Λένα Παπαληγούρα για τον θάνατο του πατέρα της: Δεν έχω συνειδητοποιήσει την απώλειά του, νιώθω μία αίσθηση ορφάνιας
Λένα Παπαληγούρα για τον θάνατο του πατέρα της: Δεν έχω συνειδητοποιήσει την απώλειά του, νιώθω μία αίσθηση ορφάνιας
Ο πρώην υπουργός της ΝΔ Αναστάσης Παπαληγούρας έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο
Σε μία προσωπική εξομολόγηση για τον θάνατο του πατέρα της προχώρησε η Λένα Παπαληγούρα, περιγράφοντας το αίσθημα της απώλειας ως «μία αίσθηση ορφάνιας» ενώ παραδέχτηκε ότι ακόμη δεν έχει συνειδητοποιήσει πλήρως ότι έχει φύγει από τη ζωή.
Ο πρώην υπουργός της ΝΔ Αναστάσης Παπαληγούρας πέθανε τον Φεβρουάριο σε ηλικία 78 ετών, με την κόρη του να μιλάει για την απώλειά του σε συνέντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή «Με τον Ρένο». Μιλώντας αρχικά για το διάστημα που έχει μεσολαβήσει από τον θάνατό του, η Λένα Παπαληγούρα είπε: «Είναι δύσκολες οι απώλειες. Νομίζω ότι δεν έχω συνειδητοποιήσει την απώλεια του πατέρα μου. Γίνεται κάτι με τα παιδιά μου και λέω “να θυμηθώ να του το πω”. Συνέχεια μου συμβαίνει αυτό. Νομίζω ότι σου λείπει πιο πολύ το όλον. Είναι κάπως σαν μια αίσθηση ορφάνιας. Είναι πολύ περίεργο το αίσθημα και πολύ νωπό για εμένα».
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός αναφέρθηκε στη συνέχεια στην περίοδο της ασθένειας του πατέρα της, εξηγώντας ότι επέλεξε συνειδητά να περιορίσει επαγγελματικά σχέδιά της προκειμένου να περάσει χρόνο μαζί του: «Ο ίδιος ταλαιπωρήθηκε πολύ. Ήμουν τυχερή γιατί είχα τον χρόνο να είμαι μαζί του αρκετά στο τέλος. Ήταν μεγάλο ταξίδι. Έγιναν πολλές διεργασίες μέσα μου όλο αυτό το διάστημα. Ήταν συνειδητή επιλογή μου να είμαι εκεί όσο περισσότερο μπορούσα. Ήταν να κάνω μια ταινία και δεν την έκανα. Γιατί ήθελα να είμαι εκεί. Ήθελα να του προσφέρω ό,τι μπορούσα και να το μοιραστώ μαζί του. Το να μην ήμουν εκεί μού φαινόταν πολύ πιο τρομακτικό».
Μιλώντας για τον θάνατό του, η Λένα Παπαληγούρα αποκάλυψε ότι έπαιξε στο θέατρο την ίδια ημέρα: «Την ίδια μέρα έπαιξα. Ο θίασος ήταν πάρα πολύ παρών και πολύ υποστηρικτικοί όλοι. Νομίζω ότι μπαίνεις σε ένα mode επιβίωσης. Σωματικά ζοριζόμουν πάρα πολύ. Αισθανόμουν μία φοβερή κόπωση. Δεν είναι εύκολο». Κλείνοντας, η ηθοποιός στάθηκε στη μνήμη που θα κρατήσουν τα παιδιά της από τον παππού τους: «Στα παιδιά μου πολλά θα πω. Έχω κρατήσει και φωτογραφίες, θα τον θυμούνται. Είναι τυχεροί γιατί τον έζησαν και τον έζησαν πολύ».
Η ηθοποιός έκανε μία ανάρτηση στις 22 Μαρτίου, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από προσωπικές στιγμές που είχε ζήσει με τον εκλιπόντα πατέρα της, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό του. Όπως είχε γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής της: «40 ημέρες. Λείπει. Και μου λείπει αφάνταστα. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα συλλυπητήρια μηνύματα και την υποστήριξή σας στις δύσκολες αυτές στιγμές. Η σκέψη σας μου δίνει δύναμη».
Δείτε την ανάρτησή της
Ο πρώην υπουργός της ΝΔ Αναστάσης Παπαληγούρας πέθανε τον Φεβρουάριο σε ηλικία 78 ετών, με την κόρη του να μιλάει για την απώλειά του σε συνέντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή «Με τον Ρένο». Μιλώντας αρχικά για το διάστημα που έχει μεσολαβήσει από τον θάνατό του, η Λένα Παπαληγούρα είπε: «Είναι δύσκολες οι απώλειες. Νομίζω ότι δεν έχω συνειδητοποιήσει την απώλεια του πατέρα μου. Γίνεται κάτι με τα παιδιά μου και λέω “να θυμηθώ να του το πω”. Συνέχεια μου συμβαίνει αυτό. Νομίζω ότι σου λείπει πιο πολύ το όλον. Είναι κάπως σαν μια αίσθηση ορφάνιας. Είναι πολύ περίεργο το αίσθημα και πολύ νωπό για εμένα».
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός αναφέρθηκε στη συνέχεια στην περίοδο της ασθένειας του πατέρα της, εξηγώντας ότι επέλεξε συνειδητά να περιορίσει επαγγελματικά σχέδιά της προκειμένου να περάσει χρόνο μαζί του: «Ο ίδιος ταλαιπωρήθηκε πολύ. Ήμουν τυχερή γιατί είχα τον χρόνο να είμαι μαζί του αρκετά στο τέλος. Ήταν μεγάλο ταξίδι. Έγιναν πολλές διεργασίες μέσα μου όλο αυτό το διάστημα. Ήταν συνειδητή επιλογή μου να είμαι εκεί όσο περισσότερο μπορούσα. Ήταν να κάνω μια ταινία και δεν την έκανα. Γιατί ήθελα να είμαι εκεί. Ήθελα να του προσφέρω ό,τι μπορούσα και να το μοιραστώ μαζί του. Το να μην ήμουν εκεί μού φαινόταν πολύ πιο τρομακτικό».
Μιλώντας για τον θάνατό του, η Λένα Παπαληγούρα αποκάλυψε ότι έπαιξε στο θέατρο την ίδια ημέρα: «Την ίδια μέρα έπαιξα. Ο θίασος ήταν πάρα πολύ παρών και πολύ υποστηρικτικοί όλοι. Νομίζω ότι μπαίνεις σε ένα mode επιβίωσης. Σωματικά ζοριζόμουν πάρα πολύ. Αισθανόμουν μία φοβερή κόπωση. Δεν είναι εύκολο». Κλείνοντας, η ηθοποιός στάθηκε στη μνήμη που θα κρατήσουν τα παιδιά της από τον παππού τους: «Στα παιδιά μου πολλά θα πω. Έχω κρατήσει και φωτογραφίες, θα τον θυμούνται. Είναι τυχεροί γιατί τον έζησαν και τον έζησαν πολύ».
Η ηθοποιός έκανε μία ανάρτηση στις 22 Μαρτίου, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από προσωπικές στιγμές που είχε ζήσει με τον εκλιπόντα πατέρα της, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό του. Όπως είχε γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής της: «40 ημέρες. Λείπει. Και μου λείπει αφάνταστα. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα συλλυπητήρια μηνύματα και την υποστήριξή σας στις δύσκολες αυτές στιγμές. Η σκέψη σας μου δίνει δύναμη».
Δείτε την ανάρτησή της
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