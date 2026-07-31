Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Φυλακές Κορυδαλλού: Ολοκληρώθηκε η μεταγωγή του Τούρκου μετά τα επεισόδια με τις φωτιές
Φυλακές Κορυδαλλού: Ολοκληρώθηκε η μεταγωγή του Τούρκου μετά τα επεισόδια με τις φωτιές
Ο κρατούμενους που εκδόθηκε στην Τουρκία κατηγορείται για ανθρωποκτονίας
Επεισόδια με φωτιές εκτυλίχθηκαν στις Φυλακές Κορυδαλλού το πρωί της Παρασκευής μετά από εξέγερση Κούρδων κρατουμένων.
Συγκεκριμένα, η φωτιά ξεκίνησε στην Πτέρυγα 5 των φυλακών και αφορμή ήταν το γεγονός ότι ένας κρατούμενος Τούρκος υπήκοος επρόκειτο σήμερα να μεταφερθεί στο αεροδρόμιο για να εκδοθεί στην Τουρκία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν αστυνομικοί του τμήματος Μεταγωγών έφτασαν στις φυλακές για να τον παραλάβουν αυτός αντέδρασε και Κούρδοι συγκρατούμενοί του, έβαλαν φωτιά στην πτέρυγα προς συμπαράσταση του.
Μερικές ώρες αργότερα η μεταγωγή του Τούρκου ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία, ολοκληρώθηκε.
Συγκεκριμένα, η φωτιά ξεκίνησε στην Πτέρυγα 5 των φυλακών και αφορμή ήταν το γεγονός ότι ένας κρατούμενος Τούρκος υπήκοος επρόκειτο σήμερα να μεταφερθεί στο αεροδρόμιο για να εκδοθεί στην Τουρκία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν αστυνομικοί του τμήματος Μεταγωγών έφτασαν στις φυλακές για να τον παραλάβουν αυτός αντέδρασε και Κούρδοι συγκρατούμενοί του, έβαλαν φωτιά στην πτέρυγα προς συμπαράσταση του.
Μερικές ώρες αργότερα η μεταγωγή του Τούρκου ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία, ολοκληρώθηκε.
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