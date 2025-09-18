Μάκης Δελαπόρτας για Ρένα Βλαχοπούλου: Ήταν μια απλή νοικοκυρά που το βράδυ μεταμορφωνόταν σε σταρ

Την Αλίκη την άγγιζαν για να δουν αν είναι αληθινή, τη χαλαρότητα της Ρένας δεν την έχω δει σε άλλο ηθοποιό, πρόσθεσε