Σάρον Στόουν για τη σχέση της με 38χρονο όταν εκείνη ήταν 19: Θα με είχε παντρευτεί, αλλά εγώ δεν ήθελα να ζήσω στην Ευρώπη

Η Σάρον Στόουν δήλωσε επίσης, πως το ενδεχόμενο ενός γάμου είχε συζητηθεί, όμως

εκείνη

δεν το αποφάσισε, καθώς ήθελε να ακολουθήσει το όνειρό της στην υποκριτική. «

», είπε, εξηγώντας πως γνώριζε από μικρή ηλικία ότι ήθελε να γίνει ηθοποιός: «

».