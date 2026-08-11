Η Ιωάννα Τούνη γιόρτασε τα 33α γενέθλιά της στις Μαλδίβες: Οι τρυφερές στιγμές του συντρόφου της με τον γιο της
Η Ιωάννα Τούνη γιόρτασε τα 33α γενέθλιά της στις Μαλδίβες: Οι τρυφερές στιγμές του συντρόφου της με τον γιο της
Μετά την έκπληξη που της έκαναν ο αγαπημένος της και οι φίλοι της, η Instagrammer γιόρτασε μαζί τους με ένα πάρτι
Τα 33α γενέθλιά της γιόρτασε στις Μαλδίβες η Ιωάννα Τούνη έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη, τον γιο της, Πάρη, αλλά και φίλους της. Μετά την έκπληξη που της είχαν ετοιμάσει μόλις άλλαξε η μέρα, ακολούθησε ένα πάρτι.
Η Instagrammer δημοσίευσε στα social media βίντεο και φωτογραφίες από τη βραδιά. Στο υλικό που ανάρτησε αποτυπώνεται η στιγμή που της φέρνουν μία ακόμη τούρτα, ενώ από το φωτογραφικό άλμπουμ ξεχώρισαν τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον αγαπημένο της και τον γιο της. «Πλούσια στη ζωή γιατί έχω αυτούς εδώ», έγραψε η Ιωάννα Τούνη στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε ανήμερα των γενεθλίων της, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της ακόλουθους πώς γιόρτασε με τους δικούς της ανθρώπους.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Instagrammer δημοσίευσε στα social media βίντεο και φωτογραφίες από τη βραδιά. Στο υλικό που ανάρτησε αποτυπώνεται η στιγμή που της φέρνουν μία ακόμη τούρτα, ενώ από το φωτογραφικό άλμπουμ ξεχώρισαν τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον αγαπημένο της και τον γιο της. «Πλούσια στη ζωή γιατί έχω αυτούς εδώ», έγραψε η Ιωάννα Τούνη στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε ανήμερα των γενεθλίων της, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της ακόλουθους πώς γιόρτασε με τους δικούς της ανθρώπους.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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