Η Άννα Πρέλεβιτς γέννησε δίδυμα: Οι κορούλες μας ήρθαν στον κόσμο λίγες μέρες νωρίτερα
Η σύζυγος του Νικήτα Νομικού αποκάλυψε πως τα μωρά βρίσκονται Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών - «Μετράμε αντίστροφα για τη στιγμή που θα είμαστε όλοι μαζί στο σπίτι μας», έγραψε
Δίδυμα γέννησε η Άννα Πρέλεβιτς, η οποία αποκάλυψε πως έφερε στον κόσμο δύο κοριτσάκια, νωρίτερα από την ημερομηνία που είχαν προβλέψει.
Η σύζυγος του Νικήτα Νομικού έκανε γνωστή την είδηση μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Κυριακή 10 Μαΐου, με φωτογραφίες της από το μαιευτήριο.
Όπως έγραψε στη λεζάντα, τα δύο μωρά ήρθαν στον κόσμο 18 ημέρες πριν: «Οι κορούλες μας ήρθαν στον κόσμο πριν από 18 μέρες… και κάπως έτσι, ανήμερα του Αγίου Γεωργίου (και 5 μέρες πρίν τα γενέθλια μου), γεννήθηκα κι εγώ ως μαμά. Μαμά δύο παιδιών μιας και η μεγαλύτερη έκπληξη για εμάς ήταν όταν μάθαμε οτι περιμένουμε δίδυμα. Ενώ υπάρχει ιστορικό διδύμων στις οικογένειες και των δυο μας, δεν είχε περάσει ποτέ ούτε σαν σκέψη από το μυαλό μας ότι μπορεί να μας τύχει».
Έπειτα, η Άννα Πρέλεβιτς εξήγησε πως οι κόρες της βρίσκονται σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών όπως συνηθίζεται σε αυτές τις πριπτώσεις: «Οι μικρές μας περνούν ακόμα τις μέρες τους στη ΜΕΝΝ του @omilosiaso, (μιας και ήρθαν στον κόσμο λίγες μέρες νωρίτερα, όπως συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις διδύμων) λαμβάνοντας την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Ως νέοι γονείς νιώσαμε από την πρώτη στιγμή απίστευτη ασφάλεια και σιγουριά… και τώρα μετράμε αντίστροφα για τη στιγμή που θα είμαστε όλοι μαζί στο σπίτι μας».
Η Άννα Πρέλεβιτς έκλεισε την ανάρτησή της εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς το προσωπικό του μαιευτηρίου αλλά και προς τον σύζυγό της: «Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον γιατρό μου, τον κύριο Κοσμά Βρυώνη και στη μαία μου, την @aggelikoula_lagou … Το πόσο σας αγαπάω δεν περιγράφεται. Από την πρώτη μέρα μέχρι και το τέλος, νιώθαμε πως μας περιβάλλει ένα βαθύ αίσθημα ασφάλειας, φροντίδας, εμπιστοσύνης και ανθρωπιάς, κάτι πραγματικά ανεκτίμητο. Θα σας είμαστε για πάντα ευγνώμονες. Και αυτό που θα κρατήσω για πάντα… είναι ότι ακόμα και στην αίθουσα τοκετού ένιωθα ήρεμη, χαμογελούσα, συζητούσα και είχα μια γαλήνη (εγώ η ΦΟΒΙΤΣΙΑΡΑ) - Αγγελική σε ευχαριστώ για τα φιλιά και τις αγκαλιές. Στο @omilosiaso γεννήθηκε το μεγαλύτερο δώρο της αγάπης μας και ξεκίνησε η πιο όμορφη ιστορία της ζωής μας… Πλαισιωμένοι από ένα υπέροχο προσωπικό που με φροντίδα, ζεστασιά και αληθινό ενδιαφέρον έκανε κάθε στιγμή πιο ήρεμη, πιο φωτεινή και ακόμα πιο ξεχωριστή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον άντρα μου. Είσαι ήδη ο καλύτερος μπαμπάς. Σ´αγαπάω. Ευχαριστώ τον Θεό που μας χάρισε τις νεράιδες μας. Μόνο βαθιά ευγνωμοσύνη», σημείωσε.
Η Άννα Πρέλεβιτς είχε ανακοίνωσει την εγκυμοσύνη της τον περασμένο Μάρτιο, ενώ βρισκόταν ήδη σε προχωρημένη κύηση.
