Η JURA, το κορυφαίο brand αυτόματων μηχανών, φέρνει στην Ελλάδα μια νέα προσέγγιση στην εμπειρία του καφέ, βασισμένη στην τεχνολογία αιχμής και την υψηλή τεχνογνωσία.
Ταυτοποιήθηκαν ακόμη 15 άτομα για την υπόθεση revenge porn της Χριστίνας Ορφανίδου, λέει η δικηγόρος της
Ταυτοποιήθηκαν ακόμη 15 άτομα για την υπόθεση revenge porn της Χριστίνας Ορφανίδου, λέει η δικηγόρος της
Έχουν οδηγηθεί ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων με ποινικές διώξεις για κακουργήματα και πλημμελήματα, ενώ ανάμεσά τους περιλαμβάνονται ανήλικοι αλλά και αστυνομικός - Τι ισχύει με τους δύο καταδικασθέντες για την υπόθεση
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση revenge porn της Χριστίνας Ορφανίδου, για την οποία είχαν καταδικαστεί ποινικά δύο άτομα το 2025. Σύμφωνα με ανακοίνωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της, Σοφία Κατσούλα, ταυτοποιήθηκαν από την Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ακόμη 15 άτομα που διακινούσαν προσωπικές φωτογραφίες και βίντεο της πρώην παίκτριας του Big Brother. Έχουν οδηγηθεί ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων ανά την Ελλάδα με ποινικές διώξεις για κακουργήματα και πλημμελήματα. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται ανήλικοι και ένας αστυνομικός.
Υπενθυμίζεται ότι για την διαρροή προσωπικών φωτογραφιών και βίντεο χωρίς τη συναίνεσή της κ. Ορφανίδου καταδικάστηκαν ποινικά το 2025 ο πρώην σύντροφός της, Αθανάσιος Αλυμπάκης, ο οποίος κατείχε βίντεο και φωτογραφίες με προσωπικές στιγμές της από την περίοδο που διατηρούσαν ερωτικό δεσμό, και η Βασιλική Φασούλα, η οποία διατηρούσε παλαιότερα ερωτική σχέση με τον Αλυμπάκη. Τα δικαστήρια τους υποχρέωσαν να καταβάλουν αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υπέστη η Χριστίνα Ορφανίδου, καθώς και να δημοσιεύσουν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media μια περίληψη της δικαστικής απόφασης. Όπως υπογραμμίζει η δικηγόρος, η Βασιλική Φασούλα δημοσίευσε τη σχετική περίληψη, ωστόσο, το ίδιο δεν ισχύει για τον άλλον καταδικασθέντα. Ο Αθανάσιος Αλυμπάκης, παρότι έχει λάβει γνώση της απόφασης ήδη από τις 24 Ιουνίου 2026, μέχρι και σήμερα δεν έχει αναρτήσει καμία περίληψη στον λογαριασμό του στο Instagram.
Όπως αναφέρεται, η δημοσίευση της απόφασης αποτελεί μόνο μια τυπική υποχρέωση για τους καταδικασθέντες και δεν μπορεί να αποκαταστήσει τη ζημία που έχει υποστεί η Χριστίνα Ορφανίδου. Το υλικό με τις προσωπικές της στιγμές εξακολουθεί να αναπαράγεται σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου, ενώ η ίδια συνεχίζει να δέχεται καθημερινά υβριστικά και απειλητικά μηνύματα, γεγονός που συνιστά, σύμφωνα με τη νομική της εκπρόσωπο, συνεχιζόμενη δευτερογενή θυματοποίηση.
Παράλληλα, η δικηγόρος της προειδοποιεί ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον οποιουδήποτε συνεχίσει να διακινεί το επίμαχο υλικό, να στέλνει προσβλητικά ή άσεμνα μηνύματα ή να προσβάλλει την προσωπικότητα και την υπόληψη της Χριστίνας Ορφανίδου.
Αναλυτική η ανακοίνωση της δικηγόρου της Χριστίνας Ορφανίδου:
«ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ
Μετά την δικαστική απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης (Αστικό) καθίσταται επιβεβλημένο να παραθέσουμε τα κάτωθι:
Ήδη ο πρώην σύντροφος της Χριστίνας Ορφανίδου, Αθανάσιος Αλυμπάκης και η Βασιλική Φασούλα πέραν από την ποινική τους καταδίκη το έτος 2025, υποχρεώθηκαν και αστικά σε καταβολή αποζημίωσης αλλά και σε ανάρτηση περίληψης της αστικής απόφασης που αναφέρει με λεπτομέρεια και σαφήνεια τις παράνομες πράξεις στις οποίες αυτοί προέβησαν.
Η Βασιλική Φασούλα, κατ΄επιταγή των ανωτέρω, εκπλήρωσε την υποχρέωσή της από την δικαστική απόφαση για ανάρτηση της περίληψής της, ενώ ο κος Αθανάσιος Αλυμπάκης, εάν και έχει λάβει γνώση της εφετειακής απόφασης ήδη από 24/06/2026, αρνείται σιωπηρά να εκτελέσει την υποχρέωσή του για δημοσίευση της σχετικής περίληψης της απόφασης στον λογαριασμό του στο Instagram.
Η υποχρέωση των Αλυμπάκη και Φασούλα να δημοσιεύσουν περίληψη της δικαστικής απόφασης αποτελεί μια τυπική υποχρέωση, η οποία απορρέει από την καταδικαστική απόφαση σε βάρος τους και, με την εκπλήρωσή της, τους επιτρέπει να αφήσουν την υπόθεση πίσω τους. Για τη Χριστίνα Ορφανίδου, όμως, μια ανάρτηση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως ουσιαστική δικαίωση ή πραγματική αποκατάσταση της βλάβης που έχει υποστεί. Κι αυτό γιατί, εξαιτίας των πράξεων των δύο, εξακολουθεί μέχρι σήμερα να υφίσταται καθημερινά μια αδιάκοπη και βάναυση δευτερογενή θυματοποίηση, καθώς το μη συναινετικό υλικό συνεχίζει να διακινείται και να αναπαράγεται σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου με εκατομμύρια προβολές, ενώ η ίδια δέχεται καθημερινά χυδαίες ύβρεις, απειλές και προσωπικές επιθέσεις από άγνωστους χρήστες του διαδικτύου.
Έτσι, δηλώνουμε κατηγορηματικά τα εξής:
1. Όποιος συνεχίζει α) να διακινεί το ευαίσθητο μη συναινετικό υλικό ερωτικού περιεχομένου, β) να στέλνει στην Χριστίνα Ορφανίδου μέλη του σώματός του και γ) να πλήττει την τιμή και την υπόληψη της Χριστίνας Ορφανίδου εν γένει θα μηνύεται και θα εναγάγεται. Όποιος μάλιστα πιστεύει ότι η ανωνυμία του πίσω από έναν επίπλαστο λογαριασμό που έχει δημιουργήσει στο διαδίκτυο θα τον προστατεύσει, θέλουμε να τον ενημερώσουμε ότι ήδη τουλάχιστον 15 τέτοιοι λογαριασμοί κατόπιν εγκλήσεώς μας έχουν ταυτοποιηθεί από την Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και οι πραγματικοί τους διαχειριστές έχουν οδηγηθεί ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων ανά την Ελλάδα (Ενδεικτικά: Πάτρα, Καλάβρυτα, Πέλλα, Σύρος, Θήβα κ.ο.κ.) με πλημμεληματικές αλλά και κακουργηματικές ποινικές διώξεις. Μεταξύ μάλιστα των δραστών, βρέθηκαν και ανήλικοι αλλά και ένας αστυνομικός που υπηρετεί σε Αστυνομικό Τμήμα (!) κάτι που καταδεικνύει ότι ο νόμος εφαρμόζεται ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ για όλους.
2. Όποιος μάλιστα - δημόσιο πρόσωπο ή μη- επιθυμεί να συγχρωτίζεται με αμετακλήτως καταδικασθέντες για παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων -παρ΄ότι δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα- τον παραδίδουμε στην κρίση της κοινωνίας που, εν έτει 2026, καταδικάζει και απομονώνει τέτοιες πρακτικές.
Υπενθυμίζεται ότι για την διαρροή προσωπικών φωτογραφιών και βίντεο χωρίς τη συναίνεσή της κ. Ορφανίδου καταδικάστηκαν ποινικά το 2025 ο πρώην σύντροφός της, Αθανάσιος Αλυμπάκης, ο οποίος κατείχε βίντεο και φωτογραφίες με προσωπικές στιγμές της από την περίοδο που διατηρούσαν ερωτικό δεσμό, και η Βασιλική Φασούλα, η οποία διατηρούσε παλαιότερα ερωτική σχέση με τον Αλυμπάκη. Τα δικαστήρια τους υποχρέωσαν να καταβάλουν αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υπέστη η Χριστίνα Ορφανίδου, καθώς και να δημοσιεύσουν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media μια περίληψη της δικαστικής απόφασης. Όπως υπογραμμίζει η δικηγόρος, η Βασιλική Φασούλα δημοσίευσε τη σχετική περίληψη, ωστόσο, το ίδιο δεν ισχύει για τον άλλον καταδικασθέντα. Ο Αθανάσιος Αλυμπάκης, παρότι έχει λάβει γνώση της απόφασης ήδη από τις 24 Ιουνίου 2026, μέχρι και σήμερα δεν έχει αναρτήσει καμία περίληψη στον λογαριασμό του στο Instagram.
Όπως αναφέρεται, η δημοσίευση της απόφασης αποτελεί μόνο μια τυπική υποχρέωση για τους καταδικασθέντες και δεν μπορεί να αποκαταστήσει τη ζημία που έχει υποστεί η Χριστίνα Ορφανίδου. Το υλικό με τις προσωπικές της στιγμές εξακολουθεί να αναπαράγεται σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου, ενώ η ίδια συνεχίζει να δέχεται καθημερινά υβριστικά και απειλητικά μηνύματα, γεγονός που συνιστά, σύμφωνα με τη νομική της εκπρόσωπο, συνεχιζόμενη δευτερογενή θυματοποίηση.
Παράλληλα, η δικηγόρος της προειδοποιεί ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον οποιουδήποτε συνεχίσει να διακινεί το επίμαχο υλικό, να στέλνει προσβλητικά ή άσεμνα μηνύματα ή να προσβάλλει την προσωπικότητα και την υπόληψη της Χριστίνας Ορφανίδου.
Αναλυτική η ανακοίνωση της δικηγόρου της Χριστίνας Ορφανίδου:
«ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ
Μετά την δικαστική απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης (Αστικό) καθίσταται επιβεβλημένο να παραθέσουμε τα κάτωθι:
Ήδη ο πρώην σύντροφος της Χριστίνας Ορφανίδου, Αθανάσιος Αλυμπάκης και η Βασιλική Φασούλα πέραν από την ποινική τους καταδίκη το έτος 2025, υποχρεώθηκαν και αστικά σε καταβολή αποζημίωσης αλλά και σε ανάρτηση περίληψης της αστικής απόφασης που αναφέρει με λεπτομέρεια και σαφήνεια τις παράνομες πράξεις στις οποίες αυτοί προέβησαν.
Η Βασιλική Φασούλα, κατ΄επιταγή των ανωτέρω, εκπλήρωσε την υποχρέωσή της από την δικαστική απόφαση για ανάρτηση της περίληψής της, ενώ ο κος Αθανάσιος Αλυμπάκης, εάν και έχει λάβει γνώση της εφετειακής απόφασης ήδη από 24/06/2026, αρνείται σιωπηρά να εκτελέσει την υποχρέωσή του για δημοσίευση της σχετικής περίληψης της απόφασης στον λογαριασμό του στο Instagram.
Η υποχρέωση των Αλυμπάκη και Φασούλα να δημοσιεύσουν περίληψη της δικαστικής απόφασης αποτελεί μια τυπική υποχρέωση, η οποία απορρέει από την καταδικαστική απόφαση σε βάρος τους και, με την εκπλήρωσή της, τους επιτρέπει να αφήσουν την υπόθεση πίσω τους. Για τη Χριστίνα Ορφανίδου, όμως, μια ανάρτηση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως ουσιαστική δικαίωση ή πραγματική αποκατάσταση της βλάβης που έχει υποστεί. Κι αυτό γιατί, εξαιτίας των πράξεων των δύο, εξακολουθεί μέχρι σήμερα να υφίσταται καθημερινά μια αδιάκοπη και βάναυση δευτερογενή θυματοποίηση, καθώς το μη συναινετικό υλικό συνεχίζει να διακινείται και να αναπαράγεται σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου με εκατομμύρια προβολές, ενώ η ίδια δέχεται καθημερινά χυδαίες ύβρεις, απειλές και προσωπικές επιθέσεις από άγνωστους χρήστες του διαδικτύου.
Έτσι, δηλώνουμε κατηγορηματικά τα εξής:
1. Όποιος συνεχίζει α) να διακινεί το ευαίσθητο μη συναινετικό υλικό ερωτικού περιεχομένου, β) να στέλνει στην Χριστίνα Ορφανίδου μέλη του σώματός του και γ) να πλήττει την τιμή και την υπόληψη της Χριστίνας Ορφανίδου εν γένει θα μηνύεται και θα εναγάγεται. Όποιος μάλιστα πιστεύει ότι η ανωνυμία του πίσω από έναν επίπλαστο λογαριασμό που έχει δημιουργήσει στο διαδίκτυο θα τον προστατεύσει, θέλουμε να τον ενημερώσουμε ότι ήδη τουλάχιστον 15 τέτοιοι λογαριασμοί κατόπιν εγκλήσεώς μας έχουν ταυτοποιηθεί από την Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και οι πραγματικοί τους διαχειριστές έχουν οδηγηθεί ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων ανά την Ελλάδα (Ενδεικτικά: Πάτρα, Καλάβρυτα, Πέλλα, Σύρος, Θήβα κ.ο.κ.) με πλημμεληματικές αλλά και κακουργηματικές ποινικές διώξεις. Μεταξύ μάλιστα των δραστών, βρέθηκαν και ανήλικοι αλλά και ένας αστυνομικός που υπηρετεί σε Αστυνομικό Τμήμα (!) κάτι που καταδεικνύει ότι ο νόμος εφαρμόζεται ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ για όλους.
2. Όποιος μάλιστα - δημόσιο πρόσωπο ή μη- επιθυμεί να συγχρωτίζεται με αμετακλήτως καταδικασθέντες για παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων -παρ΄ότι δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα- τον παραδίδουμε στην κρίση της κοινωνίας που, εν έτει 2026, καταδικάζει και απομονώνει τέτοιες πρακτικές.
Τέλος, δεν θα επιδείξουμε την παραμικρή ανοχή σε δράστες εκδικητικής πορνογραφίας. Όσοι νομίζουν ότι μπορούν να παίζουν με την τιμή, την υπόληψη και την προσωπικότητα μιας γυναίκας, θα έρθουν αντιμέτωποι με τον νόμο».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα