Μάικ Γουόλτς: Συγχαρητήρια στην Ελλάδα για την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
Μάικ Γουόλτς: Συγχαρητήρια στην Ελλάδα για την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
Ο Αμερικανός πρέσβης στον ΟΗΕ δήλωσε ότι προσβλέπει στη συνεργασία με την Αγλαΐα Μπαλτά και την ελληνική ομάδα
Συγχαρητήρια στην Ελλάδα για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον Οκτώβριο εξέφρασε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Γουόλτς, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας για τον τερματισμό συγκρούσεων και την πρόληψη νέων πολέμων.
Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Αμερικανός πρέσβης ανέφερε: «Συγχαρητήρια στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αυτόν τον μήνα».
Παράλληλα, σημείωσε ότι «προσβλέπει στη συνεργασία με την πρέσβυ Αγλαΐα Μπαλτά και την ομάδα της για το ουσιώδες έργο του ΟΗΕ: τον τερματισμό των συγκρούσεων και την πρόληψη των πολέμων».
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΟΗΕ, την Προεδρία για τον Οκτώβριο ασκεί η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, Αγλαΐα Μπαλτά.
Στο επίκεντρο των εργασιών του Συμβουλίου μέσα στον μήνα βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι εξελίξεις στην Ουκρανία και την ευρύτερη Μέση Ανατολή, καθώς και σειρά άλλων περιφερειακών και διεθνών κρίσεων.
Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Αμερικανός πρέσβης ανέφερε: «Συγχαρητήρια στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αυτόν τον μήνα».
Παράλληλα, σημείωσε ότι «προσβλέπει στη συνεργασία με την πρέσβυ Αγλαΐα Μπαλτά και την ομάδα της για το ουσιώδες έργο του ΟΗΕ: τον τερματισμό των συγκρούσεων και την πρόληψη των πολέμων».
Congrats to @GreeceMFA on taking over the @UN Security Council presidency this month!— Ambassador Mike Waltz (@USAmbUN) October 1, 2026
Looking forward to working with Ambassador Balta and her team on the UN’s essential job: ending conflicts and preventing wars. pic.twitter.com/8T1WDsc87J
Η Ελλάδα στην Προεδρία για δεύτερη φοράΗ Ελλάδα ανέλαβε από την 1η Οκτωβρίου 2026 και για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας της ως εκλεγμένο μέλος την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία ασκείται εκ περιτροπής από τα κράτη-μέλη για έναν ημερολογιακό μήνα.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΟΗΕ, την Προεδρία για τον Οκτώβριο ασκεί η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, Αγλαΐα Μπαλτά.
Στο επίκεντρο των εργασιών του Συμβουλίου μέσα στον μήνα βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι εξελίξεις στην Ουκρανία και την ευρύτερη Μέση Ανατολή, καθώς και σειρά άλλων περιφερειακών και διεθνών κρίσεων.
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