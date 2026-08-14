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Πύργος: Χωρίς ενεργό μέτωπο η μεγάλη φωτιά στην Αλφειούσα
Πύργος: Χωρίς ενεργό μέτωπο η μεγάλη φωτιά στην Αλφειούσα
Μέχρι και τώρα για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 50 πυροσβέστες
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στην Αλφειούσα του Δήμου Πύργου.
Ο συναγερμός στην Πυροσβεστική σήμανε περίπου στις 1:30 τα ξημερώματα, όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για την πυρκαγιά και άμεσα ξεκίνησε μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων. Αρχικά στην περιοχή κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα. Ωστόσο, καθώς η επιχείρηση κατάσβεσης εξελισσόταν και το μέτωπο απαιτούσε ακόμη μεγαλύτερη κινητοποίηση, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά.
Μέχρι και τώρα για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 50 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ, καθώς και μέσα του Δήμου Πύργου και της Περιφέρειας.
Οι πρώτες ενδείξεις για τα αίτια της πυρκαγιάς στρέφονται προς την πτώση κορμού δέντρου πάνω σε καλώδιο του ΔΕΔΔΗΕ, γεγονός που εκτιμάται ότι ενδέχεται να προκάλεσε την έναρξη της φωτιάς.
Ωστόσο, τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.
Ο συναγερμός στην Πυροσβεστική σήμανε περίπου στις 1:30 τα ξημερώματα, όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για την πυρκαγιά και άμεσα ξεκίνησε μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων. Αρχικά στην περιοχή κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα. Ωστόσο, καθώς η επιχείρηση κατάσβεσης εξελισσόταν και το μέτωπο απαιτούσε ακόμη μεγαλύτερη κινητοποίηση, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά.
Μέχρι και τώρα για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 50 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ, καθώς και μέσα του Δήμου Πύργου και της Περιφέρειας.
Οι πρώτες ενδείξεις για τα αίτια της πυρκαγιάς στρέφονται προς την πτώση κορμού δέντρου πάνω σε καλώδιο του ΔΕΔΔΗΕ, γεγονός που εκτιμάται ότι ενδέχεται να προκάλεσε την έναρξη της φωτιάς.
Ωστόσο, τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.
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