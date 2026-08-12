Κιμ Καρντάσιαν για την ψωρίαση: Όταν τα σημάδια άρχισαν να μεγαλώνουν και να φτάνουν στο πρόσωπο, άρχισα να νιώθω ανασφάλεια

αυτοάνοση δερματική πάθηση

Η 45χρονη επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα πριν βρει μια λύση που, όπως υποστηρίζει, τη βοήθησε να διαχειριστεί καλύτερα την κατάσταση, η ψωρίαση επηρέαζε σημαντικά την αυτοπεποίθησή της. «

» δήλωσε σε συνέντευξή της στο People.



Η ίδια περιέγραψε τις διαφορετικές φάσεις που περνούσε ψυχολογικά: «Μερικές φορές ένιωθα πραγματικά δυνατή, σαν να έλεγα: “Θα ζήσω με αυτό και όλα θα πάνε καλά”. Μετά, όταν τα σημάδια άρχισαν να μεγαλώνουν όλο και περισσότερο και να ανεβαίνουν προς το πρόσωπό μου, τότε άρχισα να νιώθω πραγματικά ανασφάλεια».



Η Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι στο παρελθόν προσπαθούσε να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα καλύπτοντας τις περιοχές του δέρματός της με ειδική αλοιφή και πλαστική μεμβράνη κατά τη διάρκεια της νύχτας, με σκοπό να δρα καλύτερα η αλοιφή. Όπως είπε:

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Η συγκεκριμένη μέθοδος, αν και βοηθούσε σε κάποιο βαθμό, δεν την έκανε να νιώθει ιδιαίτερα άνετα. Όπως περιέγραψε χαρακτηριστικά, ενώ κοιμόταν κάθε της κίνηση συνοδευόταν από τον χαρακτηριστικό ήχο της πλαστικής μεμβράνης.