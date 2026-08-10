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Νατάσα Θεοδωρίδου και Δέσποινα Βανδή εξηγούν πώς προέκυψε η ιδέα για τη συνεργασία τους, δείτε βίντεο
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Νατάσα Θεοδωρίδου Δέσποινα Βανδή Συνεργασία

Νατάσα Θεοδωρίδου και Δέσποινα Βανδή εξηγούν πώς προέκυψε η ιδέα για τη συνεργασία τους, δείτε βίντεο

Οι δυο τους απαντούν επίσης στο ερώτημα «ποιο τραγούδι από το ρεπερτόριο της μίας θα ήθελε να είχε ερμηνεύσει η άλλη»

Νατάσα Θεοδωρίδου και Δέσποινα Βανδή εξηγούν πώς προέκυψε η ιδέα για τη συνεργασία τους, δείτε βίντεο
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Η Νατάσα Θεοδωρίδου συναντά για πρώτη φορά τη Δέσποινα Βανδή στη σκηνή του NOX.

Λίγο πριν ξεκινήσουν τις πρόβες τους, οι δύο τραγουδίστριες μίλησαν αποκλειστικά στα δύο βίντεο που εξασφάλισε το protothema.gr και αποκάλυψαν πώς προέκυψε η ιδέα για αυτή τη συνεργασία. Παράλληλα, κλήθηκαν να απαντήσουν ποιο τραγούδι από το ρεπερτόριο της μίας θα ήθελε να είχε ερμηνεύσει η άλλη.

«Αυτή τη συνεργασία περίμενα πολλά χρόνια να την κάνω, αλλά περίμενα να μεγαλώσει λίγο η Νατάσα για να μπορέσουμε να συναντηθούμε. Ήταν πολύ μικρούλα, έπαιζε στις παιδικές χαρές. Τι να κάνουμε;», είπε με χιουμοριστική διάθεση η Δέσποινα Βανδή.

Με τη σειρά της, η Νατάσα Θεοδωρίδου τόνισε πως αυτή ήταν η κατάλληλη στιγμή για να βρεθούν στην ίδια σκηνή. «Λοιπόν εγώ θα απαντήσω σοβαρά. Ήθελα πάρα πολύ να τραγουδήσω με τη Δέσποινα φέτος γιατί νιώθω και πιστεύω, θα το δείτε και εσείς, θα δικαιωθώ, ταιριάζουμε πάρα πολύ και είμαστε τη συγκεκριμένη στιγμή έτοιμες γι' αυτή τη συνεργασία με όλα μας τα τραγούδια, με όλο μας το κέφι και με όλη μας την αγάπη», σημείωσε.

Όσον αφορά στο ποιο τραγούδι θα ήθελε να πει η μία της άλλης, η Δέσποινα Βανδή, είπε: «Δεν θα πω το προφανές ''Την κόκκινη γραμμή'' που είναι τραγουδάρα. Θέλω να πω ''Τις δύσκολες στιγμές''. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι», ενώ η Νατάσα Θεοδωρίδου εξήγησε ότι θα ήθελε να τραγουδήσει «Το κοριτσάκι σου».

Δείτε τα βίντεο 



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Η πρώτη κοινή φωτογράφιση της Νατάσας Θεοδωρίδου και της Δέσποινας Βανδή για το NOX έχει ήδη πραγματοποιηθεί, με τις εικόνες να αποτυπώνουν τη χημεία και τη δυναμική αυτής της συνάντησης. Πίσω από τη συνεργασία τους βρίσκεται ο όμιλος MK Group Μαροσούλη – Κοταρίδη.
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