Η Έμμα Ρόμπερτς ετοιμάζεται να παντρευτεί στο Αϊντάχο με τον αρραβωνιαστικό της
Η Έμμα Ρόμπερτς ετοιμάζεται να παντρευτεί στο Αϊντάχο με τον αρραβωνιαστικό της
Ο γάμος του ζευγαριού θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο
Τα σκαλιά της εκκλησίας αναμένεται να ανέβουν η Έμμα Ρόμπερτς και ο αρραβωνιαστικός της, Κόντι Τζον, με τον γάμο τους να πραγματοποιείται σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Αϊντάχο.
Σύμφωνα με την Page Six, ο γάμος θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο, ενώ το TMZ αναφέρει ότι η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο οικογενειακό κτήμα του γαμπρού, με καλεσμένους μόνο στενούς συγγενείς και φίλους του ζευγαριού.
Η 35χρονη ηθοποιός και ο 36χρονος πρωταγωνιστής της σειράς «The Rookie» δημοσιοποίησαν τη σχέση τους το 2022, όταν ο Τζον ανάρτησε στο Instagram μια κοινή τους φωτογραφία. Σύμφωνα με το E! News, γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων. Πηγή είχε αναφέρει τότε ότι: «Η Έμμα αγαπά την προσωπικότητα του Κόντι. Είναι πολύ αστείος και περνούν πολύ όμορφα μαζί».
Το ίδιο πρόσωπο είχε επισημάνει ότι το ζευγάρι έκανε αργά βήματα στη σχέση του, κυρίως λόγω του γιου της ηθοποιού, του 5χρονου Ρόουντς, τον οποίο απέκτησε με τον πρώην σύντροφό της, Γκάρετ Χέντλαντ.
Τον Ιούλιο του 2024, το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του μέσω Instagram, με την ηθοποιό να γράφει με χιούμορ: «Το ανεβάζω εδώ πριν το πει σε όλους η μαμά μου», δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στην οποία φαινόταν το μονόπετρό της.
Η Έμμα Ρόμπερτς είχε στο παρελθόν σχέση με τον ηθοποιό Γκάρετ Χέντλαντ, με τον οποίο χώρισε το 2021 έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια κοινής πορείας. Οι δυο τους απέκτησαν μαζί τον γιο τους τον Δεκέμβριο του 2020 και, σύμφωνα με πηγή του People, προσπαθούν να διατηρούν μια καλή σχέση ως γονείς, παρότι αυτό «ήταν δύσκολο».
Η ηθοποιός είχε επίσης αρραβωνιαστεί με τον συμπρωταγωνιστή της στο «American Horror Story», Έβαν Πίτερς, με τον οποίο διατηρούσε σχέση με αρκετούς χωρισμούς και επανασυνδέσεις, πριν δώσουν οριστικά τέλος το 2019.
Σύμφωνα με την Page Six, ο γάμος θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο, ενώ το TMZ αναφέρει ότι η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο οικογενειακό κτήμα του γαμπρού, με καλεσμένους μόνο στενούς συγγενείς και φίλους του ζευγαριού.
Η 35χρονη ηθοποιός και ο 36χρονος πρωταγωνιστής της σειράς «The Rookie» δημοσιοποίησαν τη σχέση τους το 2022, όταν ο Τζον ανάρτησε στο Instagram μια κοινή τους φωτογραφία. Σύμφωνα με το E! News, γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων. Πηγή είχε αναφέρει τότε ότι: «Η Έμμα αγαπά την προσωπικότητα του Κόντι. Είναι πολύ αστείος και περνούν πολύ όμορφα μαζί».
Emma Roberts marrying fiancé Cody John this weekend in Idaho https://t.co/kklm3f6vsK pic.twitter.com/LlwRkifz7K— Page Six (@PageSix) July 25, 2026
Τον Ιούλιο του 2024, το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του μέσω Instagram, με την ηθοποιό να γράφει με χιούμορ: «Το ανεβάζω εδώ πριν το πει σε όλους η μαμά μου», δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στην οποία φαινόταν το μονόπετρό της.
Η Έμμα Ρόμπερτς είχε στο παρελθόν σχέση με τον ηθοποιό Γκάρετ Χέντλαντ, με τον οποίο χώρισε το 2021 έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια κοινής πορείας. Οι δυο τους απέκτησαν μαζί τον γιο τους τον Δεκέμβριο του 2020 και, σύμφωνα με πηγή του People, προσπαθούν να διατηρούν μια καλή σχέση ως γονείς, παρότι αυτό «ήταν δύσκολο».
Η ηθοποιός είχε επίσης αρραβωνιαστεί με τον συμπρωταγωνιστή της στο «American Horror Story», Έβαν Πίτερς, με τον οποίο διατηρούσε σχέση με αρκετούς χωρισμούς και επανασυνδέσεις, πριν δώσουν οριστικά τέλος το 2019.
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