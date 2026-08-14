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Φωτιά σε διαμέρισμα στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι του κτηρίου
Φωτιά σε διαμέρισμα στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι του κτηρίου
Προληπτική η εκκένωση του κτηρίου από την πυροσβεστική
Φωτιά σε διαμέρισμα στην Άνω Πόλη εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη.
Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 12:10 για φωτιά σε διαμέρισμα κτηρίου επί της οδού Πέτρου Γιαλούρου και άμεσα μετέβησαν στο σημείο 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες.
Σύμφωνα με το thestival.gr, οι πυροσβέστες προχώρησαν προληπτικά στην απομάκρυνση των ενοίκων των υπολοίπων διαμερισμάτων.
Όσο για το διαμέρισμα στο οποίο ξέσπασε η φωτιά, αυτό υπέστη υλικές ζημιές.
Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 12:10 για φωτιά σε διαμέρισμα κτηρίου επί της οδού Πέτρου Γιαλούρου και άμεσα μετέβησαν στο σημείο 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες.
Σύμφωνα με το thestival.gr, οι πυροσβέστες προχώρησαν προληπτικά στην απομάκρυνση των ενοίκων των υπολοίπων διαμερισμάτων.
Όσο για το διαμέρισμα στο οποίο ξέσπασε η φωτιά, αυτό υπέστη υλικές ζημιές.
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