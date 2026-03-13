Ο Morrissey ακύρωσε συναυλία του λόγω αϋπνίας
Ο Morrissey ακύρωσε συναυλία του λόγω αϋπνίας

Ο καλλιτέχνης ακύρωσε εμφάνισή του στη Βαλένθια, επικαλούμενος ότι δεν κατάφερε να ξεκουραστεί λόγω θορύβου από το φεστιβάλ Las Fallas

Ο Morrissey ακύρωσε συναυλία του λόγω αϋπνίας
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Λόγω αϋπνίας ακύρωσε ο Morrissey συναυλία του στη Βαλένθια.

Πιο αναλυτικά, ο Βρετανός καλλιτέχνης ακύρωσε την προγραμματισμένη του συναυλία, καθώς –όπως ανέφερε– δεν κατάφερε να κοιμηθεί εξαιτίας του έντονου θορύβου που προερχόταν από το φεστιβάλ Las Fallas.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του σημειώνεται: «Έχοντας ταξιδέψει οδικώς για δύο ημέρες, ο Morrissey έφτασε στο ξενοδοχείο στη Βαλένθια αργά την Τετάρτη. Οποιαδήποτε μορφή ύπνου ή ανάπαυσης κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν αδύνατη λόγω του θορύβου του φεστιβάλ/των δυνατών τέκνο τραγουδιών/των ανακοινώσεων από τα μεγάφωνα» και προστίθεται: «Η εμπειρία αυτή άφησε τον Morrissey σε κατατονική κατάσταση και δεν θα εμφανιστεί στη σκηνή».

Η ομάδα του τραγουδιστή διευκρίνισε ότι η συναυλία δεν «ακυρώθηκε» ακριβώς, αλλά ότι «οι συνθήκες κατέστησαν αδύνατη την πραγματοποίησή της». Ο ίδιος ο καλλιτέχνης δημοσίευσε μάλιστα ηχογραφήσεις με τον θόρυβο, προκειμένου να εξηγήσει την απόφασή του, χαρακτηρίζοντας το ξενοδοχείο όπου διέμενε «μια απερίγραπτη κόλαση». «Θα μου πάρει έναν χρόνο για να συνέλθω. Και αυτό είναι το λιγότερο που μπορώ να πω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον The Guardian, τα φθηνότερα εισιτήρια για τη συναυλία του στο Palau de les Arts Reina Sofía κόστιζαν 103 ευρώ. Ο ροκ σταρ έχει προγραμματισμένες εμφανίσεις και σε δύο ακόμη ισπανικές πόλεις, τη Zaragoza και τη Seville, στις 14 και 16 Μαρτίου αντίστοιχα.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Morrissey ακυρώνει συναυλία του, ιδιαίτερα στην Ισπανία. Πέρυσι ακύρωσε εμφάνιση στους βοτανικούς κήπους της Μαδρίτης, ενώ το 2004 είχε ματαιώσει την τελευταία στιγμή τη συμμετοχή του στο Benicàssim Festival, επικαλούμενος «τεχνικά προβλήματα με το ιδιωτικό του αεροπλάνο».

Το 2014 διέκοψε τη συναυλία του στη Βαρσοβία μόλις 25 λεπτά μετά την έναρξη, λόγω προσβλητικού σχολίου από θεατή. Έναν χρόνο αργότερα αρνήθηκε να εμφανιστεί σε φεστιβάλ στο Reykjavík, όταν οι διοργανωτές απέρριψαν το αίτημά του να μην σερβίρεται κρέας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Από τις 21 προγραμματισμένες συναυλίες για το 2026, στο πλαίσιο της προώθησης του νέου του άλμπουμ Make-Up Is a Lie, του πρώτου μετά από έξι χρόνια, οι πέντε έχουν ήδη ακυρωθεί και μία έχει αναβληθεί.

Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

