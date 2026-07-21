Η τελευταία ανάρτηση του Αλέξη Σταμάτη πριν φύγει από τη ζωή: Το αίμα. Η μόνη αριστοκρατία που δεν αναγνωρίζει τίτλους...
Η τελευταία ανάρτηση του Αλέξη Σταμάτη πριν φύγει από τη ζωή: Το αίμα. Η μόνη αριστοκρατία που δεν αναγνωρίζει τίτλους...
O συγγραφέας που αντιμετώπιζε μια σπάνια ασθένεια στο αίμα μιλούσε λίγο πριν τον θάνατό του για την εθελοντική αιμοδοσία - «Δεν περιμένω ένα φάρμακο, αλλά έναν επισκέπτη», έγραφε
Σε μία ανάρτηση με ιδιαίτερο νόημα είχε προχωρήσει ο Αλέξης Σταμάτης πέντε μέρες πριν γίνει γνωστή η είδηση θανάτου του, με τον συγγραφέα που αντιμετώπιζε μία σπάνια ασθένεια του αίματος, να σημειώνει μεταξύ άλλων πως « δεν περιμένω ένα φάρμακο, αλλά έναν επισκέπτη».
Ο γιος της Μπέτυς Αρβανίτη και σύζυγός της ηθοποιού Εύας Σιμάτου έφυγε από τη ζωή, όπως έγινε γνωστό την Τρίτη 21 Ιουλίου, σε ηλικία 67 ετών. Την Πέμπτη, ο συγγραφέας είχε κάνει μία δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αναφερόμενος στη δύναμη της αιμοδοσίας, στην ελπίδα και στην ανώνυμη προσφορά.
Αρχικά, ο Αλέξης Σταμάτης σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Οι παλιοί αλχημιστές περίμεναν την πρώτη σταγόνα του ελιξιρίου με απελπισία που εμοιαζε ήδη με πίστη. Η αναμονή έχει κάτι από ναό και από σφαγείο. Στον ίδιο χώρο ελπίδα και αποσύνθεση, όπως τα άνθη σε ένα φέρετρο συνεχίζουν να ευωδιάζουν χωρίς να αντιλαμβάνονται τον νεκρό».
Στη συνέχεια, είχε μοιραστεί σκέψεις και συναισθήματά του, τονίζοντας πως δεν περίμενε «ένα φάρμακο, αλλά έναν αθέατο συνοδοιπόρο»: «Το αίμα. Η μόνη αριστοκρατία που δεν αναγνωρίζει τίτλους. Η μόνη βασιλεία που αλλάζει σώματα χωρίς επανάσταση. Οι άνθρωποι επινόησαν σύνορα, σημαίες, επώνυμα, τραπεζικούς λογαριασμούς, γενεαλογικά δέντρα. Το αίμα γελάει σιωπηλά με όλες αυτές τις δηθενιές. Κυκλοφορεί στις φλέβες σαν ανώνυμος περιπλανώμενος, αδιάφορος για την ηθική μας, για τις φιλοδοξίες μας, για τις μικρές αισχρότητες με τις οποίες και καλά στολίζουμε τη λέξη "χαρακτήρας". Ένας άγνωστος θα κατοικήσει για λίγο μέσα σου. Κανένα μυστήριο της Εκκλησίας δεν υπήρξε πιο κυριολεκτικό. Κοιτάζω το άδειο μεταλλικό στήριγμα που σε λίγο θα κρατά τη σακούλα του αίματος, δεν περιμένω ένα φάρμακο αλλά έναν επισκέπτη. Έναν αθέατο συνοδοιπόρο που θα περάσει από κάθε γωνιά του σώματός μου, θα ακουμπήσει τα πιο σκοτεινά τοπία της ύπαρξής μου και θα φύγει χωρίς να μάθει ποτέ το όνομά μου. Η ευγένεια της ανωνυμίας. Μορφή αγάπης που δεν επιθυμεί να αγαπηθεί πίσω. Πόσο αλλόκοτο Περάσαμε αιώνες υμνώντας την αυτάρκεια, ενώ το σώμα γνώριζε πάντοτε την αλήθεια. Δεν υπάρχει αυτάρκεια. μόνο ανταλλαγή. Ο πρώτος άνθρωπος γεννήθηκε από το αίμα μιας γυναίκας. Ο τελευταίος ίσως σωθεί από το αίμα ενός ξένου».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο Αλέξης Σταμάτης άφησε πίσω του ένα πλούσιο συγγραφικό έργο, έχοντας εκδώσει συνολικά 34 βιβλία, μεταξύ των οποίων 20 μυθιστορήματα. Το πρώτο του μυθιστόρημα, με τίτλο «Ο έβδομος ελέφαντας» (1998), κυκλοφόρησε στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ το έργο του «Μπαρ Φλωμπέρ» σημείωσε μεγάλη επιτυχία και μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες. Η «Αμερικάνικη Φούγκα» απέσπασε σημαντική διάκριση στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Παράλληλα με τη συγγραφική του δραστηριότητα, εξέδωσε ποιητικές συλλογές, έγραψε θεατρικά έργα που παρουσιάστηκαν σε σημαντικές αθηναϊκές σκηνές, ενώ υπέγραψε και το σενάριο της κινηματογραφικής ταινίας «Καταιγίδα». Τα τελευταία χρόνια, συνεργαζόταν ως αρθρογράφος με την εφημερίδα «Το Βήμα». Ο Αλέξης Σταμάτης ήταν γιος του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτυς Αρβανίτη. Ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Εύα Σιμάτου, με την οποία απέκτησαν έναν γιο, τον Ερμή.
Ο γιος της Μπέτυς Αρβανίτη και σύζυγός της ηθοποιού Εύας Σιμάτου έφυγε από τη ζωή, όπως έγινε γνωστό την Τρίτη 21 Ιουλίου, σε ηλικία 67 ετών. Την Πέμπτη, ο συγγραφέας είχε κάνει μία δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αναφερόμενος στη δύναμη της αιμοδοσίας, στην ελπίδα και στην ανώνυμη προσφορά.
Αρχικά, ο Αλέξης Σταμάτης σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Οι παλιοί αλχημιστές περίμεναν την πρώτη σταγόνα του ελιξιρίου με απελπισία που εμοιαζε ήδη με πίστη. Η αναμονή έχει κάτι από ναό και από σφαγείο. Στον ίδιο χώρο ελπίδα και αποσύνθεση, όπως τα άνθη σε ένα φέρετρο συνεχίζουν να ευωδιάζουν χωρίς να αντιλαμβάνονται τον νεκρό».
Στη συνέχεια, είχε μοιραστεί σκέψεις και συναισθήματά του, τονίζοντας πως δεν περίμενε «ένα φάρμακο, αλλά έναν αθέατο συνοδοιπόρο»: «Το αίμα. Η μόνη αριστοκρατία που δεν αναγνωρίζει τίτλους. Η μόνη βασιλεία που αλλάζει σώματα χωρίς επανάσταση. Οι άνθρωποι επινόησαν σύνορα, σημαίες, επώνυμα, τραπεζικούς λογαριασμούς, γενεαλογικά δέντρα. Το αίμα γελάει σιωπηλά με όλες αυτές τις δηθενιές. Κυκλοφορεί στις φλέβες σαν ανώνυμος περιπλανώμενος, αδιάφορος για την ηθική μας, για τις φιλοδοξίες μας, για τις μικρές αισχρότητες με τις οποίες και καλά στολίζουμε τη λέξη "χαρακτήρας". Ένας άγνωστος θα κατοικήσει για λίγο μέσα σου. Κανένα μυστήριο της Εκκλησίας δεν υπήρξε πιο κυριολεκτικό. Κοιτάζω το άδειο μεταλλικό στήριγμα που σε λίγο θα κρατά τη σακούλα του αίματος, δεν περιμένω ένα φάρμακο αλλά έναν επισκέπτη. Έναν αθέατο συνοδοιπόρο που θα περάσει από κάθε γωνιά του σώματός μου, θα ακουμπήσει τα πιο σκοτεινά τοπία της ύπαρξής μου και θα φύγει χωρίς να μάθει ποτέ το όνομά μου. Η ευγένεια της ανωνυμίας. Μορφή αγάπης που δεν επιθυμεί να αγαπηθεί πίσω. Πόσο αλλόκοτο Περάσαμε αιώνες υμνώντας την αυτάρκεια, ενώ το σώμα γνώριζε πάντοτε την αλήθεια. Δεν υπάρχει αυτάρκεια. μόνο ανταλλαγή. Ο πρώτος άνθρωπος γεννήθηκε από το αίμα μιας γυναίκας. Ο τελευταίος ίσως σωθεί από το αίμα ενός ξένου».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο Αλέξης Σταμάτης άφησε πίσω του ένα πλούσιο συγγραφικό έργο, έχοντας εκδώσει συνολικά 34 βιβλία, μεταξύ των οποίων 20 μυθιστορήματα. Το πρώτο του μυθιστόρημα, με τίτλο «Ο έβδομος ελέφαντας» (1998), κυκλοφόρησε στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ το έργο του «Μπαρ Φλωμπέρ» σημείωσε μεγάλη επιτυχία και μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες. Η «Αμερικάνικη Φούγκα» απέσπασε σημαντική διάκριση στις Ηνωμένες Πολιτείες.
@protothema.gr
◾️ Ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης πέθανε σε ηλικία 67 ετών, έπειτα από μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. ◾️ Στην πολύχρονη πορεία του στα γράμματα εξέδωσε συνολικά 34 βιβλία, εκ των οποίων 20 μυθιστορήματα. Το πρώτο με τον τίτλο «Ο έβδομος ελέφαντας» (1998) εκδόθηκε στην Μεγάλη Βρετανία. Το έργο του «Μπαρ Φλωμπέρ» γνώρισε ιδιαίτερη απήχηση και μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες, ενώ η «Αμερικάνικη Φούγκα» τιμήθηκε στις ΗΠΑ. #protothema #news #tiktokgreece #greektiktok♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
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