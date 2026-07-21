Το συγκινητικό βίντεο του Αλέξανδρου Μπουρδούμη για τα γενέθλια του γιου του, οι στιγμές στην παραλία και τα μαθήματα με το ποδήλατο
GALA
Αλέξανδρος Μπουρδούμης Γιος Γενέθλια

Το συγκινητικό βίντεο του Αλέξανδρου Μπουρδούμη για τα γενέθλια του γιου του, οι στιγμές στην παραλία και τα μαθήματα με το ποδήλατο

Δεν θα σταματήσω ποτέ τις αγκαλιές αγαπημένε μου, έγραψε ο ηθοποιός

Το συγκινητικό βίντεο του Αλέξανδρου Μπουρδούμη για τα γενέθλια του γιου του, οι στιγμές στην παραλία και τα μαθήματα με το ποδήλατο
Γεωργία Κοτζιά
5 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα συγκινητικό βίντεο ανέβασε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης για να ευχηθεί δημόσια στον γιο του, ο οποίος έγινε έξι χρονών, δείχνοντας τις όμορφες στιγμές τους στην παραλία και τα μαθήματα που του έκανε με το ποδήλατό του.

Ο ηθοποιός έγραψε αρχικά στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram για τον Αναστάση τον οποίο απέκτησε κατά τη διάρκεια της κοινής του πορείας με τη Λένα Δροσάκη: «Χρόνια πολλά μικρέ μου ήρωα! Να σε χαιρόμαστε! Περάσαν 6 χρόνια! Σαν σήμερα σε κράτησα στην αγκαλιά μου. Δεν θα σταματήσω ποτέ τις αγκαλιές αγαπημένε μου γιε! Περήφανος για όλα αυτά που καταφέρνεις! Πάντα δίπλα σου!».

Καθ' όλη τη διάρκεια του βίντεο όπου παρουσιάζονταν τα τρυφερά τους στιγμιότυπα, ακούγονταν τα εξής λόγια: «Παιδάκι μου καλό, είμαι ο πατέρας σου και σε διάλεξα όταν με διάλεξες. Όχι για να γίνεις όπως είμαι εγώ, αλλά για να είσαι εσύ. Αιώνια εσύ. Δεν θα σε κρίνω ποτέ. Δεν θα σε στενέψω, δεν θα σε λιγοστέψω, δεν θα σε απαρνηθώ ποτέ. Θα είμαι πάντα δίπλα σου. Θα είμαι δίπλα σου σε ό,τι θες να γίνεις. Κι αν ποτέ φοβηθείς, που πώς αλλιώς... εγώ πάλι θα είμαι εκεί. Θα είμαι εκεί ήσυχος για να σου δείχνω τον δρόμο, όχι να σου τον επιβάλλω. Θα είμαι εκεί ήσυχος για να σε αγαπάω, όχι να σε εξαναγκάζω. Είμαι ο πατέρας σου παιδί μου και σε διάλεξα όταν με διάλεξες, για να είσαι εσύ, αιώνια εσύ, στην αλήθεια σου και στο φως σου. Σ' αγαπώ πολύ, να προσέχεις».

Δείτε το βίντεο


Λίγες ημέρες πριν, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης είχε τα δικά του γενέθλια. Ο ηθοποιός έκλεισε τα 50 και την Πέμπτη 16 Ιουλίου όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram λίγο πριν ο ίδιος σβήσει τα κεράκια της τούρτας του, το γιόρτασε σε εστιατόριο μαζί με φίλους, την πρώην σύζυγό του και τον γιο τους.

Γεωργία Κοτζιά
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς η φροντίδα γίνεται πράξη για περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες

Πώς η φροντίδα γίνεται πράξη για περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες

Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη

Το online supermarket πιο κοντά από ποτέ

Η ΑΒ Βασιλόπουλος και η Wolt διευρύνουν τη συνεργασία τους, προσφέροντας ταχύτερη εξυπηρέτηση, μεγαλύτερη κάλυψη και ακόμη πιο εύκολη πρόσβαση στις online αγορές supermarket.

Η κάθε αγορά σου μπορεί να έχει πλέον το δικό της πλάνο

Κι αν ο τρόπος που κάνεις τις αγορές σου μπορούσε να προσαρμόζεται στη ζωή σου και όχι το αντίστροφο; Μια νέα πρόταση έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την ευελιξία στις αγορές και σου δίνει την ευκαιρία να αγοράσεις αυτό που ταιριάζει και ανταποκρίνεται στις δυνατότητες σου.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης