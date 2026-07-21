Ο Diddy ζητά κυρώσεις από γυναίκα που τον μήνυσε, υποστηρίζοντας ότι η αγωγή της είναι αβάσιμη
Ο Diddy ζητά κυρώσεις από γυναίκα που τον μήνυσε, υποστηρίζοντας ότι η αγωγή της είναι αβάσιμη
Η υπόθεση αφορά καταγγελία για περιστατικό του 2022 σε γιοτ του μουσικού παραγωγού στην Καραϊβική, με την ενάγουσα, η οποία εργαζόταν σε αυτό, να υποστηρίζει ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από τον Κρίστιαν Κινγκ Κομπς
Κυρώσεις ζητά ο Diddy να επιβάλει δικαστής σε γυναίκα που τον έχει μηνύσει, υποστηρίζοντας ότι η αγωγή της είναι αβάσιμη και επιβαρύνει άδικα την υπεράσπισή του ως προς τις δύο κατηγορίες μεταφοράς ατόμων με σκοπό την πορνεία, για τις οποίες έχει κριθεί ένοχος και εκτίει ήδη ποινή φυλάκισης.
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που έφερε στο φως το TMZ, ο μουσικός παραγωγός στρέφεται κατά της Γκρέις Ο’Μάρκαϊ και των δικηγόρων της, υποστηρίζοντας ότι κατέθεσαν τροποποιημένη αγωγή η οποία, όπως ισχυρίζεται, επαναλαμβάνει επιχειρήματα που έχουν ήδη απορριφθεί από το δικαστήριο.
Η υπόθεση αφορά καταγγελία για περιστατικό το 2022 σε γιοτ στην Καραϊβική, όπου η ενάγουσα υποστηρίζει ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από τον Κρίστιαν Κινγκ Κομπς, ενώ εργαζόταν ως μέλος του πληρώματος. Σύμφωνα με την αγωγή, ο Σον Κομπς φέρει αστική ευθύνη για το περιστατικό, όμως έχει αρνηθεί τις κατηγορίες.
Η νομική ομάδα του Diddy αναφέρει,λοιπόν, ότι, παρά προηγούμενη απόφαση σύμφωνα με την οποία τα δικαστήρια της Καλιφόρνιας δεν έχουν προσωπική δικαιοδοσία στην υπόθεση, η ενάγουσα επανέφερε τα ίδια επιχειρήματα χωρίς να διορθώσει τα ζητήματα που είχαν επισημανθεί.
Όπως υποστηρίζεται, αυτή η κίνηση οδήγησε σε πρόσθετα νομικά έξοδα, με τον ίδιο να ζητά την επιβολή κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης δικηγορικών αμοιβών και εξόδων.
Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι της Γκρέις Ο’Μάρκαϊ απορρίπτουν τους ισχυρισμούς, σημειώνοντας ότι η τροποποιημένη αγωγή περιλαμβάνει νέα στοιχεία που, κατά την άποψή τους, συνδέουν τον Κομπς με την Καλιφόρνια, μέσω της ναύλωσης του σκάφους που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης. Παράλληλα, τονίζουν ότι το δικαστήριο είχε επιτρέψει την κατάθεση τροποποιημένης αγωγής.
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που έφερε στο φως το TMZ, ο μουσικός παραγωγός στρέφεται κατά της Γκρέις Ο’Μάρκαϊ και των δικηγόρων της, υποστηρίζοντας ότι κατέθεσαν τροποποιημένη αγωγή η οποία, όπως ισχυρίζεται, επαναλαμβάνει επιχειρήματα που έχουν ήδη απορριφθεί από το δικαστήριο.
Η υπόθεση αφορά καταγγελία για περιστατικό το 2022 σε γιοτ στην Καραϊβική, όπου η ενάγουσα υποστηρίζει ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από τον Κρίστιαν Κινγκ Κομπς, ενώ εργαζόταν ως μέλος του πληρώματος. Σύμφωνα με την αγωγή, ο Σον Κομπς φέρει αστική ευθύνη για το περιστατικό, όμως έχει αρνηθεί τις κατηγορίες.
Η νομική ομάδα του Diddy αναφέρει,λοιπόν, ότι, παρά προηγούμενη απόφαση σύμφωνα με την οποία τα δικαστήρια της Καλιφόρνιας δεν έχουν προσωπική δικαιοδοσία στην υπόθεση, η ενάγουσα επανέφερε τα ίδια επιχειρήματα χωρίς να διορθώσει τα ζητήματα που είχαν επισημανθεί.
Diddy Wants Woman Who Sued Him to Pay for 'Frivolous' Lawsuit https://t.co/H9jRdZb04h— TMZ (@TMZ) July 21, 2026
Όπως υποστηρίζεται, αυτή η κίνηση οδήγησε σε πρόσθετα νομικά έξοδα, με τον ίδιο να ζητά την επιβολή κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης δικηγορικών αμοιβών και εξόδων.
Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι της Γκρέις Ο’Μάρκαϊ απορρίπτουν τους ισχυρισμούς, σημειώνοντας ότι η τροποποιημένη αγωγή περιλαμβάνει νέα στοιχεία που, κατά την άποψή τους, συνδέουν τον Κομπς με την Καλιφόρνια, μέσω της ναύλωσης του σκάφους που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης. Παράλληλα, τονίζουν ότι το δικαστήριο είχε επιτρέψει την κατάθεση τροποποιημένης αγωγής.
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