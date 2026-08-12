Οι νέοι κανόνες της EBU για την Eurovision: Τι θα ισχύει για τις χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο, στα 18 το όριο ηλικίας

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά στην ηλικία των συμμετεχόντων. Από τη Eurovision 2027, όλοι οι καλλιτέχνες θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια την ημέρα της πρώτης πρόβας τους. Μέχρι σήμερα, το κατώτατο όριο ηλικίας ήταν τα 16 έτη. Η EBU εξηγεί ότι η αλλαγή εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθειά της να ενισχύσει την προστασία των καλλιτεχνών και να θωρακίσει τους νεότερους συμμετέχοντες από τις πιέσεις που μπορεί να νιώσουν κατά τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.

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