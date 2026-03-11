Σάλος στα social media για το αδυνατισμένο πρόσωπο της Μάργκοτ Ρόμπι: «Γιατί να αποστεωθεί αυτή η κούκλα;» γράφουν
Σάλος στα social media για το αδυνατισμένο πρόσωπο της Μάργκοτ Ρόμπι: «Γιατί να αποστεωθεί αυτή η κούκλα;» γράφουν

Η πρόσφατη εμφάνιση της ηθοποιού στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού προκάλεσε συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σάλος στα social media για το αδυνατισμένο πρόσωπο της Μάργκοτ Ρόμπι: «Γιατί να αποστεωθεί αυτή η κούκλα;» γράφουν
Γεωργία Κοτζιά
Συζητήσεις προκάλεσε η εμφάνιση της Μάργκοτ Ρόμπι στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, καθώς η ηθοποιός εμφανίστηκε εμφανώς πιο αδυνατισμένη σε σχέση με την πρόσφατη παρουσία της στην προώθηση της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη». Η αλλαγή στην εικόνα της έγινε αντικείμενο σχολιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους να κάνουν λόγο για πιθανή χρήση του φαρμάκου Ozempic.

Η 35χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε τη Δευτέρα 9 Μαρτίου στην επίδειξη του οίκου Chanel στο Παρίσι, παρουσιάζοντας μια διαφορετική εικόνα από εκείνη που είχε πριν από περίπου έξι εβδομάδες, κατά τη διάρκεια της προωθητικής περιοδείας για τη νέα της ταινία. Στην επίδειξη, η Μάργκοτ Ρόμπι παρουσίασε και μια αλλαγή στα μαλλιά της, επιλέγοντας ένα κοντό καρέ και φόρεσε ένα διάφανο αμάνικο τοπ, κάτω από το οποίο διακρινόταν δαντελένιο σουτιέν, σε συνδυασμό με φαρδύ παντελόνι εμπνευσμένο από denim από τη συλλογή υψηλής ραπτικής Άνοιξη 2026 του οίκου.

Σάλος στα social media για το αδυνατισμένο πρόσωπο της Μάργκοτ Ρόμπι: «Γιατί να αποστεωθεί αυτή η κούκλα;» γράφουν
Σάλος στα social media για το αδυνατισμένο πρόσωπο της Μάργκοτ Ρόμπι: «Γιατί να αποστεωθεί αυτή η κούκλα;» γράφουν

Ωστόσο, αυτό που τράβηξε περισσότερο την προσοχή ήταν η εμφανώς πιο λεπτή σιλουέτα της, με πιο έντονες γωνίες στο πρόσωπο. Πρόσωπα στην πλατφόρμα X σχολίασαν την αλλαγή στην εμφάνισή της, με έναν να γράφει: «Δεν χρειάζεται να χάσει βάρος. Τι συμβαίνει;». Ένας άλλος ανέφερε: «Αυτό είναι Ozempic. Δεν έχω ιδέα γιατί να πιστεύει ότι το χρειαζόταν». Ένας τρίτος σχολίασε: «Αυτό είναι αποτέλεσμα Ozempic και αφαίρεσης λίπους από τα μάγουλα. Κρίμα, δεν το χρειαζόταν, τώρα μοιάζει με κάθε άλλη υπερβολικά αδύνατη ηθοποιό του Χόλιγουντ».

Ένα άλλο πρόσωπο έκανε λόγο για «αποστεωμένη» εμφάνιση σημειώνοντας: «Αυτή η αδιαμφισβήτητα παγκοσμίως καρακουκλάρα και πάντοτε αδύνατη... Τι δουλειά είχε να πάρει ozempic και να αποστεωθεί και αγριέψει το πρόσωπο της; Θα τρελαθούμε τελείως».

Άλλος έγραψε: «Φαίνεται εξαντλημένη και υπερβολικά αδύνατη, κάτι που την κάνει να δείχνει μεγαλύτερη από την ηλικία της. Σίγουρα χρειάζεται ξεκούραση». Ένας ακόμη συνέκρινε τη σημερινή της εικόνα με την εμφάνισή της στην ταινία «The Wolf of Wall Street» το 2013, γράφοντας: «Μόλις χθες έβλεπα το “The Wolf of Wall Street”, όταν ήταν στο απόγειο της εμφάνισής της, οπότε η αντίθεση τώρα είναι ακόμη πιο έντονη».

Φωτογραφίες: AP
Γεωργία Κοτζιά
