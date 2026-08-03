Η Αριάνα Γκράντε θα αποσυρθεί προσωρινά από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω της δημόσιας κριτικής που δέχεται
Η Αριάνα Γκράντε θα αποσυρθεί προσωρινά από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω της δημόσιας κριτικής που δέχεται
Η τραγουδίστρια σύμφωνα με εκπρόσωπό της θέλει να απομακρυνθεί από τη συνεχή δημόσια κριτική
Λόγω της δημόσιας κριτικής που έχει δεχτεί, η Αριάνα Γκράντε σκοπεύει να αποσυρθεί προσωρινά από τις δημόσιες εμφανίσεις της μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας της Eternal Sunshine τον επόμενο μήνα.
Όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπός της στο περιοδικό People, η 33χρονη τραγουδίστρια «θα κάνει ένα βήμα πίσω από τη δημόσια προβολή» όταν ολοκληρωθεί η περιοδεία της, καθώς οι συνεχείς εμφανίσεις της έχουν οδηγήσει σε «αδιάκοπη και συνεχιζόμενη δημόσια κριτική».
Η απόφασή της επηρεάζει και τη συμμετοχή της στη νέα αναβίωση του μιούζικαλ του Στίβεν Σόντχαϊμ Sunday in the Park with George, η οποία είναι προγραμματισμένη να παρουσιαστεί στο Λονδίνο το 2027. Η εταιρεία παραγωγής επιβεβαίωσε ότι η παράσταση θα πραγματοποιηθεί κανονικά χωρίς την παρουσία της Γκράντε, εκφράζοντας την «πλήρη κατανόηση και στήριξή» της στην απόφαση της τραγουδίστριας.
Εκπρόσωπος της Αριάνα Γκράντε δήλωσε στο People ότι η καλλιτέχνιδα ανυπομονεί να ολοκληρώσει την περιοδεία της «με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, και στη συνέχεια να κάνει ένα διάλειμμα από τις εμφανίσεις, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε αδιάκοπη και συνεχιζόμενη δημόσια κριτική».
Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η τραγουδίστρια ανταποκρίνεται με επιτυχία στις απαιτήσεις της περιοδείας, σημειώνοντας: «Παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό σόου, που απαιτεί μεγάλη σωματική αντοχή. Ανταποκρίνεται με επιτυχία και με υγιή τρόπο, δίνοντας κάθε βράδυ τον καλύτερό της εαυτό». Σημειώνεται ότι, η τελευταία συναυλία της περιοδείας έχει προγραμματιστεί για την 1η Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο.
Το τελευταίο διάστημα, η εξωτερική εμφάνιση και η κατάσταση της υγείας της Αριάνα Γκράντε έχουν αποτελέσει αντικείμενο έντονου σχολιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε μετά την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ Petal και του ομώνυμου βιντεοκλίπ, στο οποίο η τραγουδίστρια υποδύεται μια ερμηνεύτρια που δέχεται διαρκώς επικριτικά σχόλια στις οντισιόν, με ορισμένους να της λένε ότι «δεν είναι αρκετά καλή», ότι είναι «απελπισμένη», ότι «πρέπει να κάνει αισθητικές επεμβάσεις» και στη συνέχεια ότι έχει κάνει «υπερβολικά πολλές». Στο τέλος του βίντεο, η ηρωίδα στρέφεται συμβολικά εναντίον των επικριτών της.
Δείτε το βιντεοκλίπ
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπός της στο περιοδικό People, η 33χρονη τραγουδίστρια «θα κάνει ένα βήμα πίσω από τη δημόσια προβολή» όταν ολοκληρωθεί η περιοδεία της, καθώς οι συνεχείς εμφανίσεις της έχουν οδηγήσει σε «αδιάκοπη και συνεχιζόμενη δημόσια κριτική».
Η απόφασή της επηρεάζει και τη συμμετοχή της στη νέα αναβίωση του μιούζικαλ του Στίβεν Σόντχαϊμ Sunday in the Park with George, η οποία είναι προγραμματισμένη να παρουσιαστεί στο Λονδίνο το 2027. Η εταιρεία παραγωγής επιβεβαίωσε ότι η παράσταση θα πραγματοποιηθεί κανονικά χωρίς την παρουσία της Γκράντε, εκφράζοντας την «πλήρη κατανόηση και στήριξή» της στην απόφαση της τραγουδίστριας.
Ariana Grande to "Step Back From Visibility" After Tour Ends Amid "Ongoing Public Scrutiny" https://t.co/zHSdCwINNX— The Hollywood Reporter (@THR) August 2, 2026
Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η τραγουδίστρια ανταποκρίνεται με επιτυχία στις απαιτήσεις της περιοδείας, σημειώνοντας: «Παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό σόου, που απαιτεί μεγάλη σωματική αντοχή. Ανταποκρίνεται με επιτυχία και με υγιή τρόπο, δίνοντας κάθε βράδυ τον καλύτερό της εαυτό». Σημειώνεται ότι, η τελευταία συναυλία της περιοδείας έχει προγραμματιστεί για την 1η Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο.
Το τελευταίο διάστημα, η εξωτερική εμφάνιση και η κατάσταση της υγείας της Αριάνα Γκράντε έχουν αποτελέσει αντικείμενο έντονου σχολιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε μετά την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ Petal και του ομώνυμου βιντεοκλίπ, στο οποίο η τραγουδίστρια υποδύεται μια ερμηνεύτρια που δέχεται διαρκώς επικριτικά σχόλια στις οντισιόν, με ορισμένους να της λένε ότι «δεν είναι αρκετά καλή», ότι είναι «απελπισμένη», ότι «πρέπει να κάνει αισθητικές επεμβάσεις» και στη συνέχεια ότι έχει κάνει «υπερβολικά πολλές». Στο τέλος του βίντεο, η ηρωίδα στρέφεται συμβολικά εναντίον των επικριτών της.
Δείτε το βιντεοκλίπ
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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