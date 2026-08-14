Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Ιρανό ΥΠΕΞ, στο επίκεντρο η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γιώργος Γεραπετρίτης Στενά του Ορμούζ Ιράν Αμπάς Αραγτσί

Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Ιρανό ΥΠΕΞ, στο επίκεντρο η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τον Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις

Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Ιρανό ΥΠΕΞ, στο επίκεντρο η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ
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Τηλεφωνική επικοινωνία είχε χθες το βράδυ ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Ιρανό ομόλογό του, Σεγέτ Αμπάς Αραγτσί, με επίκεντρο τις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το ελληνικό ΥΠΕΞ, ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε για τις εν εξελίξει συνομιλίες σχετικά με τα Στενά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας ασφάλειας.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ στο Χ:

«Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε χθες το βράδυ τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Σεγέτ Αμπάς Αραγτσί. Ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον Ιρανό ομόλογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις, και ειδικότερα για τις εν εξελίξει συνομιλίες σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας ασφάλειας, ενώ οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν να υπάρξουν διαβουλεύσεις για τις ελληνικές θέσεις σε διμερές, τεχνικό επίπεδο.

Συζήτησαν επίσης τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το Ιράν και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, μεταξύ άλλων μέσω των νεοδιορισθέντων πρέσβεών τους».
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