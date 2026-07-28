Ταυτοποιήθηκαν ακόμη 15 άτομα για την υπόθεση revenge porn της Χριστίνας Ορφανίδου, λέει η δικηγόρος της

Έχουν οδηγηθεί ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων με ποινικές διώξεις για κακουργήματα και πλημμελήματα, ενώ ανάμεσά τους περιλαμβάνονται ανήλικοι αλλά και αστυνομικός - Τι ισχύει με τους δύο καταδικασθέντες για την υπόθεση