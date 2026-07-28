Αν δεν ήμουν πρόεδρος το Ισραήλ δεν θα υπήρχε, λέει ο Τραμπ πριν από τη συνάντηση με τον Νετανιάχου - «Δεν χρειάζομαι τον Μπίμπι να μου πει τι κάνει το Ιράν»