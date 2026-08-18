Όταν ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος μιλούσε για τη γνωριμία και το πρώτο ραντεβού με τη Ζωή Λάσκαρη: Δεν είχα δει ποτέ ταινία της
Όταν ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος μιλούσε για τη γνωριμία και το πρώτο ραντεβού με τη Ζωή Λάσκαρη: Δεν είχα δει ποτέ ταινία της
Ήρθε στο γραφείο μου για μία υπόθεση και έμεινα έκπληκτος από την ομορφιά της, είχε εξομολογηθεί ο ποινικολόγος - Συμπληρώθηκαν εννέα χρόνια από την ημέρα που η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή
Εννέα χρόνια συμπληρώθηκαν την Τρίτη 18 Αυγούστου από τον θάνατο της Ζωής Λάσκαρη. Η αείμνηστη ηθοποιός, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή έπειτα από ανακοπή καρδιάς στο σπίτι της στο Πόρτο Ράφτη, έζησε μία έντονη ζωή, μεγάλο κομμάτι της οποίας υπήρξε ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1976 και έμεινε μαζί μέχρι και το 2017 που η ίδια πέθανε. Μαζί απέκτησαν μία κόρη τη Μαρία Ελένη Λυκουρέζου.
Σε συνέντευξή του στους «Πρωταγωνιστές» τον Απρίλιο του 2025, ο ποινικολόγος είχε αποκαλύψει πώς γνωρίστηκαν, σημειώνοντας πως παρόλο που γνώριζε ότι ήταν μία πραγματική σταρ, δεν την είχε δει ποτέ στον κινηματογράφο: «Είναι αλήθεια ότι δεν είχα δει ποτέ έργο της Ζωής Λάσκαρη. Ποτέ. Όταν τη γνώρισα, ήρθε στο γραφείο μου για μία υπόθεση, και έμεινα έκπληκτος από την ομορφιά της και την παρουσία της. Ήξερα ότι είναι μια σταρ, αλλά δεν είχα δει ποτέ ταινία της», ανέφερε.
Όπως εξήγησε, δεν άργησε να την καλέσει για φαγητό ώστε να τη γνωρίσει καλύτερα: «Αφού ήρθε, μετά από λίγο σκεφτόμουν "να διατηρήσω μία επαγγελματική σχέση μαζί της ή να επιχειρήσω και μία προσωπική επαφή;". Επέλεξα το δεύτερο και την πήρα τηλέφωνο για να πάμε να φάμε. Το δέχτηκε. Ήρθε και με πήρε με το αμάξι, οδηγούσε ένα σπορ αυτοκίνητο. Εγώ δεν οδηγούσα, δεν μου αρέσει να οδηγώ, δεν είμαι και καλός οδηγός. Πήγαμε για φαγητό στου Ζαφείρη στην Πλάκα».
Δείτε το βίντεο
Από εκείνη την ημέρα, οι δυο τους ήταν αχώριστοι: «Μετά το ραντεβού πήγαμε σπίτι μου, περάσαμε μερικές ώρες μαζί και από εκεί ξεκίνησε ο δεσμός μου με τη Ζωή. Αυτή η αρχή ήταν όμορφη, μοναδική, από εκεί ξεκίνησε η σχέση μας και διήρκεσε, με μπουνάτσες και φορτούνες, μέχρι την ημέρα που "έφυγε" στον ύπνο της», είπε ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1976 και έμεινε μαζί μέχρι και το 2017 που η ίδια πέθανε. Μαζί απέκτησαν μία κόρη τη Μαρία Ελένη Λυκουρέζου.
Σε συνέντευξή του στους «Πρωταγωνιστές» τον Απρίλιο του 2025, ο ποινικολόγος είχε αποκαλύψει πώς γνωρίστηκαν, σημειώνοντας πως παρόλο που γνώριζε ότι ήταν μία πραγματική σταρ, δεν την είχε δει ποτέ στον κινηματογράφο: «Είναι αλήθεια ότι δεν είχα δει ποτέ έργο της Ζωής Λάσκαρη. Ποτέ. Όταν τη γνώρισα, ήρθε στο γραφείο μου για μία υπόθεση, και έμεινα έκπληκτος από την ομορφιά της και την παρουσία της. Ήξερα ότι είναι μια σταρ, αλλά δεν είχα δει ποτέ ταινία της», ανέφερε.
Όπως εξήγησε, δεν άργησε να την καλέσει για φαγητό ώστε να τη γνωρίσει καλύτερα: «Αφού ήρθε, μετά από λίγο σκεφτόμουν "να διατηρήσω μία επαγγελματική σχέση μαζί της ή να επιχειρήσω και μία προσωπική επαφή;". Επέλεξα το δεύτερο και την πήρα τηλέφωνο για να πάμε να φάμε. Το δέχτηκε. Ήρθε και με πήρε με το αμάξι, οδηγούσε ένα σπορ αυτοκίνητο. Εγώ δεν οδηγούσα, δεν μου αρέσει να οδηγώ, δεν είμαι και καλός οδηγός. Πήγαμε για φαγητό στου Ζαφείρη στην Πλάκα».
Δείτε το βίντεο
Από εκείνη την ημέρα, οι δυο τους ήταν αχώριστοι: «Μετά το ραντεβού πήγαμε σπίτι μου, περάσαμε μερικές ώρες μαζί και από εκεί ξεκίνησε ο δεσμός μου με τη Ζωή. Αυτή η αρχή ήταν όμορφη, μοναδική, από εκεί ξεκίνησε η σχέση μας και διήρκεσε, με μπουνάτσες και φορτούνες, μέχρι την ημέρα που "έφυγε" στον ύπνο της», είπε ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα