Μάκης Δελαπόρτας για Ρένα Βλαχοπούλου: Ήταν μια απλή νοικοκυρά που το βράδυ μεταμορφωνόταν σε σταρ
Την Αλίκη την άγγιζαν για να δουν αν είναι αληθινή, τη χαλαρότητα της Ρένας δεν την έχω δει σε άλλο ηθοποιό, πρόσθεσε
Τις αναμνήσεις που έχει από μεγάλες σταρ του ελληνικού κινηματογράφου μοιράστηκε ο Μάκης Δελαπόρτας. Ο ηθοποιός σε συνέντευξη που έδωσε μίλησε για το θέατρο, τις σχέσεις του με σπουδαίες συναδέλφους του, ενώ αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, στη Ρένα Βλαχοπούλου και την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς», ο γνωστός ηθοποιός και βιογράφος μίλησε αρχικά, για την πορεία του στο θέατρο και τον χαρακτήρα του, που τον έκανε να ξεχωρίσει κατά τα πρώτα του βήματα.
«Μπαίνοντας στο θέατρο, όλοι εκτίμησαν ότι ήμουν ένα ευγενικό παιδί, ένα παιδί με αρχές. Και αυτό διατηρήθηκε στο πέρασμα των δεκαετιών. Στις δικές μου δουλειές στο θέατρο, αντιμετωπίζω τους συναδέλφους ως μια ομάδα που είμαστε όλοι μαζί για ένα κοινό καλό. Δεν καταλαβαίνω τις προσβολές, τις φωνές, την κακή ατμόσφαιρα», είπε αρχικά ο Μάκης Δελαπόρτας, περιγράφοντας τη φιλοσοφία του απέναντι στους συνεργάτες του και την επαγγελματική του στάση.
Στη συνέχεια, ο ίδιος σχολίασε τις εμπειρίες του δίπλα σε μεγάλες σταρ της εποχής: «Εγώ μεγάλωσα δίπλα σε δύο μεγάλες σταρ. Πρώτη μου χρονιά στο θέατρο δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, καμία σχέση με τη Ρένα Βλαχοπούλου ως άνθρωπος και ως συμπεριφορά. Η Ρένα ήταν άλλο πράγμα, ήταν μια απλή νοικοκυρά που το βράδυ μεταμορφωνόταν σε σταρ. Η Αλίκη, όμως, ήταν η σταρ… σταρ! Την Αλίκη την άγγιζαν για να δουν αν είναι αληθινή. Τη χαλαρότητα της Ρένας δεν την έχω δει σε άλλο ηθοποιό».
