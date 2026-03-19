Το βαλς των χαμένων ονείρων: Το viral τραγούδι της Μαριάνας Κατσιμίχα αλλάζει τίτλο έπειτα από επιθυμία του γιου του Μάνου Χατζιδάκι
Πώς μετονομάστηκε το «Βαλς των Χαμένων Ονείρων» σε στίχους του Άλκη Αλκαίου
Το viral τραγούδι «Το βαλς των χαμένων ονείρων» της Μαριάνας Κατσιμίχα άλλαξε τίτλο έπειτα από επιθυμία του γιου του Μάνου Χατζιδάκι, Γιώργου.
Το τελευταίο διάστημα, το κομμάτι σε στίχους του Άλκη Αλκαίου και μουσική του Δημήτρη Καρρά, το οποίο ερμηνεύει η κόρη του Πάνου Κατσιμίχα έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές στα social media. Σύμφωνα όμως με τη δισκογραφική εταιρεία Ogdoo, που συνεργάζεται η καλλιτέχνιδα, κατόπιν αιτήματος του Γιώργου Χατζιδάκι, κληρονόμου του Μάνου Χατζιδάκι, απευθυνόμενη στους κληρονόμους του Άλκη Αλκαίου, ζητήθηκε να γίνει μία τροποποίηση στον τίτλο του κομματιού και έτσι μετονομάστηκε σε «Το Βαλς των ονείρων».
Πρόκειται ουσιαστικά για δύο διαφορετικά μουσικά έργα: Το «Βαλς των χαμένων ονείρων» είναι η ορχηστρική σύνθεση του Μάνου Χατζιδάκι για την ταινία «Χαμένα όνειρα» και το δεύτερο είναι το τραγούδι με στίχους που προέκυψαν από έναν αδημοσίευτο στίχο του Άλκη Αλκαίου.
Ακούστε το «Το Βαλς των ονείρων» της Μαριάνας Κατσιμίχα
Λόγω της διαχρονικότητας του έργου του Μάνου Χατζιδάκι και της δημοφιλίας του τραγουδιού των Άλκη Αλκαίου και Δημήτρη Καρρά, κρίθηκε σημαντικό να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση ή παρανόηση σχετικά με τον τίτλο.
Στο «Το Βαλς των ονείρων», οι αδημοσίευτοι στίχοι του Άλκη Αλκαίου μελοποιήθηκαν από τον Δημήτρη Καρρά, δημιουργώντας ένα κομμάτι γεμάτο λυρισμό και συναισθηματική ένταση. Ξεχωριστή εντύπωση προκαλεί η ερμηνεία της Μαριάνας Κατσιμίχα, που προσδίδει στο τραγούδι μια ευαίσθητη και εσωτερική διάσταση. Το τραγούδι παρουσιάστηκε σε δύο εκτελέσεις στους ραδιοφωνικούς σταθμούς Μελωδία 99,2 και Ελληνικός 93,2: στη μία ακούγεται μόνο η φωνή της Μαριάνας Κατσιμίχα, ενώ στη δεύτερη συμμετέχει και ο Δημήτρης Μπάκουλης. Και οι δύο εκδοχές τράβηξαν το ενδιαφέρον του κοινού και σύντομα διαδόθηκαν ευρέως στα social media.
