Ο Diddy ζητά κυρώσεις από γυναίκα που τον μήνυσε, υποστηρίζοντας ότι η αγωγή της είναι αβάσιμη

μεταφοράς ατόμων με σκοπό την πορνεία,

Η υπόθεση αφορά καταγγελία για περιστατικό το 2022 σε γιοτ στην Καραϊβική, όπου η ενάγουσα υποστηρίζει ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από τον

Κρίστιαν Κινγκ

Κομπς

, ενώ εργαζόταν ως μέλος του πληρώματος. Σύμφωνα με την αγωγή, ο

Σον Κομπς

φέρει αστική ευθύνη για το περιστατικό, όμως

έχει αρνηθεί τις κατηγορίες.

Γκρέις Ο’Μάρκαϊ