Ο Λούις Φόνσι του «Despacito» κάνει διακοπές στην Ελλάδα
Ο Λούις Φόνσι του «Despacito» κάνει διακοπές στην Ελλάδα
Ο Πορτορικανός τραγουδιστής δημοσίευσε φωτογραφία του από τη θάλασσα
Στην Ελλάδα κάνει διακοπές ο τραγουδιστής Λούις Φόνσι, γνωστός και μέσα από την επιτυχία του κομματιού «Despacito».
Ο Πορτορικανός καλλιτέχνης δημοσίευσε την Τρίτη 21 Ιουλίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία του από τη θάλασσα, προσθέτοντας πάνω στο story του την ελληνική σημαία, κάνοντας έτσι γνωστό ότι επισκέφτηκε για μία ακόμη χρονιά τη χώρα.
Ο Φόνσι πόζαρε στην παραλία με ένα λευκό πουκάμισο και γυαλιά ηλίου, ενώ κοιτούσε χαμογελαστός τον φακό, κρατώντας μία κούπα με το ρόφημά του.
Δείτε τη φωτογραφία
Ο τραγουδιστής έκανε και πέρυσι διακοπές στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Μύκονο μαζί με τη σύζυγό του, Άγκεντα Λόπεθ. Το ζευγάρι όπως είχε γίνει γνωστό, είχε επισκεφτεί την Ψαρρού. Η σχέση τους με το νησί των ανέμων πηγαίνει μερικά χρόνια πίσω, καθώς οι δύο τους είχαν εντοπιστεί και το καλοκαίρι του 2022 να διασκεδάζουν σε μαγαζί της Μυκόνου.
Ακούστε το «Despacito»
Ο Πορτορικανός καλλιτέχνης δημοσίευσε την Τρίτη 21 Ιουλίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία του από τη θάλασσα, προσθέτοντας πάνω στο story του την ελληνική σημαία, κάνοντας έτσι γνωστό ότι επισκέφτηκε για μία ακόμη χρονιά τη χώρα.
Ο Φόνσι πόζαρε στην παραλία με ένα λευκό πουκάμισο και γυαλιά ηλίου, ενώ κοιτούσε χαμογελαστός τον φακό, κρατώντας μία κούπα με το ρόφημά του.
Δείτε τη φωτογραφία
Ο τραγουδιστής έκανε και πέρυσι διακοπές στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Μύκονο μαζί με τη σύζυγό του, Άγκεντα Λόπεθ. Το ζευγάρι όπως είχε γίνει γνωστό, είχε επισκεφτεί την Ψαρρού. Η σχέση τους με το νησί των ανέμων πηγαίνει μερικά χρόνια πίσω, καθώς οι δύο τους είχαν εντοπιστεί και το καλοκαίρι του 2022 να διασκεδάζουν σε μαγαζί της Μυκόνου.
Ακούστε το «Despacito»
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