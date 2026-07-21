Σάρον Στόουν για τη σχέση της με 38χρονο όταν εκείνη ήταν 19: Θα με είχε παντρευτεί, αλλά εγώ δεν ήθελα να ζήσω στην Ευρώπη
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Σάρον Στόουν Σχέση Γάμος

Σάρον Στόουν για τη σχέση της με 38χρονο όταν εκείνη ήταν 19: Θα με είχε παντρευτεί, αλλά εγώ δεν ήθελα να ζήσω στην Ευρώπη

Ταξιδέψαμε σε όλο τον κόσμο, ήμασταν μαζί κατά διαστήματα για 30 χρόνια, είπε η ηθοποιός

Σάρον Στόουν για τη σχέση της με 38χρονο όταν εκείνη ήταν 19: Θα με είχε παντρευτεί, αλλά εγώ δεν ήθελα να ζήσω στην Ευρώπη
Ιωάννα Μαρίνου
Μια προσωπική ιστορία από το παρελθόν της μοιράστηκε η Σάρον Στόουν, αναφερόμενη σε μια σχέση της που ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 19 ετών. Η ηθοποιός αποκάλυψε πως ο σύντροφός της τότε ήταν 38, και ήθελε να προχωρήσουν σε γάμο, ο οποίος ωστόσο δεν συνέβη, καθώς εκείνη ήθελε να ζήσει στην Ευρώπη.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε η Στόουν στο Nineteen92, έκανε μια αναδρομή στα νεανικά της χρόνια και μίλησε για έναν άντρα που υπήρξε σημαντικό πρόσωπο στη ζωή της, χωρίς όμως να αποκαλύψει το όνομά του. Όπως ανέφερε, όταν ήταν 19 ετών είχε σχέση με έναν 38χρονο σχεδιαστή μεταξωτών υφασμάτων. Μέσα από εκείνον γνώρισε ανθρώπους από τον χώρο της μόδας, ενώ μαζί ταξίδεψαν σε πολλές χώρες. «Όταν ήμουν 19, είχα έναν 38χρονο σύντροφο που ήταν σχεδιαστής μεταξιού και γνώριζα όλους τους σχεδιαστές εξαιτίας του», είπε χαρακτηριστικά.

Η Σάρον Στόουν δήλωσε επίσης, πως το ενδεχόμενο ενός γάμου είχε συζητηθεί, όμως εκείνη δεν το αποφάσισε, καθώς ήθελε να ακολουθήσει το όνειρό της στην υποκριτική. «Θα με είχε παντρευτεί, αλλά εγώ δεν ήθελα να ζήσω στην Ευρώπη», είπε, εξηγώντας πως γνώριζε από μικρή ηλικία ότι ήθελε να γίνει ηθοποιός: «Ήξερα ότι θα γινόμουν ηθοποιός. Ήξερα ποιο ήταν το πεπρωμένο μου. Πραγματικά το ήξερα από όταν ήμουν μικρή ότι αυτό θα συνέβαινε σε μένα».

Η ίδια πρόσθεσε, ότι η σχέση τους είχε διάρκεια, η οποία παρότι πέρασε από διαφορετικές φάσεις, κράτησε περίπου τρεις δεκαετίες. «Ταξιδέψαμε σε όλο τον κόσμο μαζί. Ήμασταν μαζί κατά διαστήματα για 30 χρόνια. Είμαστε ακόμα οι καλύτεροι φίλοι», ανέφερε.

Η ηθοποιός σημείωσε, πως η φιλοδοξία της δεν αφορούσε μόνο στην καριέρα της στην υποκριτική, αλλά και στην αίσθηση ότι είχε «πολλά πράγματα» που ήθελε να κάνει στη ζωή της.
Ιωάννα Μαρίνου

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