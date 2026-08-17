Η Κιμ Κατράλ αποχαιρετά τη Χέιντεν Πανετιέρ: Έφυγες πολύ νωρίς
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Κιμ Κατράλ Χέιντεν Πανετιέρ

Η Κιμ Κατράλ αποχαιρετά τη Χέιντεν Πανετιέρ: Έφυγες πολύ νωρίς

Οι δύο ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί το 2005 στην ταινία «Η πριγκίπισσα του πάγου»

Η Κιμ Κατράλ αποχαιρετά τη Χέιντεν Πανετιέρ: Έφυγες πολύ νωρίς
Με μία λιτή ανάρτηση αποχαιρέτησε τη Χέιντεν Πανετιέρ, η Κιμ Κατράλ. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή, την Κυριακή 16 Αυγούστου, λίγες μόλις μέρες πριν τα 37α γενέθλιά της, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι πέθανε από καρδιακή ανακοπή μετά από υπερβολική δόση ουσιών.

Η Κατράλ, που είχε συνεργαστεί με την Πανετιέρ, πριν από περίπου είκοσι χρόνια στην ταινία «Η πριγκίπισσα του πάγου», έσπευσε να πει το δικό της «αντίο» μέσα από τα social media. Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα καρέ με τις δυο τους από την ταινία του 2005. «Αναπαύσου εν ειρήνη, γλυκιά Χέιντεν. Έφυγες πολύ νωρίς», αρκέστηκε να γράψει στη λεζάντα που συνόδευε την εικόνα.

Δείτε την ανάρτησή της

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