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Υπό έλεγχο η φωτιά στο εγκαταλειμμένο κτίριο στο Ολυμπιακό Χωριό, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Υπό έλεγχο η φωτιά στο εγκαταλειμμένο κτίριο στο Ολυμπιακό Χωριό, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε εγκαταλειμμένο κτίριο στο Ολυμπιακό Χωριό.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία η φωτιά ξέσπασε στην συμβολή της Λεωφόρου Κύμης και της οδού Επταλόφου και εκδηλώθηκε γύρω στις 20:10. Η πυρκαγιά έκαιγε κυρίως απορρίμματα ενώ τέθηκε υπό έλεγχο λίγο μετά τις 21:30. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία η φωτιά ξέσπασε στην συμβολή της Λεωφόρου Κύμης και της οδού Επταλόφου και εκδηλώθηκε γύρω στις 20:10. Η πυρκαγιά έκαιγε κυρίως απορρίμματα ενώ τέθηκε υπό έλεγχο λίγο μετά τις 21:30. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.
#Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της Λεωφόρου Κύμης στο δήμο Αχαρνών. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 6 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 21, 2026
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Πηγή φωτογραφιών και βίντεο: Facebook - Πυρκαγιά Ενημέρωση
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