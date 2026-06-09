Ο Νικ Ράινερ ζητά πρόσβαση σε καταπίστευμα άνω των 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων για νομική υπεράσπιση στη δίκη για τη δολοφονία των γονιών του
Ο Νικ Ράινερ ζητά πρόσβαση σε καταπίστευμα άνω των 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων για νομική υπεράσπιση στη δίκη για τη δολοφονία των γονιών του
Ο 32χρονος κατηγορείται πως σκότωσε τον πατέρα του Ρομπ Ράινερ και τη μητέρα του Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ τον Δεκέμβριο του 2025
Πρόσβαση σε καταπίστευμα άνω των 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων ζητά ο Νικ Ράινερ, προκειμένου να καλύψει τα έξοδα της νομικής του υπεράσπισης, ενώ αντιμετωπίζει κατηγορίες για τη δολοφονία των γονιών του, Ρομπ και Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, τον Δεκέμβριο του 2025.
Ο κατηγορούμενος, σε αίτηση που κατατέθηκε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου σε δικαστήριο της Καλιφόρνια και εξασφάλισε το People, ζητά την εκταμίευση χρημάτων από καταπίστευμα που έχει συσταθεί στο όνομά του. Όπως αναφέρεται στην αίτηση: «Ο Νικ αγαπούσε τους γονείς του και είναι συντετριμμένος από τον θάνατό τους» και διευκρινίζεται: «Τα γεγονότα σχετικά με το τι συνέβη ή δεν συνέβη σε αυτούς δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας για το καταπίστευμα».
Σύμφωνα με το δικόγραφο, οι γονείς του είχαν δημιουργήσει ξεχωριστό καταπίστευμα για εκείνον, όπως και για τα άλλα δύο παιδιά τους, Τζέικ και Ρόμι. Εκτός από τα τρία βιολογικά παιδιά, ο πατέρας είχε υιοθετήσει και την κόρη της πρώτης του συζύγου, Τρέισι.
Η αίτηση αναφέρει ότι το ήμισυ του ποσού έπρεπε να του αποδοθεί όταν έκλεισε τα 30 έτη και το υπόλοιπο στα 35. Ο Νικ Ράινερ είναι σήμερα 32 ετών και, όπως υποστηρίζει, δεν έχει λάβει την προβλεπόμενη καταβολή, ούτε έχει ενημερωθεί για το συνολικό ύψος του καταπιστεύματος, το οποίο εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 1,5 εκατόμμυρια δολάρια.
Στο ίδιο έγγραφο γίνεται λόγος για «μήνες επαναλαμβανόμενων ερωτημάτων» προς τον διαχειριστή του καταπιστεύματος, οι οποίοι απαντήθηκαν με «μια μεταβαλλόμενη σειρά από δικαιολογίες», μεταξύ των οποίων και «ατεκμηρίωτες ανησυχίες σχετικά με την ικανότητα του Νικ να διαχειριστεί ένα καταπίστευμα».
Ο κατηγορούμενος ζητά να εκταμιευθεί το πρώτο μέρος των χρημάτων, ώστε να καλύψει τα νομικά του έξοδα και να χρηματοδοτήσει τον λογαριασμό του στη φυλακή «ώστε να μπορεί να αγοράζει βασικά είδη υποστήριξης κατά την κράτησή του (π.χ. κάλτσες και είδη προσωπικής υγιεινής όπως σαπούνι), εντός των χαμηλών ορίων δαπανών που επιβάλλονται».
Όπως υποστηρίζεται στην αίτηση: «Οι εν λόγω καταβολές δεν υπόκεινται σε διακριτική ευχέρεια και το καταπίστευμα δεν εξουσιοδοτεί τον διαχειριστή να θέτει ως προϋπόθεση την εκταμίευση βάσει υποκειμενικής εκτίμησης για τη χρήση των χρημάτων». Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το καταπίστευμα είναι αμετάκλητο και ότι ο διαχειριστής δεν έχει δικαίωμα να παρακρατήσει χρήματα λόγω πιθανής ανικανότητας του δικαιούχου, αλλά μόνο να τροποποιήσει τον τρόπο καταβολής.
Στην αίτηση σημειώνεται ακόμη: «Δεν υπάρχει δικαστική απόφαση που να κηρύσσει τον Νικ ανίκανο, ούτε έχει διαπιστωθεί έλλειψη ικανότητας μέσω έγγραφης γνωμάτευσης δύο αδειοδοτημένων ιατρών», χαρακτηρίζοντας ανεπαρκείς τις σχετικές ανησυχίες του διαχειριστή.
Το δικόγραφο υποστηρίζει ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, η άρνηση εκταμίευσης συνιστά «κατάχρηση διακριτικής ευχέρειας καθώς δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο σημαντική χρήση των χρημάτων του». Επισημαίνεται επίσης ότι ο Νικ Ράινερ δεν έχει τη δυνατότητα να καλύψει «βασικές ανάγκες κατά την κράτησή του» ούτε να πληρώσει ιδιωτικό δικηγόρο.
Ο 32χρονος αρχικά εκπροσωπήθηκε από τον Άλαν Τζάκσον, ο οποίος στις 7 Ιανουαρίου 2026, «αναγκάστηκε να αποχωρήσει, καθώς δεν κατέστη δυνατή η διάθεση χρημάτων από το καταπίστευμα ή άλλα οικογενειακά κεφάλαια», σύμφωνα με το People. Πλέον ο Νικ Ράινερ εκπροσωπείται από τη δημόσια συνήγορο Κίμπερλι Γκριν. Σε δήλωσή του που κατατέθηκε στο δικαστήριο, ο Άλαν Τζάκσον αναφέρει ότι «δεσμεύεται να εκπροσωπήσει τον κατηγορούμενο και είναι διατεθειμένος να εξετάσει εύλογες εναλλακτικές στο αρχικό οικονομικό πλαίσιο συνεργασίας».
Ο κατηγορούμενος, σε αίτηση που κατατέθηκε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου σε δικαστήριο της Καλιφόρνια και εξασφάλισε το People, ζητά την εκταμίευση χρημάτων από καταπίστευμα που έχει συσταθεί στο όνομά του. Όπως αναφέρεται στην αίτηση: «Ο Νικ αγαπούσε τους γονείς του και είναι συντετριμμένος από τον θάνατό τους» και διευκρινίζεται: «Τα γεγονότα σχετικά με το τι συνέβη ή δεν συνέβη σε αυτούς δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας για το καταπίστευμα».
Nick Reiner Demands Access to His $1.5M Trust Fund to Hire a Lawyer as He Faces Murder Charges for His Parents’ Killings https://t.co/KibTm9abxq— People (@people) June 9, 2026
Σύμφωνα με το δικόγραφο, οι γονείς του είχαν δημιουργήσει ξεχωριστό καταπίστευμα για εκείνον, όπως και για τα άλλα δύο παιδιά τους, Τζέικ και Ρόμι. Εκτός από τα τρία βιολογικά παιδιά, ο πατέρας είχε υιοθετήσει και την κόρη της πρώτης του συζύγου, Τρέισι.
Η αίτηση αναφέρει ότι το ήμισυ του ποσού έπρεπε να του αποδοθεί όταν έκλεισε τα 30 έτη και το υπόλοιπο στα 35. Ο Νικ Ράινερ είναι σήμερα 32 ετών και, όπως υποστηρίζει, δεν έχει λάβει την προβλεπόμενη καταβολή, ούτε έχει ενημερωθεί για το συνολικό ύψος του καταπιστεύματος, το οποίο εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 1,5 εκατόμμυρια δολάρια.
Στο ίδιο έγγραφο γίνεται λόγος για «μήνες επαναλαμβανόμενων ερωτημάτων» προς τον διαχειριστή του καταπιστεύματος, οι οποίοι απαντήθηκαν με «μια μεταβαλλόμενη σειρά από δικαιολογίες», μεταξύ των οποίων και «ατεκμηρίωτες ανησυχίες σχετικά με την ικανότητα του Νικ να διαχειριστεί ένα καταπίστευμα».
Ο κατηγορούμενος ζητά να εκταμιευθεί το πρώτο μέρος των χρημάτων, ώστε να καλύψει τα νομικά του έξοδα και να χρηματοδοτήσει τον λογαριασμό του στη φυλακή «ώστε να μπορεί να αγοράζει βασικά είδη υποστήριξης κατά την κράτησή του (π.χ. κάλτσες και είδη προσωπικής υγιεινής όπως σαπούνι), εντός των χαμηλών ορίων δαπανών που επιβάλλονται».
Όπως υποστηρίζεται στην αίτηση: «Οι εν λόγω καταβολές δεν υπόκεινται σε διακριτική ευχέρεια και το καταπίστευμα δεν εξουσιοδοτεί τον διαχειριστή να θέτει ως προϋπόθεση την εκταμίευση βάσει υποκειμενικής εκτίμησης για τη χρήση των χρημάτων». Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το καταπίστευμα είναι αμετάκλητο και ότι ο διαχειριστής δεν έχει δικαίωμα να παρακρατήσει χρήματα λόγω πιθανής ανικανότητας του δικαιούχου, αλλά μόνο να τροποποιήσει τον τρόπο καταβολής.
Στην αίτηση σημειώνεται ακόμη: «Δεν υπάρχει δικαστική απόφαση που να κηρύσσει τον Νικ ανίκανο, ούτε έχει διαπιστωθεί έλλειψη ικανότητας μέσω έγγραφης γνωμάτευσης δύο αδειοδοτημένων ιατρών», χαρακτηρίζοντας ανεπαρκείς τις σχετικές ανησυχίες του διαχειριστή.
Το δικόγραφο υποστηρίζει ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, η άρνηση εκταμίευσης συνιστά «κατάχρηση διακριτικής ευχέρειας καθώς δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο σημαντική χρήση των χρημάτων του». Επισημαίνεται επίσης ότι ο Νικ Ράινερ δεν έχει τη δυνατότητα να καλύψει «βασικές ανάγκες κατά την κράτησή του» ούτε να πληρώσει ιδιωτικό δικηγόρο.
Ο 32χρονος αρχικά εκπροσωπήθηκε από τον Άλαν Τζάκσον, ο οποίος στις 7 Ιανουαρίου 2026, «αναγκάστηκε να αποχωρήσει, καθώς δεν κατέστη δυνατή η διάθεση χρημάτων από το καταπίστευμα ή άλλα οικογενειακά κεφάλαια», σύμφωνα με το People. Πλέον ο Νικ Ράινερ εκπροσωπείται από τη δημόσια συνήγορο Κίμπερλι Γκριν. Σε δήλωσή του που κατατέθηκε στο δικαστήριο, ο Άλαν Τζάκσον αναφέρει ότι «δεσμεύεται να εκπροσωπήσει τον κατηγορούμενο και είναι διατεθειμένος να εξετάσει εύλογες εναλλακτικές στο αρχικό οικονομικό πλαίσιο συνεργασίας».
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