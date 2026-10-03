Nations League: Ισοπαλία στο Γαλλία - Ιταλία, εξάρα η Πολωνία με χατ-τρικ Λεβαντόφσκι, δείτε γκολ

Η Γαλλία και η Ιταλία έμειναν στο 1-1 στο «Stade de France», στο σημαντικότερο παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής του Nations League, με τον Ζινεντίν Ζιντάν να καταγράφει την πρώτη του απώλεια στον πάγκο των «μπλε». Την ίδια ώρα, το Βέλγιο επικράτησε με άνεση 3-0 της Τουρκίας, ενώ στη League B ξεχώρισε η σαρωτική νίκη της Πολωνίας με 6-0 επί της Ρουμανίας, με χατ-τρικ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.Η Γαλλία, που αγωνίστηκε χωρίς τον τραυματία Κιλιάν Μπαπέ, προηγήθηκε στο 55' με τον Μάικλ Ολίσε, ο οποίος βρήκε δίχτυα με δυνατό σουτ έπειτα από εκτέλεση φάουλ με πάσα.Η Ιταλία, ωστόσο, αντέδρασε και ισοφάρισε στο 68' με τον Αλεσάντρο Μπαστόνι, παίρνοντας έναν πολύτιμο βαθμό στη μάχη για τις πρώτες δύο θέσεις του 1ου ομίλου της League A, που οδηγούν στα προημιτελικά. Οι «μπλε» ολοκλήρωσαν τον αγώνα με δέκα παίκτες, καθώς στο 85' αποβλήθηκε ο Νταγιό Ουπαμεκανό.Για τους «ατζούρι» ήταν το δεύτερο διαδοχικό εκτός έδρας παιχνίδι στο οποίο έδειξαν χαρακτήρα, μετά την προβληματική πρεμιέρα απέναντι στο Βέλγιο.Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, το Βέλγιο επικράτησε με 3-0 της Τουρκίας και παρέμεινε στη δεύτερη θέση.Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε πέτυχε δύο γκολ, στο 10' και στο 69', ενώ ο Ρομέλου Λουκάκου διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 76'.Οι «κόκκινοι διάβολοι» επέστρεψαν έτσι στις νίκες, σε αντίθεση με την Τουρκία, η οποία συμπλήρωσε τρίτο διαδοχικό απογοητευτικό παιχνίδι και παρέμεινε στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό.Στον 2ο όμιλο της League B, η Βόρεια Ιρλανδία νίκησε 3-0 την Ουκρανία και ανέβηκε στην κορυφή. Ο Μπράουν άνοιξε το σκορ στο 9' και πέτυχε το τρίτο γκολ στο 61', ενώ ενδιάμεσα ο Πράις είχε κάνει το 2-0 στο 22'. Για την Ουκρανία βασικός ξεκίνησε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 63'. Στο ίδιο λεπτό πέρασε ως αλλαγή ο Όλεγκ Ζουμπκόφ της ΑΕΚ.

Εξάρα η Πολωνία με χατ-τρικ Λεβαντόφσκι

Πρώτη νίκη για την Κύπρο, 3Χ3 το Μαυροβούνιο

«Διπλό» η Μολδαβία, ισοπαλία στα Νησιά Φερόε

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League και η βαθμολογίες έχουν ως εξής:

Την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση πανηγύρισε η Ουγγαρία, επικρατώντας 1-0 της Γεωργίας. Το μοναδικό γκολ σημείωσε ο Μίλος Κέρκες στο 35'. Ο Μίλαν Βίταλις της ΑΕΚ πέρασε στον αγώνα ως αλλαγή στο 57', με τους Ούγγρους να ανεβαίνουν στην τρίτη θέση του ομίλου.Εντυπωσιακή ήταν η Πολωνία, η οποία συνέτριψε με 6-0 τη Ρουμανία στον 4ο όμιλο της League B. Η Ρουμανία, με τον Ράζβαν Μάριν της ΑΕΚ στο βασικό σχήμα, έμεινε με δέκα παίκτες από το 22' λόγω αποβολής του Ντραγκουσίν.Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι άνοιξε το σκορ με πέναλτι και στη συνέχεια πέτυχε ακόμη δύο γκολ, φτάνοντας στο έβδομο χατ-τρικ της καριέρας του. Τα υπόλοιπα τέρματα των Πολωνών σημείωσαν ο Ζιελίνσκι και ο Μπέντναρεκ, ενώ μεσολάβησε αυτογκόλ του Γκίτσα.Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Βοσνία/Ερζεγοβίνη και Σουηδία έμειναν στο 1-1 στη Ζένιτσα, στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Έντιν Τζέκο με τη φανέλα της εθνικής Βοσνίας. Ο Βίκτορ Γιόκερες είχε γκολ που ακυρώθηκε στο 17' για χέρι στην αρχή της φάσης, ενώ στο 45+2' δεν μέτρησε ούτε κεφαλιά του Τζέκο. Ο Σουηδός επιθετικός άνοιξε τελικά το σκορ στο 61', προτού ο Αλαϊμπέγκοβιτς ισοφαρίσει στο 80' για το τελικό 1-1.Στον 2ο όμιλο της League C, η Κύπρος επικράτησε με 2-0 της Αρμενίας και ανέβηκε στη δεύτερη θέση με τέσσερις βαθμούς.Ο Κονομής άνοιξε το σκορ στο 19' και ο Κακουλλής έκανε το 2-0 στο 31'. Οι Κύπριοι έμειναν με δέκα παίκτες στο 52' λόγω αποβολής του Πηλέα, αλλά κράτησαν ανέπαφη την εστία τους. Για την Αρμενία αγωνίστηκε σε όλο το παιχνίδι ο Ναΐρ Τικνιζιάν του Ολυμπιακού.Το Μαυροβούνιο συνέχισε με το απόλυτο, κάνοντας το 3Χ3 μετά τη νίκη του με 2-1 επί της Λετονίας. Ο Άντζιτς σκόραρε στο 3' και στο 56', ενώ οι γηπεδούχοι μείωσαν με τον Στροντς.Στον 3ο όμιλο της League C, η Μολδαβία νίκησε 2-1 εκτός έδρας το Καζακστάν. Ο Κλεστσένκο άνοιξε το σκορ στο 45+1' και ο Ποπέσκου έκανε το 0-2 στο 50'. Οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 64' με τον Άλιπ, χωρίς να βρουν στη συνέχεια την ισοφάριση.Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Νησιά Φερόε και Σλοβακία αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1. Οι Σλοβάκοι προηγήθηκαν στο 38' με αυτογκόλ του Βάνταμαρ, ενώ ο Γιουστίνουσεν ισοφάρισε στο 66'.LEAGUE A1ος ΟΜΙΛΟΣΓαλλία-Ιταλία 1-1Βέλγιο-Τουρκία 3-0ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)Γαλλία 7Βέλγιο 6Ιταλία 4Τουρκία 02ος ΟΜΙΛΟΣΕλλάδα-Ολλανδία 2-2Γερμανία-Σερβία 2-0ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)ΕΛΛΑΔΑ 7Ολλανδία 5Γερμανία 4Σερβία 03ος ΟΜΙΛΟΣΚροατία-Αγγλία 3/10Ισπανία-Τσεχία 3/10ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)Ισπανία 6Αγγλία 3Κροατία 3Τσεχία 04ος ΟΜΙΛΟΣΟυαλία-Νορβηγία 2-1Δανία-Πορτογαλία 2-4ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)Πορτογαλία 9Δανία 3Νορβηγία 3Ουαλία 3LEAGUE B1ος ΟΜΙΛΟΣΕλβετία-Σλοβενία 3/10Β.Μακεδονία-Σκωτία 3/10ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)Ελβετία 6Σλοβενία 4Σκωτία 1Βόρεια Μακεδονία 02ος ΟΜΙΛΟΣΟυκρανία-Β. Ιρλανδία 0-3Ουγγαρία-Γεωργία 1-0ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)Βόρεια Ιρλανδία 7Ουκρανία 4Ουγγαρία 4Γεωργία 13ος ΟΜΙΛΟΣΙσραήλ-Κόσοβο 0-0Ιρλανδία-Αυστρία 2-2ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)Αυστρία 7Κόσοβο 4Ιρλανδία 4Ισραήλ 14ος ΟΜΙΛΟΣΠολωνία-Ρουμανία 6-0Βοσνία-Σουηδία 1-1ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)Σουηδία 7Βοσνία 5Πολωνία 4Ρουμανία 0LEAGUE C1ος ΟΜΙΛΟΣΦινλανδία-Αλβανία 3/10Λευκορωσία-Σαν Μαρίνο 3/10ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)Αλβανία 6Φινλανδία 4Λευκορωσία 1Σαν Μαρίνο 02ος ΟΜΙΛΟΣΛετονία-Μαυροβούνιο 1-2Κύπρος-Αρμενία 2-0ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)Μαυροβούνιο 9Κύπρος 4Αρμενία 3Λετονία 13ος ΟΜΙΛΟΣΚαζακστάν-Μολδαβία 1-2Νησιά Φαρόε-Σλοβακία 1-1ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)Σλοβακία 7Μολδαβία 4Νησιά Φαρόε 3Καζακστάν 14ος ΟΜΙΛΟΣΙσλανδία-Βουλγαρία 3/10Εσθονία-Λουξεμβούργο 3/10ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)Ισλανδία 4Λουξεμβούργο 3Εσθονία 2Βουλγαρία 1LEAGUE D1ος ΟΜΙΛΟΣΜάλτα-Γιβραλτάρ 1-1ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)Μάλτα 4Γιβραλτάρ 2Ανδόρα 12ος ΟΜΙΛΟΣΑζερμπαϊτζάν-Λιχτενστάιν 0-0ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)Λιθουανία 4Αζερμπαϊτζάν 2Λιχτενστάιν 1