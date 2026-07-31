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Ψηφιακά περίπτερα φέρνουν το gov.gr στα ακριτικά νησιά – Στόχος η επέκταση του προγράμματος σε έως και 70 προορισμούς
Ψηφιακά περίπτερα φέρνουν το gov.gr στα ακριτικά νησιά – Στόχος η επέκταση του προγράμματος σε έως και 70 προορισμούς
Σε παραγωγική λειτουργία από την 1η Ιουλίου τα πρώτα «Smart Island – Gov Access Booth» σε Αγαθονήσι, Φούρνους και Ανατολική Σάμο – Πρόσβαση σε 2.157 δημόσιες υπηρεσίες χωρίς μετακινήσεις
Η ενίσχυση της ψηφιακής εξυπηρέτησης των κατοίκων των μικρών και ακριτικών νησιών βρίσκεται στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας «Smart Island – Gov Access Booth», την οποία παρουσίασε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την επίσκεψή του στο Αγαθονήσι στις 29 Ιουλίου.
Το έργο υλοποιείται από τον Όμιλο ΟΤΕ στο πλαίσιο δωρεάς που πραγματοποιήθηκε έπειτα από πρόσκληση των τοπικών αυτοδιοικήσεων και τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
Στόχος του είναι να διασφαλίσει ότι ακόμη και οι κάτοικοι των πλέον απομακρυσμένων νησιών θα μπορούν να αξιοποιούν εύκολα τις ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr, μειώνοντας τις δυσκολίες που προκαλεί η γεωγραφική απομόνωση.
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2026 σε Αγαθονήσι, Φούρνους και Ανατολική Σάμο, όπου έχουν εγκατασταθεί φυσικοί σταθμοί ψηφιακής εξυπηρέτησης πολιτών.
Οι σταθμοί διαθέτουν σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ψηφιακό βοηθό και πλήρη υλικοτεχνική υποδομή, ενώ λειτουργούν ήδη κανονικά με εκπαιδευμένο προσωπικό που καθοδηγεί τους πολίτες στη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Μέσω των Gov Access Booth, οι νησιώτες αποκτούν πρόσβαση σε 2.157 ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr, που καλύπτουν κρίσιμους τομείς όπως η υγεία, η κοινωνική πρόνοια, η εκπαίδευση, η φορολογία, η γεωργία και η κοινωνική ασφάλιση, χωρίς να απαιτούνται μετακινήσεις προς μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να μειώσει το διοικητικό κόστος για τους πολίτες και να εξασφαλίσει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες.
Όπως ανέφερε ο Στέφανος Γκίκας, η ιδέα αναπτύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Όμιλο ΟΤΕ, ενώ προωθήθηκε το προηγούμενο διάστημα μαζί με τον πρώην γενικό γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Μανώλη Κουτουλάκη.
Το πιλοτικό πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 18 μηνών και, σύμφωνα με τον υφυπουργό, ήδη αποτελεί ένα επιτυχημένο παράδειγμα εφαρμογής της ψηφιακής πολιτικής στη νησιωτική Ελλάδα. Με βάση την ανταπόκριση των κατοίκων στα τρία πρώτα νησιά, το υπουργείο προτίθεται να εξετάσει την επέκταση του θεσμού σε 50 έως και 70 μικρότερα νησιά της χώρας.
Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής επιδιώκει να εντάξει την πρωτοβουλία ως καλή πρακτική στη νέα Στρατηγική για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον Νησιωτικό Χώρο και στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034, ώστε να εξελιχθεί σε μόνιμο εργαλείο στήριξης της νησιωτικότητας και του ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών νησιών.
Ο κ. Γκίκας ευχαρίστησε τη διοίκηση και την ομάδα έργου του Ομίλου ΟΤΕ για τη συνεργασία και την ταχεία υλοποίηση της δράσης, υπογραμμίζοντας ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υπό την καθοδήγηση του υπουργού Βασίλη Κικίλια, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση της νησιωτικότητας μέσω πολιτικών που διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες για τους κατοίκους των μικρών και ακριτικών νησιών. Όπως σημείωσε, το «Smart Island – Gov Access Booth» αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της στρατηγικής, καθώς διευρύνει την ισότιμη πρόσβαση των νησιωτών στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες και βελτιώνει ουσιαστικά την καθημερινότητά τους.
Το έργο υλοποιείται από τον Όμιλο ΟΤΕ στο πλαίσιο δωρεάς που πραγματοποιήθηκε έπειτα από πρόσκληση των τοπικών αυτοδιοικήσεων και τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
Στόχος του είναι να διασφαλίσει ότι ακόμη και οι κάτοικοι των πλέον απομακρυσμένων νησιών θα μπορούν να αξιοποιούν εύκολα τις ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr, μειώνοντας τις δυσκολίες που προκαλεί η γεωγραφική απομόνωση.
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2026 σε Αγαθονήσι, Φούρνους και Ανατολική Σάμο, όπου έχουν εγκατασταθεί φυσικοί σταθμοί ψηφιακής εξυπηρέτησης πολιτών.
Οι σταθμοί διαθέτουν σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ψηφιακό βοηθό και πλήρη υλικοτεχνική υποδομή, ενώ λειτουργούν ήδη κανονικά με εκπαιδευμένο προσωπικό που καθοδηγεί τους πολίτες στη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Μέσω των Gov Access Booth, οι νησιώτες αποκτούν πρόσβαση σε 2.157 ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr, που καλύπτουν κρίσιμους τομείς όπως η υγεία, η κοινωνική πρόνοια, η εκπαίδευση, η φορολογία, η γεωργία και η κοινωνική ασφάλιση, χωρίς να απαιτούνται μετακινήσεις προς μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να μειώσει το διοικητικό κόστος για τους πολίτες και να εξασφαλίσει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες.
Όπως ανέφερε ο Στέφανος Γκίκας, η ιδέα αναπτύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Όμιλο ΟΤΕ, ενώ προωθήθηκε το προηγούμενο διάστημα μαζί με τον πρώην γενικό γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Μανώλη Κουτουλάκη.
Το πιλοτικό πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 18 μηνών και, σύμφωνα με τον υφυπουργό, ήδη αποτελεί ένα επιτυχημένο παράδειγμα εφαρμογής της ψηφιακής πολιτικής στη νησιωτική Ελλάδα. Με βάση την ανταπόκριση των κατοίκων στα τρία πρώτα νησιά, το υπουργείο προτίθεται να εξετάσει την επέκταση του θεσμού σε 50 έως και 70 μικρότερα νησιά της χώρας.
Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής επιδιώκει να εντάξει την πρωτοβουλία ως καλή πρακτική στη νέα Στρατηγική για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον Νησιωτικό Χώρο και στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034, ώστε να εξελιχθεί σε μόνιμο εργαλείο στήριξης της νησιωτικότητας και του ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών νησιών.
Ο κ. Γκίκας ευχαρίστησε τη διοίκηση και την ομάδα έργου του Ομίλου ΟΤΕ για τη συνεργασία και την ταχεία υλοποίηση της δράσης, υπογραμμίζοντας ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υπό την καθοδήγηση του υπουργού Βασίλη Κικίλια, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση της νησιωτικότητας μέσω πολιτικών που διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες για τους κατοίκους των μικρών και ακριτικών νησιών. Όπως σημείωσε, το «Smart Island – Gov Access Booth» αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της στρατηγικής, καθώς διευρύνει την ισότιμη πρόσβαση των νησιωτών στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες και βελτιώνει ουσιαστικά την καθημερινότητά τους.
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