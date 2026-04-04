Η Μάργκοτ Ρόμπι εξήγησε γιατί επέμεινε να μείνει γυμνή σε σκηνή της ταινίας «Ο Λύκος της Wall Street»

Η ηθοποιός, η οποία υποδύθηκε τη Ναόμι στην ταινία, μιλώντας στο podcast Talking Pictures, αναφέρθηκε στη χαρακτηριστικά σκηνή γνωριμίας της με τον κινηματογραφικό Τζόρνταν Μπέλφορτ που υποδυόταν ο Λεονάρντι Ντικάπριο, κατά την οποία προσπαθεί να τον αποπλανήσει και εμφανίζεται μπροστά του χωρίς ρούχα.



Ο σκηνοθέτης της είχε προτείνει να φορέσει ρόμπα στη συγκεκριμένη σκηνή, εάν δεν αισθανόταν άνετα. Η ίδια, ωστόσο, διαφώνησε, καθώς θεωρούσε ότι αυτό δεν εξυπηρετούσε τον χαρακτήρα που υποδυόταν: «Αυτό δεν είναι κάτι που θα έκανε σε εκείνη τη σκηνή. Το νόημα είναι ότι θα εμφανιστεί εντελώς γυμνή, αυτό είναι το χαρτί που παίζει», δήλωσε.





