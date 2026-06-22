Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Ο γιος μου είναι πολύ μικρός, δεν ασχολείται καθόλου με το τι κάνει ο μπαμπάς του στην τηλεόραση
Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Ο γιος μου είναι πολύ μικρός, δεν ασχολείται καθόλου με το τι κάνει ο μπαμπάς του στην τηλεόραση
Ο μπαμπάς όπως και η μαμά του είναι απλά ηθοποιοί και κάνουν τη δουλειά τους, είπε για τον γιο του
Στον γιο του αναφέρθηκε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης εξηγώντας πως δεν δεν δείχνει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την τηλεοπτική του παρουσία, καθώς είναι ακόμη πολύ μικρός, όπως είπε, για να κατανοήσει τη φύση της δουλειάς του.
Ο ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων πως το παιδί που έχει αποκτήσει με τη Λένα Δροσάκη, αν και έχει δύο γονείς που ασχολούνται με την υποκριτική, δεν έχει αντιληφθεί ακόμα τη φύση του επαγγέλματός τους.
Όπως σχολίασε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, έχει τύχει ο γιος του να τον δει σε κάποιο σίριαλ, ωστόσο εξήγησε ότι στην παρούσα φάση παρακολουθεί εντελώς διαφορετικά προγράμματα στην τηλεόραση από αυτά, στα οποία συμμετέχει εκείνος. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε: «Ο γιος μου είναι πολύ μικρός δεν ασχολείται καθόλου με το κομμάτι της τηλεόρασης, ούτε του έχω βάλει κάτι εγώ, μπορεί να έχει τύχει να δει ίσως κάτι. Βλέπει αυτά που του αρέσουν, οπότε δεν ασχολείται καθόλου με το τι κάνει ο μπαμπάς στην τηλεόραση. Ο μπαμπάς όπως και η μαμά του είναι απλά ηθοποιοί και κάνουν τη δουλειά τους».
Δείτε το βίντεο
Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης και η Λένα Δροσάκη απέκτησαν μαζί έναν γιο, ο οποίος γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2020. Το πρώην ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο λίγο πριν έρθει στον κόσμο το παιδί του, ωστόσο λίγα χρόνια αργότερα ακολούθησε χωριστούς δρόμους, με την είδηση του διαζυγίου του να γίνεται γνωστή τον Απρίλιο του 2023.
Ο ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων πως το παιδί που έχει αποκτήσει με τη Λένα Δροσάκη, αν και έχει δύο γονείς που ασχολούνται με την υποκριτική, δεν έχει αντιληφθεί ακόμα τη φύση του επαγγέλματός τους.
Όπως σχολίασε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, έχει τύχει ο γιος του να τον δει σε κάποιο σίριαλ, ωστόσο εξήγησε ότι στην παρούσα φάση παρακολουθεί εντελώς διαφορετικά προγράμματα στην τηλεόραση από αυτά, στα οποία συμμετέχει εκείνος. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε: «Ο γιος μου είναι πολύ μικρός δεν ασχολείται καθόλου με το κομμάτι της τηλεόρασης, ούτε του έχω βάλει κάτι εγώ, μπορεί να έχει τύχει να δει ίσως κάτι. Βλέπει αυτά που του αρέσουν, οπότε δεν ασχολείται καθόλου με το τι κάνει ο μπαμπάς στην τηλεόραση. Ο μπαμπάς όπως και η μαμά του είναι απλά ηθοποιοί και κάνουν τη δουλειά τους».
Δείτε το βίντεο
Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης και η Λένα Δροσάκη απέκτησαν μαζί έναν γιο, ο οποίος γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2020. Το πρώην ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο λίγο πριν έρθει στον κόσμο το παιδί του, ωστόσο λίγα χρόνια αργότερα ακολούθησε χωριστούς δρόμους, με την είδηση του διαζυγίου του να γίνεται γνωστή τον Απρίλιο του 2023.
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