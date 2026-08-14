Φωτιά σε διαμέρισμα στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι του κτηρίου
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Θεσσαλονίκη

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι του κτηρίου

Προληπτική η εκκένωση του κτηρίου από την πυροσβεστική

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι του κτηρίου
Φωτιά σε διαμέρισμα στην Άνω Πόλη εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη.

Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 12:10 για φωτιά σε διαμέρισμα κτηρίου επί της οδού Πέτρου Γιαλούρου και άμεσα μετέβησαν στο σημείο 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες.

Σύμφωνα με το thestival.gr, οι πυροσβέστες προχώρησαν προληπτικά στην απομάκρυνση των ενοίκων των υπολοίπων διαμερισμάτων.

Όσο για το διαμέρισμα στο οποίο ξέσπασε η φωτιά, αυτό υπέστη υλικές ζημιές.

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