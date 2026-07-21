Το συγκινητικό βίντεο του Αλέξανδρου Μπουρδούμη για τα γενέθλια του γιου του, οι στιγμές στην παραλία και τα μαθήματα με το ποδήλατο
Το συγκινητικό βίντεο του Αλέξανδρου Μπουρδούμη για τα γενέθλια του γιου του, οι στιγμές στην παραλία και τα μαθήματα με το ποδήλατο
Δεν θα σταματήσω ποτέ τις αγκαλιές αγαπημένε μου, έγραψε ο ηθοποιός
Ένα συγκινητικό βίντεο ανέβασε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης για να ευχηθεί δημόσια στον γιο του, ο οποίος έγινε έξι χρονών, δείχνοντας τις όμορφες στιγμές τους στην παραλία και τα μαθήματα που του έκανε με το ποδήλατό του.
Ο ηθοποιός έγραψε αρχικά στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram για τον Αναστάση τον οποίο απέκτησε κατά τη διάρκεια της κοινής του πορείας με τη Λένα Δροσάκη: «Χρόνια πολλά μικρέ μου ήρωα! Να σε χαιρόμαστε! Περάσαν 6 χρόνια! Σαν σήμερα σε κράτησα στην αγκαλιά μου. Δεν θα σταματήσω ποτέ τις αγκαλιές αγαπημένε μου γιε! Περήφανος για όλα αυτά που καταφέρνεις! Πάντα δίπλα σου!».
Καθ' όλη τη διάρκεια του βίντεο όπου παρουσιάζονταν τα τρυφερά τους στιγμιότυπα, ακούγονταν τα εξής λόγια: «Παιδάκι μου καλό, είμαι ο πατέρας σου και σε διάλεξα όταν με διάλεξες. Όχι για να γίνεις όπως είμαι εγώ, αλλά για να είσαι εσύ. Αιώνια εσύ. Δεν θα σε κρίνω ποτέ. Δεν θα σε στενέψω, δεν θα σε λιγοστέψω, δεν θα σε απαρνηθώ ποτέ. Θα είμαι πάντα δίπλα σου. Θα είμαι δίπλα σου σε ό,τι θες να γίνεις. Κι αν ποτέ φοβηθείς, που πώς αλλιώς... εγώ πάλι θα είμαι εκεί. Θα είμαι εκεί ήσυχος για να σου δείχνω τον δρόμο, όχι να σου τον επιβάλλω. Θα είμαι εκεί ήσυχος για να σε αγαπάω, όχι να σε εξαναγκάζω. Είμαι ο πατέρας σου παιδί μου και σε διάλεξα όταν με διάλεξες, για να είσαι εσύ, αιώνια εσύ, στην αλήθεια σου και στο φως σου. Σ' αγαπώ πολύ, να προσέχεις».
Δείτε το βίντεο
Λίγες ημέρες πριν, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης είχε τα δικά του γενέθλια. Ο ηθοποιός έκλεισε τα 50 και την Πέμπτη 16 Ιουλίου όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram λίγο πριν ο ίδιος σβήσει τα κεράκια της τούρτας του, το γιόρτασε σε εστιατόριο μαζί με φίλους, την πρώην σύζυγό του και τον γιο τους.
Ο ηθοποιός έγραψε αρχικά στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram για τον Αναστάση τον οποίο απέκτησε κατά τη διάρκεια της κοινής του πορείας με τη Λένα Δροσάκη: «Χρόνια πολλά μικρέ μου ήρωα! Να σε χαιρόμαστε! Περάσαν 6 χρόνια! Σαν σήμερα σε κράτησα στην αγκαλιά μου. Δεν θα σταματήσω ποτέ τις αγκαλιές αγαπημένε μου γιε! Περήφανος για όλα αυτά που καταφέρνεις! Πάντα δίπλα σου!».
Καθ' όλη τη διάρκεια του βίντεο όπου παρουσιάζονταν τα τρυφερά τους στιγμιότυπα, ακούγονταν τα εξής λόγια: «Παιδάκι μου καλό, είμαι ο πατέρας σου και σε διάλεξα όταν με διάλεξες. Όχι για να γίνεις όπως είμαι εγώ, αλλά για να είσαι εσύ. Αιώνια εσύ. Δεν θα σε κρίνω ποτέ. Δεν θα σε στενέψω, δεν θα σε λιγοστέψω, δεν θα σε απαρνηθώ ποτέ. Θα είμαι πάντα δίπλα σου. Θα είμαι δίπλα σου σε ό,τι θες να γίνεις. Κι αν ποτέ φοβηθείς, που πώς αλλιώς... εγώ πάλι θα είμαι εκεί. Θα είμαι εκεί ήσυχος για να σου δείχνω τον δρόμο, όχι να σου τον επιβάλλω. Θα είμαι εκεί ήσυχος για να σε αγαπάω, όχι να σε εξαναγκάζω. Είμαι ο πατέρας σου παιδί μου και σε διάλεξα όταν με διάλεξες, για να είσαι εσύ, αιώνια εσύ, στην αλήθεια σου και στο φως σου. Σ' αγαπώ πολύ, να προσέχεις».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Λίγες ημέρες πριν, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης είχε τα δικά του γενέθλια. Ο ηθοποιός έκλεισε τα 50 και την Πέμπτη 16 Ιουλίου όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram λίγο πριν ο ίδιος σβήσει τα κεράκια της τούρτας του, το γιόρτασε σε εστιατόριο μαζί με φίλους, την πρώην σύζυγό του και τον γιο τους.
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