Μαχητικά των ΗΠΑ χρησιμοποίησαν ισραηλινές βάσεις για να πλήξουν το Ιράν, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ

Ισραέλ Κατς: Οι Ιρανοί πυροβολούν όλους όσους βρίσκονται στην περιοχή, εκτός από μία χώρα, το Ισραήλ - Αυτό δεν σημαίνει ότι ξέρουμε τι θα συμβεί αύριο, σημαίνει ότι ξέρουμε ότι αν το Ισραήλ τεθεί στο στόχαστρο, θα απαντήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις