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Ο Λιούις Χάμιλτον δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές με την Κιμ Καρντάσιαν: Κρατήστε τους ανθρώπους σας κοντά, έγραψε
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Κιμ Καρντάσιαν Λιούις Χάμιλτον Διακοπές

Ο Λιούις Χάμιλτον δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές με την Κιμ Καρντάσιαν: Κρατήστε τους ανθρώπους σας κοντά, έγραψε

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1  έκανε διακοπές με τη σύντροφό του, τα παιδιά της και τα ανίψια του

Ο Λιούις Χάμιλτον δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές με την Κιμ Καρντάσιαν: Κρατήστε τους ανθρώπους σας κοντά, έγραψε
Ιωάννα Μαρίνου
9 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτογραφίες από τις διακοπές του με την Κιμ Καρντάσιαν και τα παιδιά της μοιράστηκε ο Λιούις Χάμιλτον, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα στους διαδικτυακούς του φίλους να «κρατήσουν κοντά τους τα αγαπημένα τους πρόσωπα».

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 δημοσίευσε στιγμιότυπα από την απόδρασή τους, στις οποίες εμφανίζονται να κάνουν πεζοπορία, να κολυμπούν στη θάλασσα, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα έκαναν τζετ σκι. Στην παρέα τους ήταν επίσης, τα δύο ανίψια του Λιούις Χάμιλτον.

Σε άλλη εικόνα, ο Χάμιλτον και η Καρντάσιαν πόζαραν μαζί με τα δύο μικρότερα παιδιά της. Στη δημοσίευση συμπεριλαμβανόταν και μία φωτογραφία με το ζευγάρι στη θάλασσα να χαμογελάει και να κρατάει ο ένας το χέρι του άλλου. Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Βρετανός οδηγός έγραψε: «Κρατήστε τους ανθρώπους σας κοντά», συνοδεύοντας το μήνυμα με ένα emoji αγκαλιάς.

Δείτε την ανάρτησή του


Ο Λιούις Χάμιλτον δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές με την Κιμ Καρντάσιαν: Κρατήστε τους ανθρώπους σας κοντά, έγραψε
Ο Λιούις Χάμιλτον δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές με την Κιμ Καρντάσιαν: Κρατήστε τους ανθρώπους σας κοντά, έγραψε
Ο Λιούις Χάμιλτον δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές με την Κιμ Καρντάσιαν: Κρατήστε τους ανθρώπους σας κοντά, έγραψε
Ο Λιούις Χάμιλτον δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές με την Κιμ Καρντάσιαν: Κρατήστε τους ανθρώπους σας κοντά, έγραψε
Ο Λιούις Χάμιλτον δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές με την Κιμ Καρντάσιαν: Κρατήστε τους ανθρώπους σας κοντά, έγραψε
Ο Λιούις Χάμιλτον δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές με την Κιμ Καρντάσιαν: Κρατήστε τους ανθρώπους σας κοντά, έγραψε
Ο Λιούις Χάμιλτον δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές με την Κιμ Καρντάσιαν: Κρατήστε τους ανθρώπους σας κοντά, έγραψε

Πριν από λίγες ημέρες πριν, η Κιμ Καρντάσιαν είχε δημοσιεύσει και η ίδια φωτογραφίες από τις διακοπές τους, στις οποίες εμφανιζόταν χαμογελαστή δίπλα στον Λιούις Χάμιλτον και την κόρη της, Σικάγο, στην πρώτη ουσιαστικά κοινή selfie του ζευγαριού μαζί με ένα από τα παιδιά της. Στη λεζάντα είχε γράψει: «Καλοκαίρι στη λίμνη με τους αγαπημένους μου ανθρώπους».

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Ιωάννα Μαρίνου
9 ΣΧΟΛΙΑ

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