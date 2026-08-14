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Σοβατό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Δύο ΙΧ συγκρούστηκαν και έπεσαν πάνω σε άλλα έξι σταθμευμένα, δύο τραυματίες
Σοβατό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Δύο ΙΧ συγκρούστηκαν και έπεσαν πάνω σε άλλα έξι σταθμευμένα, δύο τραυματίες
Άγνωστα μέχρι στιγμής τα αίτια που προκάλεσαν το τροχαίο
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη και, συγκεκριμένα, στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Όλγας και Καλλιδοπούλου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας ThessPost.gr, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Από τη σύγκρουση οι οδηγοί έχασαν τον έλεγχο των αυτοκινητών, με συνέπεια να πέσουν πάνω σε άλλα έξι σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές.
Στο σημείο κλήθηκε και οδική βοήθεια, καθώς το ένα από τα δύο εμπλεκόμενα αυτοκίνητα υπέστη εκτεταμένες φθορές.
Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», σε καλή κατάσταση.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας ThessPost.gr, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Από τη σύγκρουση οι οδηγοί έχασαν τον έλεγχο των αυτοκινητών, με συνέπεια να πέσουν πάνω σε άλλα έξι σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές.
Στο σημείο κλήθηκε και οδική βοήθεια, καθώς το ένα από τα δύο εμπλεκόμενα αυτοκίνητα υπέστη εκτεταμένες φθορές.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», σε καλή κατάσταση.
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