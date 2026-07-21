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Αυτοκίνητο τούμπαρε μετά από πρόσκρουση σε ΙΧ στα Χανιά, στο νοσοκομείο ο οδηγός, φωτογραφίες
Αυτοκίνητο τούμπαρε μετά από πρόσκρουση σε ΙΧ στα Χανιά, στο νοσοκομείο ο οδηγός, φωτογραφίες
ο οδηγός απεγκλωβίστηκε από το όχημα έχοντας τις αισθήσεις του και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Χανίων
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Καλαθά στα Χανιά, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε μεσήλικας τουρίστας προσέκρουσε σε σταθμευμένο Ι.Χ. και στη συνέχεια ανετράπη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός απεγκλωβίστηκε από το όχημα έχοντας τις αισθήσεις του και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Χανίων.
Στο σημείο κλήθηκαν επίσης τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με επτά πυροσβέστες, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί η επέμβασή τους.
Δείτε φωτογραφίες
Η κυκλοφορία διακόπηκε πλήρως ενώ στο σημείο επικράτησε πανικός.
Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνούν οι αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός απεγκλωβίστηκε από το όχημα έχοντας τις αισθήσεις του και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Χανίων.
Στο σημείο κλήθηκαν επίσης τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με επτά πυροσβέστες, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί η επέμβασή τους.
Δείτε φωτογραφίες
Η κυκλοφορία διακόπηκε πλήρως ενώ στο σημείο επικράτησε πανικός.
Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνούν οι αρχές.
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