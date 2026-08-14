Σοβατό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Δύο ΙΧ συγκρούστηκαν και έπεσαν πάνω σε άλλα έξι σταθμευμένα, δύο τραυματίες
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Τροχαίο ατύχημα Θεσσαλονίκη

Σοβατό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Δύο ΙΧ συγκρούστηκαν και έπεσαν πάνω σε άλλα έξι σταθμευμένα, δύο τραυματίες

Άγνωστα μέχρι στιγμής τα αίτια που προκάλεσαν το τροχαίο

Σοβατό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Δύο ΙΧ συγκρούστηκαν και έπεσαν πάνω σε άλλα έξι σταθμευμένα, δύο τραυματίες
3 ΣΧΟΛΙΑ
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη και, συγκεκριμένα, στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Όλγας και Καλλιδοπούλου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας ThessPost.gr, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Από τη σύγκρουση οι οδηγοί έχασαν τον έλεγχο των αυτοκινητών, με συνέπεια να πέσουν πάνω σε άλλα έξι σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Στο σημείο κλήθηκε και οδική βοήθεια, καθώς το ένα από τα δύο εμπλεκόμενα αυτοκίνητα υπέστη εκτεταμένες φθορές.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

ThessPost.gr - Απίστευτο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», σε καλή κατάσταση.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης