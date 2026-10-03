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Nations League: Ισοπαλία στο Γαλλία - Ιταλία, εξάρα η Πολωνία με χατ-τρικ Λεβαντόφσκι, δείτε γκολ
Nations League: Ισοπαλία στο Γαλλία - Ιταλία, εξάρα η Πολωνία με χατ-τρικ Λεβαντόφσκι, δείτε γκολ
Το Βέλγιο διέλυσε 3-0 την Τουρκία, ενώ νίκες πέτυχαν Βόρεια Ιρλανδία, Ουγγαρία, Κύπρος, Μαυροβούνιο και Μολδαβία
Η Γαλλία και η Ιταλία έμειναν στο 1-1 στο «Stade de France», στο σημαντικότερο παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής του Nations League, με τον Ζινεντίν Ζιντάν να καταγράφει την πρώτη του απώλεια στον πάγκο των «μπλε». Την ίδια ώρα, το Βέλγιο επικράτησε με άνεση 3-0 της Τουρκίας, ενώ στη League B ξεχώρισε η σαρωτική νίκη της Πολωνίας με 6-0 επί της Ρουμανίας, με χατ-τρικ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.
Η Ιταλία, ωστόσο, αντέδρασε και ισοφάρισε στο 68' με τον Αλεσάντρο Μπαστόνι, παίρνοντας έναν πολύτιμο βαθμό στη μάχη για τις πρώτες δύο θέσεις του 1ου ομίλου της League A, που οδηγούν στα προημιτελικά. Οι «μπλε» ολοκλήρωσαν τον αγώνα με δέκα παίκτες, καθώς στο 85' αποβλήθηκε ο Νταγιό Ουπαμεκανό.
Για τους «ατζούρι» ήταν το δεύτερο διαδοχικό εκτός έδρας παιχνίδι στο οποίο έδειξαν χαρακτήρα, μετά την προβληματική πρεμιέρα απέναντι στο Βέλγιο.
Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε πέτυχε δύο γκολ, στο 10' και στο 69', ενώ ο Ρομέλου Λουκάκου διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 76'.
Οι «κόκκινοι διάβολοι» επέστρεψαν έτσι στις νίκες, σε αντίθεση με την Τουρκία, η οποία συμπλήρωσε τρίτο διαδοχικό απογοητευτικό παιχνίδι και παρέμεινε στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό.
Χωρίς νικητή το ντέρμπι στο ΠαρίσιΗ Γαλλία, που αγωνίστηκε χωρίς τον τραυματία Κιλιάν Μπαπέ, προηγήθηκε στο 55' με τον Μάικλ Ολίσε, ο οποίος βρήκε δίχτυα με δυνατό σουτ έπειτα από εκτέλεση φάουλ με πάσα.
Η Ιταλία, ωστόσο, αντέδρασε και ισοφάρισε στο 68' με τον Αλεσάντρο Μπαστόνι, παίρνοντας έναν πολύτιμο βαθμό στη μάχη για τις πρώτες δύο θέσεις του 1ου ομίλου της League A, που οδηγούν στα προημιτελικά. Οι «μπλε» ολοκλήρωσαν τον αγώνα με δέκα παίκτες, καθώς στο 85' αποβλήθηκε ο Νταγιό Ουπαμεκανό.
Για τους «ατζούρι» ήταν το δεύτερο διαδοχικό εκτός έδρας παιχνίδι στο οποίο έδειξαν χαρακτήρα, μετά την προβληματική πρεμιέρα απέναντι στο Βέλγιο.
Ντε Μπρόινε και Λουκάκου «καθάρισαν» για το ΒέλγιοΣτο άλλο παιχνίδι του ομίλου, το Βέλγιο επικράτησε με 3-0 της Τουρκίας και παρέμεινε στη δεύτερη θέση.
Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε πέτυχε δύο γκολ, στο 10' και στο 69', ενώ ο Ρομέλου Λουκάκου διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 76'.
Οι «κόκκινοι διάβολοι» επέστρεψαν έτσι στις νίκες, σε αντίθεση με την Τουρκία, η οποία συμπλήρωσε τρίτο διαδοχικό απογοητευτικό παιχνίδι και παρέμεινε στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό.
League B: Τριάρα η Βόρεια Ιρλανδία, πρώτη νίκη για την ΟυγγαρίαΣτον 2ο όμιλο της League B, η Βόρεια Ιρλανδία νίκησε 3-0 την Ουκρανία και ανέβηκε στην κορυφή. Ο Μπράουν άνοιξε το σκορ στο 9' και πέτυχε το τρίτο γκολ στο 61', ενώ ενδιάμεσα ο Πράις είχε κάνει το 2-0 στο 22'. Για την Ουκρανία βασικός ξεκίνησε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 63'. Στο ίδιο λεπτό πέρασε ως αλλαγή ο Όλεγκ Ζουμπκόφ της ΑΕΚ.
Την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση πανηγύρισε η Ουγγαρία, επικρατώντας 1-0 της Γεωργίας. Το μοναδικό γκολ σημείωσε ο Μίλος Κέρκες στο 35'. Ο Μίλαν Βίταλις της ΑΕΚ πέρασε στον αγώνα ως αλλαγή στο 57', με τους Ούγγρους να ανεβαίνουν στην τρίτη θέση του ομίλου.
Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι άνοιξε το σκορ με πέναλτι και στη συνέχεια πέτυχε ακόμη δύο γκολ, φτάνοντας στο έβδομο χατ-τρικ της καριέρας του. Τα υπόλοιπα τέρματα των Πολωνών σημείωσαν ο Ζιελίνσκι και ο Μπέντναρεκ, ενώ μεσολάβησε αυτογκόλ του Γκίτσα.
Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Βοσνία/Ερζεγοβίνη και Σουηδία έμειναν στο 1-1 στη Ζένιτσα, στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Έντιν Τζέκο με τη φανέλα της εθνικής Βοσνίας. Ο Βίκτορ Γιόκερες είχε γκολ που ακυρώθηκε στο 17' για χέρι στην αρχή της φάσης, ενώ στο 45+2' δεν μέτρησε ούτε κεφαλιά του Τζέκο. Ο Σουηδός επιθετικός άνοιξε τελικά το σκορ στο 61', προτού ο Αλαϊμπέγκοβιτς ισοφαρίσει στο 80' για το τελικό 1-1.
Ο Κονομής άνοιξε το σκορ στο 19' και ο Κακουλλής έκανε το 2-0 στο 31'. Οι Κύπριοι έμειναν με δέκα παίκτες στο 52' λόγω αποβολής του Πηλέα, αλλά κράτησαν ανέπαφη την εστία τους. Για την Αρμενία αγωνίστηκε σε όλο το παιχνίδι ο Ναΐρ Τικνιζιάν του Ολυμπιακού.
Το Μαυροβούνιο συνέχισε με το απόλυτο, κάνοντας το 3Χ3 μετά τη νίκη του με 2-1 επί της Λετονίας. Ο Άντζιτς σκόραρε στο 3' και στο 56', ενώ οι γηπεδούχοι μείωσαν με τον Στροντς.
Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Νησιά Φερόε και Σλοβακία αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1. Οι Σλοβάκοι προηγήθηκαν στο 38' με αυτογκόλ του Βάνταμαρ, ενώ ο Γιουστίνουσεν ισοφάρισε στο 66'.
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Γαλλία-Ιταλία 1-1
Βέλγιο-Τουρκία 3-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Γαλλία 7
Βέλγιο 6
Ιταλία 4
Τουρκία 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Ελλάδα-Ολλανδία 2-2
Γερμανία-Σερβία 2-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
ΕΛΛΑΔΑ 7
Ολλανδία 5
Γερμανία 4
Σερβία 0
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Κροατία-Αγγλία 3/10
Ισπανία-Τσεχία 3/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
Ισπανία 6
Αγγλία 3
Κροατία 3
Τσεχία 0
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Ουαλία-Νορβηγία 2-1
Δανία-Πορτογαλία 2-4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Πορτογαλία 9
Δανία 3
Νορβηγία 3
Ουαλία 3
LEAGUE B
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Ελβετία-Σλοβενία 3/10
Β.Μακεδονία-Σκωτία 3/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
Ελβετία 6
Σλοβενία 4
Σκωτία 1
Βόρεια Μακεδονία 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Ουκρανία-Β. Ιρλανδία 0-3
Ουγγαρία-Γεωργία 1-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Βόρεια Ιρλανδία 7
Ουκρανία 4
Ουγγαρία 4
Γεωργία 1
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Ισραήλ-Κόσοβο 0-0
Ιρλανδία-Αυστρία 2-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Αυστρία 7
Κόσοβο 4
Ιρλανδία 4
Ισραήλ 1
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Πολωνία-Ρουμανία 6-0
Βοσνία-Σουηδία 1-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Σουηδία 7
Βοσνία 5
Πολωνία 4
Ρουμανία 0
LEAGUE C
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Φινλανδία-Αλβανία 3/10
Λευκορωσία-Σαν Μαρίνο 3/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
Αλβανία 6
Φινλανδία 4
Λευκορωσία 1
Σαν Μαρίνο 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Λετονία-Μαυροβούνιο 1-2
Κύπρος-Αρμενία 2-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Μαυροβούνιο 9
Κύπρος 4
Αρμενία 3
Λετονία 1
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Καζακστάν-Μολδαβία 1-2
Νησιά Φαρόε-Σλοβακία 1-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
Σλοβακία 7
Μολδαβία 4
Νησιά Φαρόε 3
Καζακστάν 1
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Ισλανδία-Βουλγαρία 3/10
Εσθονία-Λουξεμβούργο 3/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
Ισλανδία 4
Λουξεμβούργο 3
Εσθονία 2
Βουλγαρία 1
LEAGUE D
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Μάλτα-Γιβραλτάρ 1-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
Μάλτα 4
Γιβραλτάρ 2
Ανδόρα 1
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Αζερμπαϊτζάν-Λιχτενστάιν 0-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
Λιθουανία 4
Αζερμπαϊτζάν 2
Λιχτενστάιν 1
Εξάρα η Πολωνία με χατ-τρικ ΛεβαντόφσκιΕντυπωσιακή ήταν η Πολωνία, η οποία συνέτριψε με 6-0 τη Ρουμανία στον 4ο όμιλο της League B. Η Ρουμανία, με τον Ράζβαν Μάριν της ΑΕΚ στο βασικό σχήμα, έμεινε με δέκα παίκτες από το 22' λόγω αποβολής του Ντραγκουσίν.
Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι άνοιξε το σκορ με πέναλτι και στη συνέχεια πέτυχε ακόμη δύο γκολ, φτάνοντας στο έβδομο χατ-τρικ της καριέρας του. Τα υπόλοιπα τέρματα των Πολωνών σημείωσαν ο Ζιελίνσκι και ο Μπέντναρεκ, ενώ μεσολάβησε αυτογκόλ του Γκίτσα.
Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Βοσνία/Ερζεγοβίνη και Σουηδία έμειναν στο 1-1 στη Ζένιτσα, στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Έντιν Τζέκο με τη φανέλα της εθνικής Βοσνίας. Ο Βίκτορ Γιόκερες είχε γκολ που ακυρώθηκε στο 17' για χέρι στην αρχή της φάσης, ενώ στο 45+2' δεν μέτρησε ούτε κεφαλιά του Τζέκο. Ο Σουηδός επιθετικός άνοιξε τελικά το σκορ στο 61', προτού ο Αλαϊμπέγκοβιτς ισοφαρίσει στο 80' για το τελικό 1-1.
Πρώτη νίκη για την Κύπρο, 3Χ3 το ΜαυροβούνιοΣτον 2ο όμιλο της League C, η Κύπρος επικράτησε με 2-0 της Αρμενίας και ανέβηκε στη δεύτερη θέση με τέσσερις βαθμούς.
Ο Κονομής άνοιξε το σκορ στο 19' και ο Κακουλλής έκανε το 2-0 στο 31'. Οι Κύπριοι έμειναν με δέκα παίκτες στο 52' λόγω αποβολής του Πηλέα, αλλά κράτησαν ανέπαφη την εστία τους. Για την Αρμενία αγωνίστηκε σε όλο το παιχνίδι ο Ναΐρ Τικνιζιάν του Ολυμπιακού.
Το Μαυροβούνιο συνέχισε με το απόλυτο, κάνοντας το 3Χ3 μετά τη νίκη του με 2-1 επί της Λετονίας. Ο Άντζιτς σκόραρε στο 3' και στο 56', ενώ οι γηπεδούχοι μείωσαν με τον Στροντς.
«Διπλό» η Μολδαβία, ισοπαλία στα Νησιά ΦερόεΣτον 3ο όμιλο της League C, η Μολδαβία νίκησε 2-1 εκτός έδρας το Καζακστάν. Ο Κλεστσένκο άνοιξε το σκορ στο 45+1' και ο Ποπέσκου έκανε το 0-2 στο 50'. Οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 64' με τον Άλιπ, χωρίς να βρουν στη συνέχεια την ισοφάριση.
Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Νησιά Φερόε και Σλοβακία αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1. Οι Σλοβάκοι προηγήθηκαν στο 38' με αυτογκόλ του Βάνταμαρ, ενώ ο Γιουστίνουσεν ισοφάρισε στο 66'.
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League και η βαθμολογίες έχουν ως εξής:LEAGUE A
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Γαλλία-Ιταλία 1-1
Βέλγιο-Τουρκία 3-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Γαλλία 7
Βέλγιο 6
Ιταλία 4
Τουρκία 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Ελλάδα-Ολλανδία 2-2
Γερμανία-Σερβία 2-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
ΕΛΛΑΔΑ 7
Ολλανδία 5
Γερμανία 4
Σερβία 0
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Κροατία-Αγγλία 3/10
Ισπανία-Τσεχία 3/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
Ισπανία 6
Αγγλία 3
Κροατία 3
Τσεχία 0
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Ουαλία-Νορβηγία 2-1
Δανία-Πορτογαλία 2-4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Πορτογαλία 9
Δανία 3
Νορβηγία 3
Ουαλία 3
LEAGUE B
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Ελβετία-Σλοβενία 3/10
Β.Μακεδονία-Σκωτία 3/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
Ελβετία 6
Σλοβενία 4
Σκωτία 1
Βόρεια Μακεδονία 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Ουκρανία-Β. Ιρλανδία 0-3
Ουγγαρία-Γεωργία 1-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Βόρεια Ιρλανδία 7
Ουκρανία 4
Ουγγαρία 4
Γεωργία 1
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Ισραήλ-Κόσοβο 0-0
Ιρλανδία-Αυστρία 2-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Αυστρία 7
Κόσοβο 4
Ιρλανδία 4
Ισραήλ 1
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Πολωνία-Ρουμανία 6-0
Βοσνία-Σουηδία 1-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Σουηδία 7
Βοσνία 5
Πολωνία 4
Ρουμανία 0
LEAGUE C
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Φινλανδία-Αλβανία 3/10
Λευκορωσία-Σαν Μαρίνο 3/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
Αλβανία 6
Φινλανδία 4
Λευκορωσία 1
Σαν Μαρίνο 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Λετονία-Μαυροβούνιο 1-2
Κύπρος-Αρμενία 2-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Μαυροβούνιο 9
Κύπρος 4
Αρμενία 3
Λετονία 1
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Καζακστάν-Μολδαβία 1-2
Νησιά Φαρόε-Σλοβακία 1-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
Σλοβακία 7
Μολδαβία 4
Νησιά Φαρόε 3
Καζακστάν 1
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Ισλανδία-Βουλγαρία 3/10
Εσθονία-Λουξεμβούργο 3/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
Ισλανδία 4
Λουξεμβούργο 3
Εσθονία 2
Βουλγαρία 1
LEAGUE D
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Μάλτα-Γιβραλτάρ 1-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
Μάλτα 4
Γιβραλτάρ 2
Ανδόρα 1
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Αζερμπαϊτζάν-Λιχτενστάιν 0-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
Λιθουανία 4
Αζερμπαϊτζάν 2
Λιχτενστάιν 1
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