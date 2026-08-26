Η Κιάρα Φεράνι έκανε πεζοπορία στο Μάτσου Πίτσου, το φιλί στην κορυφή με τον σύντροφό της: Από τα πιο μαγικά μέρη που έχω επισκεφτεί
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Κιάρα Φεράνι Μάτσου Πίτσου σύντροφος Φιλί

Η Κιάρα Φεράνι έκανε πεζοπορία στο Μάτσου Πίτσου, το φιλί στην κορυφή με τον σύντροφό της: Από τα πιο μαγικά μέρη που έχω επισκεφτεί

Η διαδρομή ήταν δύσκολη αλλά άξιζε απόλυτα τον κόπο, έγραψε η Ιταλίδα influencer

Η Κιάρα Φεράνι έκανε πεζοπορία στο Μάτσου Πίτσου, το φιλί στην κορυφή με τον σύντροφό της: Από τα πιο μαγικά μέρη που έχω επισκεφτεί
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Πεζοπορία στο Μάτσου Πίτσου έκανε η Κιάρα Φεράνι και μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες από τη διαδρομή, δηλώνοντας πως είναι από τα πιο μαγικά μέρη που έχει επισκεφτεί.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ανέβασε η Ιταλίδα influencer την Τετάρτη 26 Αυγούστου, συμπεριλαμβάνεται και ένα τρυφερό κλικ όπου ο σύντροφός της τη φιλά στο στόμα. Στις υπόλοιπες φωτογραφίες η ίδια πόζαρε μπροστά στα εντυπωσιακά τοπία, ενώ απαθανάτισε και ένα λάμα που συνάντησε.

Στη λεζάντα της ανάρτησης η Κιάρα Φεράνι έγραψε: «Πέρασα δύο ημέρες στο Μάτσου Πίτσου - μία για τη διαδρομή 1 και μία για την πεζοπορία μέχρι το Γουάινα Πίτσου, η οποία ήταν δύσκολη, αλλά άξιζε απόλυτα τον κόπο - και ένιωσα πως ήταν ένα από τα πιο μαγικά και πνευματικά μέρη που έχω επισκεφθεί ποτέ. Πραγματικά, δεν έχω λόγια».

Δείτε τις φωτογραφίες


Η Κιάρα Φεράνι έκανε πεζοπορία στο Μάτσου Πίτσου, το φιλί στην κορυφή με τον σύντροφό της: Από τα πιο μαγικά μέρη που έχω επισκεφτεί
Η Κιάρα Φεράνι έκανε πεζοπορία στο Μάτσου Πίτσου, το φιλί στην κορυφή με τον σύντροφό της: Από τα πιο μαγικά μέρη που έχω επισκεφτεί
Η Κιάρα Φεράνι έκανε πεζοπορία στο Μάτσου Πίτσου, το φιλί στην κορυφή με τον σύντροφό της: Από τα πιο μαγικά μέρη που έχω επισκεφτεί
Η Κιάρα Φεράνι έκανε πεζοπορία στο Μάτσου Πίτσου, το φιλί στην κορυφή με τον σύντροφό της: Από τα πιο μαγικά μέρη που έχω επισκεφτεί
Η Κιάρα Φεράνι έκανε πεζοπορία στο Μάτσου Πίτσου, το φιλί στην κορυφή με τον σύντροφό της: Από τα πιο μαγικά μέρη που έχω επισκεφτεί
Η Κιάρα Φεράνι έκανε πεζοπορία στο Μάτσου Πίτσου, το φιλί στην κορυφή με τον σύντροφό της: Από τα πιο μαγικά μέρη που έχω επισκεφτεί
Η Κιάρα Φεράνι έκανε πεζοπορία στο Μάτσου Πίτσου, το φιλί στην κορυφή με τον σύντροφό της: Από τα πιο μαγικά μέρη που έχω επισκεφτεί
Η Κιάρα Φεράνι έκανε πεζοπορία στο Μάτσου Πίτσου, το φιλί στην κορυφή με τον σύντροφό της: Από τα πιο μαγικά μέρη που έχω επισκεφτεί
Η Κιάρα Φεράνι έκανε πεζοπορία στο Μάτσου Πίτσου, το φιλί στην κορυφή με τον σύντροφό της: Από τα πιο μαγικά μέρη που έχω επισκεφτεί
Η Κιάρα Φεράνι έκανε πεζοπορία στο Μάτσου Πίτσου, το φιλί στην κορυφή με τον σύντροφό της: Από τα πιο μαγικά μέρη που έχω επισκεφτεί
Η Κιάρα Φεράνι έκανε πεζοπορία στο Μάτσου Πίτσου, το φιλί στην κορυφή με τον σύντροφό της: Από τα πιο μαγικά μέρη που έχω επισκεφτεί
Η Κιάρα Φεράνι έκανε πεζοπορία στο Μάτσου Πίτσου, το φιλί στην κορυφή με τον σύντροφό της: Από τα πιο μαγικά μέρη που έχω επισκεφτεί
Η Κιάρα Φεράνι έκανε πεζοπορία στο Μάτσου Πίτσου, το φιλί στην κορυφή με τον σύντροφό της: Από τα πιο μαγικά μέρη που έχω επισκεφτεί
Η Κιάρα Φεράνι έκανε πεζοπορία στο Μάτσου Πίτσου, το φιλί στην κορυφή με τον σύντροφό της: Από τα πιο μαγικά μέρη που έχω επισκεφτεί
Η Κιάρα Φεράνι έκανε πεζοπορία στο Μάτσου Πίτσου, το φιλί στην κορυφή με τον σύντροφό της: Από τα πιο μαγικά μέρη που έχω επισκεφτεί
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

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