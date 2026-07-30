Το χιουμοριστικό βίντεο της Βανδή και της Θεοδωρίδου στη φωτογράφιση για την αφίσα της συνεργασίας τους: Ήταν γρήγορη, κράτησε γύρω στις 7 ώρες
Το χιουμοριστικό βίντεο της Βανδή και της Θεοδωρίδου στη φωτογράφιση για την αφίσα της συνεργασίας τους: Ήταν γρήγορη, κράτησε γύρω στις 7 ώρες
«Έρχεται μαγικός χειμώνας», είπε η Νατάσα Θεοδωρίδου και φίλησε τη συνεργάτιδά της
Ένα χιουμοριστικό βίντεο ανέβασαν η Δέσποινα Βανδή και η Νατάσα Θεοδωρίδου από το στούντιο όπου έκαναν φωτογράφιση για την αφίσα της συνεργασίας τους, με την πρώτη να αστειεύεται πως δεν κράτησε πολύ, παρά μόνο εφτά ώρες.
Στην ανάρτηση του νυχτερινού κέντρου Nox όπου θα εμφανίζονται τον ερχόμενο χειμώνα οι δύο τραγουδίστριες, η Δέσποινα Βανδή ξεκίνησε να λέει: «Μόλις τελειώσαμε τη φωτογράφιση...», με τη Νατάσα Θεοδωρίδου να τη διακόπτει και να επισημαίνει: «Όχι, την πιο ωραία φωτογράφιση».
«Για την αφίσα μας για το ΝΟΧ. Ήταν γρήγορη σχετικά, γύρω στις 7 ώρες κράτησε…», συνέχισε η Δέσποινα Βανδή, γελώντας.
«Ήταν φανταστική. Παιδιά, έρχεται μαγικός χειμώνας. Θα περάσουμε τέλεια», πρόσθεσε η Νατάσα Θεοδωρίδου και έδωσε ένα φιλί στο μάγουλο στη συνεργάτιδά της.
«Τι θα συμβεί, δεν καταλαβαίνετε...», είπε κλείνοντας η Δέσποινα Βανδή.
Δείτε το βίντεο
Μία γεύση από όσα θα ακολουθήσουν τον χειμώνα έδωσαν οι δύο γυναίκες το βράδυ της Τρίτης 7 Ιουλίου, σε συναυλία που πραγματοποίησε η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Θέατρο Άλσος. Η Δέσποινα Βανδή ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησαν μαζί το «Αδιέξοδο», με την πρώτη να σχολιάζει για τη συνεργασία τους: «Πήρατε μία μικρή γεύση για τα προσεχώς».
Στην ανάρτηση του νυχτερινού κέντρου Nox όπου θα εμφανίζονται τον ερχόμενο χειμώνα οι δύο τραγουδίστριες, η Δέσποινα Βανδή ξεκίνησε να λέει: «Μόλις τελειώσαμε τη φωτογράφιση...», με τη Νατάσα Θεοδωρίδου να τη διακόπτει και να επισημαίνει: «Όχι, την πιο ωραία φωτογράφιση».
«Για την αφίσα μας για το ΝΟΧ. Ήταν γρήγορη σχετικά, γύρω στις 7 ώρες κράτησε…», συνέχισε η Δέσποινα Βανδή, γελώντας.
«Ήταν φανταστική. Παιδιά, έρχεται μαγικός χειμώνας. Θα περάσουμε τέλεια», πρόσθεσε η Νατάσα Θεοδωρίδου και έδωσε ένα φιλί στο μάγουλο στη συνεργάτιδά της.
«Τι θα συμβεί, δεν καταλαβαίνετε...», είπε κλείνοντας η Δέσποινα Βανδή.
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Μία γεύση από όσα θα ακολουθήσουν τον χειμώνα έδωσαν οι δύο γυναίκες το βράδυ της Τρίτης 7 Ιουλίου, σε συναυλία που πραγματοποίησε η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Θέατρο Άλσος. Η Δέσποινα Βανδή ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησαν μαζί το «Αδιέξοδο», με την πρώτη να σχολιάζει για τη συνεργασία τους: «Πήρατε μία μικρή γεύση για τα προσεχώς».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα