Κιμ Καρντάσιαν για την ψωρίαση: Όταν τα σημάδια άρχισαν να μεγαλώνουν και να φτάνουν στο πρόσωπο, άρχισα να νιώθω ανασφάλεια
Κιμ Καρντάσιαν για την ψωρίαση: Όταν τα σημάδια άρχισαν να μεγαλώνουν και να φτάνουν στο πρόσωπο, άρχισα να νιώθω ανασφάλεια
Η 45χρονη επιχειρηματίας μίλησε για την αυτοάνοση δερματική πάθηση που την ταλαιπωρεί, εξηγώντας πώς επηρέαζε την αυτοπεποίθησή της
Τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει με την ψωρίαση περιέγραψε η Κιμ Καρντάσιαν, δηλώνοντας πως προσπάθησε να αποδεχτεί την αυτοάνοση δερματική πάθηση, όμως όταν τα σημάδια άρχισαν να μεγαλώνουν και να φτάνουν στο πρόσωπό της, άρχισε να νιώθει ανασφάλεια.
Η 45χρονη επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα πριν βρει μια λύση που, όπως υποστηρίζει, τη βοήθησε να διαχειριστεί καλύτερα την κατάσταση, η ψωρίαση επηρέαζε σημαντικά την αυτοπεποίθησή της. «Η αυτοπεποίθησή μου και το πώς ένιωθα για το δέρμα μου άλλαζε ανάλογα με το πόσο άσχημα γινόταν» δήλωσε σε συνέντευξή της στο People.
Η ίδια περιέγραψε τις διαφορετικές φάσεις που περνούσε ψυχολογικά: «Μερικές φορές ένιωθα πραγματικά δυνατή, σαν να έλεγα: “Θα ζήσω με αυτό και όλα θα πάνε καλά”. Μετά, όταν τα σημάδια άρχισαν να μεγαλώνουν όλο και περισσότερο και να ανεβαίνουν προς το πρόσωπό μου, τότε άρχισα να νιώθω πραγματικά ανασφάλεια».
Η Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι στο παρελθόν προσπαθούσε να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα καλύπτοντας τις περιοχές του δέρματός της με ειδική αλοιφή και πλαστική μεμβράνη κατά τη διάρκεια της νύχτας, με σκοπό να δρα καλύτερα η αλοιφή. Όπως είπε: «Κατά τη διάρκεια της ημέρας έπρεπε να βάζω μια αλοιφή και μετά να τυλίγω το σημείο με μεμβράνη το βράδυ. Οπότε συνήθιζα να έχω μεμβράνη δίπλα στο κρεβάτι μου».
Η συγκεκριμένη μέθοδος, αν και βοηθούσε σε κάποιο βαθμό, δεν την έκανε να νιώθει ιδιαίτερα άνετα. Όπως περιέγραψε χαρακτηριστικά, ενώ κοιμόταν κάθε της κίνηση συνοδευόταν από τον χαρακτηριστικό ήχο της πλαστικής μεμβράνης. Η Καρντάσιαν ανέφερε επίσης, πως ούτε ειδικές ενέσεις που κάνει κατά διαστήματα, βοήθησαν ώστε να έχει την πάθηση υπό έλεγχο. «Μόλις τις σταματήσεις, επιστρέφει αμέσως» σχολίασε.
Η 45χρονη επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα πριν βρει μια λύση που, όπως υποστηρίζει, τη βοήθησε να διαχειριστεί καλύτερα την κατάσταση, η ψωρίαση επηρέαζε σημαντικά την αυτοπεποίθησή της. «Η αυτοπεποίθησή μου και το πώς ένιωθα για το δέρμα μου άλλαζε ανάλογα με το πόσο άσχημα γινόταν» δήλωσε σε συνέντευξή της στο People.
Η ίδια περιέγραψε τις διαφορετικές φάσεις που περνούσε ψυχολογικά: «Μερικές φορές ένιωθα πραγματικά δυνατή, σαν να έλεγα: “Θα ζήσω με αυτό και όλα θα πάνε καλά”. Μετά, όταν τα σημάδια άρχισαν να μεγαλώνουν όλο και περισσότερο και να ανεβαίνουν προς το πρόσωπό μου, τότε άρχισα να νιώθω πραγματικά ανασφάλεια».
Kim Kardashian Says Saran Wrap Psoriasis Treatment Made Her Feel Like She Was Wearing a Diaper (Exclusive) https://t.co/octOjws3qe— People (@people) August 12, 2026
Η συγκεκριμένη μέθοδος, αν και βοηθούσε σε κάποιο βαθμό, δεν την έκανε να νιώθει ιδιαίτερα άνετα. Όπως περιέγραψε χαρακτηριστικά, ενώ κοιμόταν κάθε της κίνηση συνοδευόταν από τον χαρακτηριστικό ήχο της πλαστικής μεμβράνης. Η Καρντάσιαν ανέφερε επίσης, πως ούτε ειδικές ενέσεις που κάνει κατά διαστήματα, βοήθησαν ώστε να έχει την πάθηση υπό έλεγχο. «Μόλις τις σταματήσεις, επιστρέφει αμέσως» σχολίασε.
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