου, αλλά πραγματικά έχω εκπλαγεί με τον εαυτό μου και τις αντοχές μου, γιατί είναι δύσκολα. Είναι πρώτες μέρες και όσοι έχουν γίνει γονείς το καταλαβαίνουν. Η προσαρμογή είναι δύσκολη αρκετά. Ωραία, αλλά δύσκολη. Και ο Γιάννης, είναι ακριβώς όπως τον φανταζόμουν. Είναι εκπληκτικός».
