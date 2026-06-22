Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Ο γιος μου είναι πολύ μικρός, δεν ασχολείται καθόλου με το τι κάνει ο μπαμπάς του στην τηλεόραση
GALA
Αλέξανδρος Μπουρδούμης Γιος Τηλεόραση

Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Ο γιος μου είναι πολύ μικρός, δεν ασχολείται καθόλου με το τι κάνει ο μπαμπάς του στην τηλεόραση

Ο μπαμπάς όπως και η μαμά του είναι απλά ηθοποιοί και κάνουν τη δουλειά τους, είπε για τον γιο του

Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Ο γιος μου είναι πολύ μικρός, δεν ασχολείται καθόλου με το τι κάνει ο μπαμπάς του στην τηλεόραση
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στον γιο του αναφέρθηκε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης εξηγώντας πως δεν δεν δείχνει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την τηλεοπτική του παρουσία, καθώς είναι ακόμη πολύ μικρός, όπως είπε, για να κατανοήσει τη φύση της δουλειάς του.

Ο ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων πως το παιδί που έχει αποκτήσει με τη Λένα Δροσάκη, αν και έχει δύο γονείς που ασχολούνται με την υποκριτική, δεν έχει αντιληφθεί ακόμα τη φύση του επαγγέλματός τους.

Όπως σχολίασε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, έχει τύχει ο γιος του να τον δει σε κάποιο σίριαλ, ωστόσο εξήγησε ότι στην παρούσα φάση παρακολουθεί εντελώς διαφορετικά προγράμματα στην τηλεόραση από αυτά, στα οποία συμμετέχει εκείνος. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε: «Ο γιος μου είναι πολύ μικρός δεν ασχολείται καθόλου με το κομμάτι της τηλεόρασης, ούτε του έχω βάλει κάτι εγώ, μπορεί να έχει τύχει να δει ίσως κάτι. Βλέπει αυτά που του αρέσουν, οπότε δεν ασχολείται καθόλου με το τι κάνει ο μπαμπάς στην τηλεόραση. Ο μπαμπάς όπως και η μαμά του είναι απλά ηθοποιοί και κάνουν τη δουλειά τους».

Δείτε το βίντεο



Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης και η Λένα Δροσάκη απέκτησαν μαζί έναν γιο, ο οποίος γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2020. Το πρώην ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο λίγο πριν έρθει στον κόσμο το παιδί του, ωστόσο λίγα χρόνια αργότερα ακολούθησε χωριστούς δρόμους, με την είδηση του διαζυγίου του να γίνεται γνωστή τον Απρίλιο του 2023.
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Κατάψυξη Ωαρίων: Γιατί όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους

Κατάψυξη Ωαρίων: Γιατί όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους

Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.

Plastic Free Greece 2026: Καθαρισμοί κοντά στα κέντρα logistics της Lidl Ελλάς

Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Plastic Free Greece δίνει δυναμικά το παρών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η πρώτη πράξη της φετινής εκστρατείας εκτυλίχθηκε σε τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς (Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα) και είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 150,5 κιλών σκουπιδιών.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης