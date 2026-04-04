Η Μάργκοτ Ρόμπι εξήγησε γιατί επέμεινε να μείνει γυμνή σε σκηνή της ταινίας «Ο Λύκος της Wall Street»
GALA
Ο Μάρτιν Σκορσέζε της είχε προτείνει να φορέσει ρόμπα, αλλά η ίδια αρνήθηκε

Γεωργία Κοτζιά
24 ΣΧΟΛΙΑ
Τον λόγο που επέμενε για τη γυμνή σκηνή στην ταινία «Ο Λύκος της Wall Street» εξήγησε η Μάργκοτ Ρόμπι, δεκατρία χρόνια μετά την κυκλοφορία της.

Η ηθοποιός, η οποία υποδύθηκε τη Ναόμι στην ταινία, μιλώντας στο podcast Talking Pictures, αναφέρθηκε στη χαρακτηριστικά σκηνή γνωριμίας της με τον κινηματογραφικό Τζόρνταν Μπέλφορτ που υποδυόταν ο Λεονάρντι Ντικάπριο, κατά την οποία προσπαθεί να τον αποπλανήσει και εμφανίζεται μπροστά του χωρίς ρούχα.

Ο σκηνοθέτης της είχε προτείνει να φορέσει ρόμπα στη συγκεκριμένη σκηνή, εάν δεν αισθανόταν άνετα. Η ίδια, ωστόσο, διαφώνησε, καθώς θεωρούσε ότι αυτό δεν εξυπηρετούσε τον χαρακτήρα που υποδυόταν: «Αυτό δεν είναι κάτι που θα έκανε σε εκείνη τη σκηνή. Το νόημα είναι ότι θα εμφανιστεί εντελώς γυμνή, αυτό είναι το χαρτί που παίζει», δήλωσε.
Η Ρόμπι στο παρελθόν είχε αποκαλύψει ότι συνέβαλε στη διαμόρφωση της σχέσης και άλλων των χαρακτήρων της ταινίας, προτείνοντας αλλαγές στο σενάριο. Όπως είχε πει σε εκδήλωση του BAFTA, αρχικά η σκηνή του διαζυγίου ήταν πιο απλή, όμως έπειτα από συζήτηση με τον Μάρτιν Σκορσέζε και τον ΝτιΚάπριο, εμπλουτίστηκε.

Η ηθοποιός είχε δηλώσει: «Αρχίσαμε να αυτοσχεδιάζουμε και κλειστήκαμε σε ένα δωμάτιο μέχρι περίπου τις τρεις το πρωί και καταλήξαμε σε όλο αυτό. Και στη σκηνή που προηγείται».

The Wolf of Wall Street Official Trailer
Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης