Η τελευταία ανάρτηση του Αλέξη Σταμάτη πριν φύγει από τη ζωή: Το αίμα. Η μόνη αριστοκρατία που δεν αναγνωρίζει τίτλους...

αντιμετώπιζε μία σπάνια ασθένεια του αίματος, να σημειώνει μεταξύ άλλων πως « δεν περιμένω ένα φάρμακο, αλλά έναν επισκέπτη».





ανώνυμη

Αλέξης Σταμάτης σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Οι παλιοί αλχημιστές περίμεναν την πρώτη σταγόνα του ελιξιρίου με απελπισία που εμοιαζε ήδη με πίστη. Η αναμονή έχει κάτι από ναό και από σφαγείο. Στον ίδιο χώρο ελπίδα και αποσύνθεση, όπως τα άνθη σε ένα φέρετρο συνεχίζουν να ευωδιάζουν χωρίς να αντιλαμβάνονται τον νεκρό».



Στη συνέχεια, είχε μοιραστεί σκέψεις και συναισθήματά του, τονίζοντας πως δεν περίμενε «ένα φάρμακο, αλλά έναν αθέατο συνοδοιπόρο»: «

@protothema.gr ◾️ Ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης πέθανε σε ηλικία 67 ετών, έπειτα από μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. ◾️ Στην πολύχρονη πορεία του στα γράμματα εξέδωσε συνολικά 34 βιβλία, εκ των οποίων 20 μυθιστορήματα. Το πρώτο με τον τίτλο «Ο έβδομος ελέφαντας» (1998) εκδόθηκε στην Μεγάλη Βρετανία. Το έργο του «Μπαρ Φλωμπέρ» γνώρισε ιδιαίτερη απήχηση και μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες, ενώ η «Αμερικάνικη Φούγκα» τιμήθηκε στις ΗΠΑ. #protothema #news #tiktokgreece #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr