Ο Γιώργος Αγγελόπουλος έσβησε την τούρτα για τα 44α γενέθλιά του μαζί με την κόρη του, δείτε το βίντεο
Ο νικητής του Survivor μοιράστηκε το κλιπ με την οικογενειακή στιγμή στα social media
Τα 44α γενέθλιά του γιόρτασε ο Γιώργος Αγγελόπουλος, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Δήμητρα Βαμβακούση, και την κόρη που έχουν αποκτήσει μαζί.
Ο νικητής του Suvivor μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους στα social media ένα βίντεο από τη στιγμή που έσβησε τα κεράκια στην τούρτα γενεθλίων του, με τη βοήθεια του παιδιού του.
Ευχαριστώντας τον κόσμο για τις ευχές που του έστειλε για την ξεχωριστή μέρα, ο Γιώργος Αγγελόπουλος, έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης: «Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τις ευχές σας. Καλή χρονιά με υγεία, αγάπη και φώτιση στις οικογένειές σας».
