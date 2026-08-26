Ο χιουμοριστικός διάλογος Θεοδωρίδου, Βανδή και Ρέμου για τη συνεργασία τους: «Φέτος μαζί μας... δεν θα είναι ο Αντώνης»
Ο χιουμοριστικός διάλογος Θεοδωρίδου, Βανδή και Ρέμου για τη συνεργασία τους: «Φέτος μαζί μας... δεν θα είναι ο Αντώνης»
«Δεν ξέρω, δεν ξέρω...», έλεγε όλο νόημα η Νατάσα Θεοδωρίδου στο βίντεο που δημοσίευσαν
Ένα χιουμοριστικό βίντεο μοιράστηκαν η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή με αφορμή τη συνεργασία τους, με τον Αντώνη Ρέμο να βρίσκεται στο πλευρό τους και να δηλώνει αστειευόμενος πως ούτε και αυτή τη χρονιά θα τραγουδήσει μαζί τους.
Στο Instagram, στο προφίλ του νυχτερινού κέντρου NOX όπου οι δύο γυναίκες θα εμφανίζονται τον χειμώνα, παρουσιάζονται στο πλάνο να στέκονται η μία δίπλα στην άλλη και να λένε: «Και φέτος μαζί μας στο NOX ο Αντώνης Ρέμος…».
Πίσω τους εμφανίζεται ξαφνικά ο Αντώνης Ρέμος ο οποίος συμπλήρωσε τη φράση τους δηλώνοντας: «Δεν θα είναι... Αλλά θα είμαστε από κάτω και θα βλέπουμε αυτά τα υπέροχα πλάσματα», ενώ η Νατάσα Θεοδωρίδου ανέφερε όλο νόημα: «Δεν ξέρω, δεν ξέρω...».
Δείτε το βίντεο
Το βίντεο έκλεισε με τον τραγουδιστή να φιλά τη Νατάσα Θεοδωρίδου στο μάγουλο.
Στη λεζάντα της ανάρτησης αναγράφεται: «Συναντήσεις».
Στο Instagram, στο προφίλ του νυχτερινού κέντρου NOX όπου οι δύο γυναίκες θα εμφανίζονται τον χειμώνα, παρουσιάζονται στο πλάνο να στέκονται η μία δίπλα στην άλλη και να λένε: «Και φέτος μαζί μας στο NOX ο Αντώνης Ρέμος…».
Πίσω τους εμφανίζεται ξαφνικά ο Αντώνης Ρέμος ο οποίος συμπλήρωσε τη φράση τους δηλώνοντας: «Δεν θα είναι... Αλλά θα είμαστε από κάτω και θα βλέπουμε αυτά τα υπέροχα πλάσματα», ενώ η Νατάσα Θεοδωρίδου ανέφερε όλο νόημα: «Δεν ξέρω, δεν ξέρω...».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το βίντεο έκλεισε με τον τραγουδιστή να φιλά τη Νατάσα Θεοδωρίδου στο μάγουλο.
Στη λεζάντα της ανάρτησης αναγράφεται: «Συναντήσεις».
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