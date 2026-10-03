Nations League: Ισοπαλία στο Γαλλία - Ιταλία, εξάρα η Πολωνία με χατ-τρικ Λεβαντόφσκι, δείτε γκολ
SPORTS
UEFA Nations League Nations League Εθνική Ιταλίας Εθνική Γαλλίας Εθνική Πολωνίας Εθνική Βελγίου

Nations League: Ισοπαλία στο Γαλλία - Ιταλία, εξάρα η Πολωνία με χατ-τρικ Λεβαντόφσκι, δείτε γκολ

Το Βέλγιο διέλυσε 3-0 την Τουρκία, ενώ νίκες πέτυχαν Βόρεια Ιρλανδία, Ουγγαρία, Κύπρος, Μαυροβούνιο και Μολδαβία

Nations League: Ισοπαλία στο Γαλλία - Ιταλία, εξάρα η Πολωνία με χατ-τρικ Λεβαντόφσκι, δείτε γκολ
Η Γαλλία και η Ιταλία έμειναν στο 1-1 στο «Stade de France», στο σημαντικότερο παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής του Nations League, με τον Ζινεντίν Ζιντάν να καταγράφει την πρώτη του απώλεια στον πάγκο των «μπλε». Την ίδια ώρα, το Βέλγιο επικράτησε με άνεση 3-0 της Τουρκίας, ενώ στη League B ξεχώρισε η σαρωτική νίκη της Πολωνίας με 6-0 επί της Ρουμανίας, με χατ-τρικ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Χωρίς νικητή το ντέρμπι στο Παρίσι

Η Γαλλία, που αγωνίστηκε χωρίς τον τραυματία Κιλιάν Μπαπέ, προηγήθηκε στο 55' με τον Μάικλ Ολίσε, ο οποίος βρήκε δίχτυα με δυνατό σουτ έπειτα από εκτέλεση φάουλ με πάσα.

Η Ιταλία, ωστόσο, αντέδρασε και ισοφάρισε στο 68' με τον Αλεσάντρο Μπαστόνι, παίρνοντας έναν πολύτιμο βαθμό στη μάχη για τις πρώτες δύο θέσεις του 1ου ομίλου της League A, που οδηγούν στα προημιτελικά. Οι «μπλε» ολοκλήρωσαν τον αγώνα με δέκα παίκτες, καθώς στο 85' αποβλήθηκε ο Νταγιό Ουπαμεκανό.

Γαλλία - Ιταλία: 1-1 (MD 3, 02/10/2026)


Για τους «ατζούρι» ήταν το δεύτερο διαδοχικό εκτός έδρας παιχνίδι στο οποίο έδειξαν χαρακτήρα, μετά την προβληματική πρεμιέρα απέναντι στο Βέλγιο.

Ντε Μπρόινε και Λουκάκου «καθάρισαν» για το Βέλγιο

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, το Βέλγιο επικράτησε με 3-0 της Τουρκίας και παρέμεινε στη δεύτερη θέση.

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε πέτυχε δύο γκολ, στο 10' και στο 69', ενώ ο Ρομέλου Λουκάκου διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 76'.

Κλείσιμο
Οι «κόκκινοι διάβολοι» επέστρεψαν έτσι στις νίκες, σε αντίθεση με την Τουρκία, η οποία συμπλήρωσε τρίτο διαδοχικό απογοητευτικό παιχνίδι και παρέμεινε στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό.

League B: Τριάρα η Βόρεια Ιρλανδία, πρώτη νίκη για την Ουγγαρία

Στον 2ο όμιλο της League B, η Βόρεια Ιρλανδία νίκησε 3-0 την Ουκρανία και ανέβηκε στην κορυφή. Ο Μπράουν άνοιξε το σκορ στο 9' και πέτυχε το τρίτο γκολ στο 61', ενώ ενδιάμεσα ο Πράις είχε κάνει το 2-0 στο 22'. Για την Ουκρανία βασικός ξεκίνησε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 63'. Στο ίδιο λεπτό πέρασε ως αλλαγή ο Όλεγκ Ζουμπκόφ της ΑΕΚ.

Ουκρανία – Β. Ιρλανδία: 0-3 (MD3, 02/10/2026)


Την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση πανηγύρισε η Ουγγαρία, επικρατώντας 1-0 της Γεωργίας. Το μοναδικό γκολ σημείωσε ο Μίλος Κέρκες στο 35'. Ο Μίλαν Βίταλις της ΑΕΚ πέρασε στον αγώνα ως αλλαγή στο 57', με τους Ούγγρους να ανεβαίνουν στην τρίτη θέση του ομίλου.

Ουγγαρία - Γεωργία: 1-0 (MD 3, 02/10/2026)


Εξάρα η Πολωνία με χατ-τρικ Λεβαντόφσκι

Εντυπωσιακή ήταν η Πολωνία, η οποία συνέτριψε με 6-0 τη Ρουμανία στον 4ο όμιλο της League B. Η Ρουμανία, με τον Ράζβαν Μάριν της ΑΕΚ στο βασικό σχήμα, έμεινε με δέκα παίκτες από το 22' λόγω αποβολής του Ντραγκουσίν.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι άνοιξε το σκορ με πέναλτι και στη συνέχεια πέτυχε ακόμη δύο γκολ, φτάνοντας στο έβδομο χατ-τρικ της καριέρας του. Τα υπόλοιπα τέρματα των Πολωνών σημείωσαν ο Ζιελίνσκι και ο Μπέντναρεκ, ενώ μεσολάβησε αυτογκόλ του Γκίτσα.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Βοσνία/Ερζεγοβίνη και Σουηδία έμειναν στο 1-1 στη Ζένιτσα, στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Έντιν Τζέκο με τη φανέλα της εθνικής Βοσνίας. Ο Βίκτορ Γιόκερες είχε γκολ που ακυρώθηκε στο 17' για χέρι στην αρχή της φάσης, ενώ στο 45+2' δεν μέτρησε ούτε κεφαλιά του Τζέκο. Ο Σουηδός επιθετικός άνοιξε τελικά το σκορ στο 61', προτού ο Αλαϊμπέγκοβιτς ισοφαρίσει στο 80' για το τελικό 1-1.

Βοσνία Ερζεγοβίνη - Σουηδία: 1-1 (MD 3, 02/10/2026)


Πρώτη νίκη για την Κύπρο, 3Χ3 το Μαυροβούνιο

Στον 2ο όμιλο της League C, η Κύπρος επικράτησε με 2-0 της Αρμενίας και ανέβηκε στη δεύτερη θέση με τέσσερις βαθμούς.

Ο Κονομής άνοιξε το σκορ στο 19' και ο Κακουλλής έκανε το 2-0 στο 31'. Οι Κύπριοι έμειναν με δέκα παίκτες στο 52' λόγω αποβολής του Πηλέα, αλλά κράτησαν ανέπαφη την εστία τους. Για την Αρμενία αγωνίστηκε σε όλο το παιχνίδι ο Ναΐρ Τικνιζιάν του Ολυμπιακού.

Κύπρος - Αρμενία: 2-0 (MD 3, 02/10/2026)


Το Μαυροβούνιο συνέχισε με το απόλυτο, κάνοντας το 3Χ3 μετά τη νίκη του με 2-1 επί της Λετονίας. Ο Άντζιτς σκόραρε στο 3' και στο 56', ενώ οι γηπεδούχοι μείωσαν με τον Στροντς.

Λετονία - Μαυροβούνιο: 1-2 (MD 3, 02/10/2026)


«Διπλό» η Μολδαβία, ισοπαλία στα Νησιά Φερόε

Στον 3ο όμιλο της League C, η Μολδαβία νίκησε 2-1 εκτός έδρας το Καζακστάν. Ο Κλεστσένκο άνοιξε το σκορ στο 45+1' και ο Ποπέσκου έκανε το 0-2 στο 50'. Οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 64' με τον Άλιπ, χωρίς να βρουν στη συνέχεια την ισοφάριση.

Καζακστάν - Μoλδαβία: 1-2 (MD 3, 02/10/2026)


Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Νησιά Φερόε και Σλοβακία αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1. Οι Σλοβάκοι προηγήθηκαν στο 38' με αυτογκόλ του Βάνταμαρ, ενώ ο Γιουστίνουσεν ισοφάρισε στο 66'.

Νησιά Φερόε - Σλοβακία: 1-1 (MD 3, 02/10/2026)


Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League και η βαθμολογίες έχουν ως εξής:

LEAGUE A

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Γαλλία-Ιταλία 1-1
Βέλγιο-Τουρκία 3-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Γαλλία 7
Βέλγιο 6
Ιταλία 4
Τουρκία 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Ελλάδα-Ολλανδία 2-2
Γερμανία-Σερβία 2-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

ΕΛΛΑΔΑ 7
Ολλανδία 5
Γερμανία 4
Σερβία 0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Κροατία-Αγγλία 3/10
Ισπανία-Τσεχία 3/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)

Ισπανία 6
Αγγλία 3
Κροατία 3
Τσεχία 0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ουαλία-Νορβηγία 2-1
Δανία-Πορτογαλία 2-4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Πορτογαλία 9
Δανία 3
Νορβηγία 3
Ουαλία 3


LEAGUE B

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Ελβετία-Σλοβενία 3/10
Β.Μακεδονία-Σκωτία 3/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)

Ελβετία 6
Σλοβενία 4
Σκωτία 1
Βόρεια Μακεδονία 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Ουκρανία-Β. Ιρλανδία 0-3
Ουγγαρία-Γεωργία 1-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Βόρεια Ιρλανδία 7
Ουκρανία 4
Ουγγαρία 4
Γεωργία 1

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Ισραήλ-Κόσοβο 0-0
Ιρλανδία-Αυστρία 2-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Αυστρία 7
Κόσοβο 4
Ιρλανδία 4
Ισραήλ 1

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Πολωνία-Ρουμανία 6-0
Βοσνία-Σουηδία 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Σουηδία 7
Βοσνία 5
Πολωνία 4
Ρουμανία 0


LEAGUE C

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Φινλανδία-Αλβανία 3/10
Λευκορωσία-Σαν Μαρίνο 3/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)

Αλβανία 6
Φινλανδία 4
Λευκορωσία 1
Σαν Μαρίνο 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Λετονία-Μαυροβούνιο 1-2
Κύπρος-Αρμενία 2-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Μαυροβούνιο 9
Κύπρος 4
Αρμενία 3
Λετονία 1

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Καζακστάν-Μολδαβία 1-2
Νησιά Φαρόε-Σλοβακία 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)

Σλοβακία 7
Μολδαβία 4
Νησιά Φαρόε 3
Καζακστάν 1

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ισλανδία-Βουλγαρία 3/10
Εσθονία-Λουξεμβούργο 3/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)

Ισλανδία 4
Λουξεμβούργο 3
Εσθονία 2
Βουλγαρία 1



LEAGUE D

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Μάλτα-Γιβραλτάρ 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)

Μάλτα 4
Γιβραλτάρ 2
Ανδόρα 1

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Αζερμπαϊτζάν-Λιχτενστάιν 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
Λιθουανία 4
Αζερμπαϊτζάν 2
Λιχτενστάιν 1

Thema Insights

Μια Ημέρα Υιοθεσίας που μπορεί να αλλάξει τη ζωή

Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης