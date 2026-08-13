Δείτε βίντεο: Πυροσβέστης κατέρρευσε την ώρα που εκκένωναν την παραλία Σίβηρης, διασώστης του έδωσε στις πρώτες βοήθειες
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Παραλία Σίβηρη Πυροσβέστης Χαλκιδική

Δείτε βίντεο: Πυροσβέστης κατέρρευσε την ώρα που εκκένωναν την παραλία Σίβηρης, διασώστης του έδωσε στις πρώτες βοήθειες

Ο πυροσβέστης κατέρρευσε στην αμμουδιά

Δείτε βίντεο: Πυροσβέστης κατέρρευσε την ώρα που εκκένωναν την παραλία Σίβηρης, διασώστης του έδωσε στις πρώτες βοήθειες
5 ΣΧΟΛΙΑ
Συγκλονιστικές εικόνες καταγράφηκαν στην παραλία της Σίβηρης στην Χαλκιδική, όπου πυροσβέστης κατέρρευσε την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και τουριστών λόγω της πυρκαγιάς.

Ο πυροσβέστης κατέρρευσε στην αμμουδιά, με διασώστη να σπεύδει στο πλευρό του και να του παρέχει τις πρώτες βοήθειες, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ. Την ίδια ώρα, το μέτωπο της φωτιάς παρουσιάζει καλύτερη εικόνα.


Από την παραλία της Σίβηρης απεγκλωβίστηκαν 481 άτομα με δύο πλωτά του Λιμενικού, δύο πλοία της Πυροσβεστικής, τρία αλιευτικά, ιδιωτικά σκάφη και ένα ταχύπλοο πλοίο.

Οι 285 μεταφέρθηκαν στην Σάνη και οι 196 επιβιβάστηκαν στο Speedrunner Jet και μεταφέρονται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στην περιοχή παραμένουν τρία πλωτά του λιμενικού, δύο σκάφη της Πυροσβεστικής και ιδιωτικά σκάφη.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης