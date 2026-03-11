Σάλος στα social media για το αδυνατισμένο πρόσωπο της Μάργκοτ Ρόμπι: «Γιατί να αποστεωθεί αυτή η κούκλα;» γράφουν
Η πρόσφατη εμφάνιση της ηθοποιού στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού προκάλεσε συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Margot Robbie's Dramatic Weight Loss Fuels Ozempic Rumors After Paris Fashion Week Appearance https://t.co/b50Ipl81Jm pic.twitter.com/HxQ5BBPCyt— Radar Online (@radar_online) March 10, 2026
Δείτε φωτογραφίες
Ωστόσο, αυτό που τράβηξε περισσότερο την προσοχή ήταν η εμφανώς πιο λεπτή σιλουέτα της, με πιο έντονες γωνίες στο πρόσωπο. Πρόσωπα στην πλατφόρμα X σχολίασαν την αλλαγή στην εμφάνισή της, με έναν να γράφει: «Δεν χρειάζεται να χάσει βάρος. Τι συμβαίνει;». Ένας άλλος ανέφερε: «Αυτό είναι Ozempic. Δεν έχω ιδέα γιατί να πιστεύει ότι το χρειαζόταν». Ένας τρίτος σχολίασε: «Αυτό είναι αποτέλεσμα Ozempic και αφαίρεσης λίπους από τα μάγουλα. Κρίμα, δεν το χρειαζόταν, τώρα μοιάζει με κάθε άλλη υπερβολικά αδύνατη ηθοποιό του Χόλιγουντ».
Ένα άλλο πρόσωπο έκανε λόγο για «αποστεωμένη» εμφάνιση σημειώνοντας: «Αυτή η αδιαμφισβήτητα παγκοσμίως καρακουκλάρα και πάντοτε αδύνατη... Τι δουλειά είχε να πάρει ozempic και να αποστεωθεί και αγριέψει το πρόσωπο της; Θα τρελαθούμε τελείως».
Άλλος έγραψε: «Φαίνεται εξαντλημένη και υπερβολικά αδύνατη, κάτι που την κάνει να δείχνει μεγαλύτερη από την ηλικία της. Σίγουρα χρειάζεται ξεκούραση». Ένας ακόμη συνέκρινε τη σημερινή της εικόνα με την εμφάνισή της στην ταινία «The Wolf of Wall Street» το 2013, γράφοντας: «Μόλις χθες έβλεπα το “The Wolf of Wall Street”, όταν ήταν στο απόγειο της εμφάνισής της, οπότε η αντίθεση τώρα είναι ακόμη πιο έντονη».
Δείτε μερικά από τα σχόλια
Αυτή η αδιαμφισβήτητα παγκοσμίως ΚΑΡΑΚΟΥΚΛΑΡΑ και πάντοτε αδύνατη ….— Dimitra26 (@Dimitra2662) March 10, 2026
Το δουλειά είχε να πάρει ozempic και να αποστεωθεί και αγριέψει το πρόσωπο της ;;;;
Θα τρελαθούμε τελείως #margotrobbie https://t.co/LJ6vbuhMNc pic.twitter.com/DaB6jh5zV9
One of the biggest mistakes a woman can make is to remove her buccal fat. https://t.co/Im9Pfrk3mH pic.twitter.com/8UIEN2gQyO— Pamela (@PamelaBies) March 10, 2026
Margot Robbie before VS after allegedly taking Ozempic!— USA NEWS 🇺🇸 (@usanewshq) March 10, 2026
Which one looks better? pic.twitter.com/Gklfy6Ijrt
I wish the!r is s0me fckd up side effect 0f Ozempic and one day a!l th!s ce!ebrat!es go ☠️ https://t.co/sKjS1QIZC1— void (@wosgnn) March 10, 2026
It seems like Margot Robbie has joined the Ozempic train. Why are these celebrities, including Oprah, Demi Moore, and Kelly Osborne, so obsessed with it? https://t.co/nWv7XEJqrG— Calthrina950 (@calthrina950) March 10, 2026
Is this what Ozempic does ? https://t.co/j4CfeYSttz— tiffany fong (retarded) (@TiffanyxFong) March 10, 2026
There’s an Ozempic epidemic.— Toad (@chikun) March 10, 2026
Even naturally beautiful women think they need to be even more skeletal. Sad. https://t.co/XNK0jAD3Pg
