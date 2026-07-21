Η Στεφανία Γουλιώτη σκαρφάλωσε σε δέντρο στην Τήνο, δείτε φωτογραφίες
Η Στεφανία Γουλιώτη σκαρφάλωσε σε δέντρο στην Τήνο, δείτε φωτογραφίες
Τι ωραία απρόβλεπτη ψυχική έκπληξη ήταν αυτή, σχολίασε η ηθοποιός για την επίσκεψή της στο νησί των Κυκλάδων
Πάνω σε ένα δέντρο εμφανίστηκε να έχει σκαρφαλώσει η Στεφανία Γουλιώτη κατά τη διάρκεια των διακοπών της στην Τήνο.
Η ηθοποιός επισκέφτηκε για πρώτη φορά το νησί των Κυκλάδων, περιγράφοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από ανάρτηση που έκανε τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τι την εντυπωσίασε. Παράλληλα, δημοσίευσε φωτογραφίες της, ποζάροντας σε διαφορετικά τοπία της Τήνου, ενώ στην ανάρτησή της συμπεριέλαβε στιγμιότυπα από σημεία, όπου βρέθηκε.
Σχολιάζοντας την εμπειρία της από το συγκεκριμένο νησί, η Στεφανία Γουλιώτη έγραψε: «Συνήθως πάμε στις Κυκλάδες για τη θάλασσα και τα νερά. Στην Τήνο όμως με κέρδισε η γη, οι γρανιτικοί σχηματισμοί, η πέτρα, ο βράχος, η άμμος, το στάχυ, τα αμπέλια, η μυρωδιά της ρίγανης, οι αγκινάρες, τα ορεινά χωριά, το μάρμαρο. Τι ωραία απρόβλεπτη ψυχική έκπληξη ήταν αυτή. Πώς γίνεται να μην είχα ξανάρθει;».
Δείτε την ανάρτησή της
Η ηθοποιός επισκέφτηκε για πρώτη φορά το νησί των Κυκλάδων, περιγράφοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από ανάρτηση που έκανε τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τι την εντυπωσίασε. Παράλληλα, δημοσίευσε φωτογραφίες της, ποζάροντας σε διαφορετικά τοπία της Τήνου, ενώ στην ανάρτησή της συμπεριέλαβε στιγμιότυπα από σημεία, όπου βρέθηκε.
Σχολιάζοντας την εμπειρία της από το συγκεκριμένο νησί, η Στεφανία Γουλιώτη έγραψε: «Συνήθως πάμε στις Κυκλάδες για τη θάλασσα και τα νερά. Στην Τήνο όμως με κέρδισε η γη, οι γρανιτικοί σχηματισμοί, η πέτρα, ο βράχος, η άμμος, το στάχυ, τα αμπέλια, η μυρωδιά της ρίγανης, οι αγκινάρες, τα ορεινά χωριά, το μάρμαρο. Τι ωραία απρόβλεπτη ψυχική έκπληξη ήταν αυτή. Πώς γίνεται να μην είχα ξανάρθει;».
Δείτε την ανάρτησή της
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